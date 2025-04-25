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Politika

Yeni Kanun Teklifi Meclis'te

Yeni Kanun Teklifi Meclis\'te

AK Parti, Anayasa Mahkemesi'nin iptalleri sonrası hukuki düzenlemeleri tamamlamak için kanun teklifi sundu.

25.04.2025 20:09
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AK Parti TBMM grubunca, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal ettiği bazı düzenlemelerden oluşan hukuki boşluğun doldurulması ve uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla, Meclis Başkanlığı'na 'Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' sunuldu.

AK Parti grubunun sunduğu 19 maddelik, 'Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre; kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile kurulan kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlar tarafından düzenlenen mesleğe özel yarışma sınavına tabii tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda, 35 yaş üst sınırı aranacak.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANI, AYM ÜYELERİNDEN SEÇİLECEK

'Uyuşmazlık Mahkemesi'nin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun'daki düzenlemeyle; Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, AYM üyeleri arasından seçilecek.

Vergi incelemesine yetkili kişilerin tarafsız olmalarını sağlamak amacıyla; bu kişiler, görevden ayrıldıktan sonraki 3 yıl boyunca inceleme yaptıkları mükellefler veya bu mükelleflerin ortaklarının yönettiği ya da sermaye yatırdığı kurumlarda herhangi bir görev veya iş alamayacak, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında sözleşme düzenleyemeyecek.

'Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Kuruluşuna İlişkin Kanun'da değişiklik yapılarak; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'na üye atanmak için Kurul üyelerinin 'Devlet Memurları Kanunu'ndaki şartları taşımaları ve herhangi bir siyasi partinin yönetim ve denetim organlarında görev almamış veya bu görevlerinden ayrılmış olmaları şartları getirilecek.

TRT'YE YÖNELİK DÜZENLEMELER

'Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nda yapılan değişiklikle, TRT Genel Müdürü'ne en yüksek devlet memurunun almakta olduğu aylık ve sözleşme ücreti ikramiye dahil ödenecek. Aylık ödemelerde ek gösterge, kıdem ve taban aylıkları ile sosyal yardım, zam ve tazminatlar esas alınacak. Aynı kanundaki değişiklikle; TRT Yönetim Kurulu, kurumun amaçlarına uygun olmak şartıyla, özel hukuk hükümlerine tabi şirket kurabileceği gibi yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar kurabilecek. Yönetim Kurulu, mevcut ortaklıklara veya şirketlere iştirak edebileceği gibi yurt içinde veya yurt dışında yerli veya yabancı ortaklıkları veya şirketleri tamamen satın alabilecek veya devralabilecek. Kurumun ve payına bakılmaksızın kurum tarafından kurulan veya satın alınan ya da iştirak edilen şirketlerin, her türlü alım, satım, hizmet, danışmanlık, yapım ve taşıma işlerine ilişkin ihale işlemleri, 'Kamu İhale Kanunu' ve 'Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu' hükümlerine tabi olmayacak. Kurumun, kendisine ait şirketlerden veya ortak olduğu şirketlerden yapacağı her türlü alım, satım, hizmet, danışmanlık, yapım ve taşıma işlerine ilişkin ihale işlemleri, 'Kamu İhale Kanunu' ve 'Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu' hükümlerine tabi olmayacak. Buna ilişkin usul ve esaslar, Genel Müdür teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecek.

'Kamu İhale Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, Kamu İhale Kurumu'nda görev yapacak üyelerin, geçmişte ve halen bir siyasi parti ile aday gösterilme dahil üyelik ve görev alma ilişkilerinin bulunmaması gerekecek.

KAMUDA