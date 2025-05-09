Erbakan yeni ittifak için tek partinin ismini verdi: Aynı çizgideyiz - Son Dakika
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Politika

Erbakan yeni ittifak için tek partinin ismini verdi: Aynı çizgideyiz

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Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan, parti çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Üye sayılarının 650 bine ulaştığını ve bu sene içerisinde 1 milyona ulaştırma hedefiyle çalıştıklarını belirtti. Cumhur İttifakı ile bir araya gelmeyeceklerini vurgulayan Erbakan, müstakil bir şekilde yollarına devam ettiklerini ifade etti. Ayrıca, Saadet Partisi ile olası bir ittifak ihtimali üzerine, birçok konuda aynı düzlemde siyaset yürüttüklerini ve bir ittifak olma ihtimalinin olabileceğini belirtti.

09.05.2025 08:36  Güncelleme: 09:09
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Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan, Ekol TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kongre hazırlıklarının sürdüğünü aktaran Erbakan, "Tabii biz yeniden Refah Partisi olarak büyük bir hızla 3. Olağan Büyük Kongremize hazırlanıyoruz. İl kongrelerimiz şu anda devam ediyor. Her hafta sonu özellikle 4 ilde veya 3 ilde il kongrelerimizi yapıyoruz. İlçe kongrelerimiz de bir yandan devam ediyor." dedi.

Üye sayılarının 650 bine ulaştığını bildiren Erbakan, şöyle devam etti:

"Üye sayımızı da bu sene içerisinde 1 milyona ulaştırma hedefiyle her an bu pazar seçimi olacakmış gibi gayretli bir şekilde çalışıyoruz. Üye sayımız şu anda 650 bine geldi. Özellikle seçim döneminde çok ciddi bir talep oldu. 31 Mart seçimleri öncesinde. Geçen sene biz 2024 yılında üye sayımızı 257 bin arttırdık. Diğer bütün partilerin, AK Parti de dahil üye sayısı artışı 210 bin seviyesinde kaldı. Yani biz diğer bütün partilerin toplam üye artışından daha fazla sayıda üye artışını gerçekleştirdik ve büyümeye şampiyon olduk. Biz de tabii hızlı bir şekilde, biz de sıçrama yapalım diye, 1 milyona ulaşalım diye gayretli bir şekilde devam ediyoruz. Yani 1 milyon üye yapmak için belki de 10 milyon insanla temas ediyorsunuz. Onlara, partinize anlatıyorsunuz. Bu ciddi bir tanıtıma ve propagandaya yol açıyor."

"MÜSTAKİL BİE ŞEKİLDE YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Cumhur İttifakı ile kesinlikle yan yana gelmeyeceklerinin altını çizen Erbakan, "Biz şu anda muhalefet tarafındayız. Özellikle 31 Mart yerel seçimlerinde bizim büyük şehirlerde de kendimiz ayrı aday çıkartmamızla fiilen Cumhur İttifakı'na aykırı hareket ettik ve Cumhur İttifakı'nın dışında yer aldık. Dolayısıyla şu anda muhalefetteyiz ama herhangi bir başka ittifak da kalmadı, blok da kalmadı. Müstakil bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Kesin olarak söyleyebileceğimiz bir şey tabi Cumhur İttifakı ile bir araya gelinmeyeceği. Bunu millet de bizden bu şekilde istiyor. Gittiğimiz yerlerde özellikle bunu vurguluyor. Bir daha birliktelik olmayacağını da özellikle üzerine basarak söylüyoruz" dedi.

Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz kendimiz adayız. Biz kendimiz kazanmak için çalışacağız. Kendimiz Cumhurbaşkanı olalım diye milletin desteğine talip olacağız. Cumhurbaşkanı adaylığımızı da ifade ettik. Biz bir kere çünkü Cumhurbaşkanı adaylığında Sayın Erdoğan lehine çekildiğimiz için, bir kez daha böyle bir şeyin yapılması, Sayın Erdoğan olmasa da başka bir aday lehine de, Sayın Mansur Yavaş lehine de biz çekiliyoruz dersek, siyaseten artık tabii doğru bir davranış olmayacağını düşünüyoruz. Mantıken de doğru bir davranış olmayacağını düşünüyoruz. Partiler iktidar olmak için, ülkeyi yönetmek için kurulur, bir iddiayla kurulur, bir iddia sahibi olur. Bir kere o dönemin şartları dolayısıyla bir fedakarlıkta bulunuldu. Ama bir kez daha böyle bir şeyin olmayacağını özellikle ifade ediyoruz."

SAADET PARTİSİ İLE İTTİFAK OLABİLİR Mİ?

Saadet Partisi ile olası bir ittifak ihtimali üzerine Erbakan, "Birçok konuda siyasi olarak iç politikada da dış politikada da ekonomiyle ilgili de iktidara getirdiğimiz eleştiriler noktasında da birçok konuda aynı düzlemde, aynı çizgide siyaset yürütüyoruz. Zaten bizim kökümüz de aynı yerden geliyor, besleniyor. Millî Görüş Hareketi'nden besleniyor. Dolayısıyla bir ittifak şeklinde önümüzdeki seçimlerde bir birliktelik, bir iş birliği olma ihtimali Saadet Partisi ile de olabilir" yanıtını verdi.

"SEÇMEN SAĞ PARTİLERİN BİR ARAYA GELMESİNDEN HOŞNUT"

Erbakan, Saadet Partisi'nin DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin Yeni Yol Partisi ismi altında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurduğu ittifak üzerine, "Onlar da süreç içerisinde dahil olabilir. Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi dahil olabilir. Yani ben bununla ilgili bir çalışma yapıldığı için, görüşme yapıldığı için söylemiyorum ama bir örnek olarak söylüyorum. Buradaki hassas konu seçmen kendisinin sağ partiler olarak tanımladığı partilerin bir araya gelmesinden hoşnut oluyor ve bizim hitap ettiğimiz, bizim oy alabileceğimiz seçmen kitlesi böyle bir birliktelik olursa daha çok teveccüh gösteriyor. Böyle bir birliktelikten sinerji doğuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Erbakan yeni ittifak için tek partinin ismini verdi: Aynı çizgideyiz

Politika, 3-sayfa, Siyaset, Refah, Son Dakika

Son Dakika Politika Erbakan yeni ittifak için tek partinin ismini verdi: Aynı çizgideyiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Elisa21:
    İTTİFAK EDEN LER NE YAPTI DA SEN NE YAPACAN HEPSİ TARUMAR OLDU BAŞ KOMUTAN REİS CUMHUR ERDOĞAN HEPSİNİ SİYASET ÇÖPLÜĞÜNE GÖNDERDİ 74 36 Yanıtla
  • Chen Medya :
    Bi sen eksiktin 71 15 Yanıtla
  • n5685244:
    tek çare oylar yeniden refah Partisi ne 17 60 Yanıtla
  • kaan3616:
    hadi ordan 62 13 Yanıtla
  • Ra71mo19:
    senden bir nane olmaz 60 13 Yanıtla
  • Burhan Erdoğan:
    Tâbi oylar erimeye başlayınca hemen ittifak madem aynı çizgideydeniz neden zamanında ayrıldınız diye sormazlar mı adama 46 7 Yanıtla
  • aragorn:
    babasının yüz karası 45 4 Yanıtla
  • Halis demir:
    yerel seçimde ekremi destekledin oda tokatladı gitti sende suçlusun senin çizgin zaten belli deyil. 29 8 Yanıtla
  • mert çelik:
    secım gunu akp ıle bırlestı sonra cekıldı ıyı kurtarıyor durumu 25 1 Yanıtla
  • tolga altun:
    dedi ve seçimde akp nin yaninda bitti 13 0 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Senin tek çizgin var, uğruna aile bireyleriyle ters düştüğün benjamin franklin. Başkda çizgin yok silik adam. 13 0 Yanıtla
  • 2147saloh:
    bu hiç bir şey beceremez. 13 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Anahtar partiyle birles baraj sorunun kalmasin 11 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Oy oraniniz ne kadar baskalarinin listeleri sayesinde siyaset yspiyorsunuz 11 0 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Sanki çizgisi varmışta;;)))) 7 0 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    sen git akp nin bastonu ol 3 3 Yanıtla
  • astragan:
    Bu ufaklardan ne cacık olur; kılıçdaroğlu olsaydı seçime kadar ekmeğini yerdi en azından ;) 6 0 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    ''ATIMI GETİRİN LAN.''..AÇILIN REFAHIN FATİHİ GELİYOR... 3 0 Yanıtla
  • Asım Mavzer:
    Son dakikada yine Cumhur ittifakı na geçer onları iktidara taşırsın. Siyasetçilerin hiç bir dediğine inanılmaz. Yeterince ağzımız yandı. 1 0 Yanıtla
  • ghcvbnn:
    650.000 üyeye hangi sunduğun hizmet yada vaad ile ulaştın? Abi ne yaptığınızı, pul kadada bir icraatınız varsa onu söyleyin.. en önce git kurban olayım bir vitamin falan al, yeminle seni görünce benim enerjim düşüyor 0 0 Yanıtla
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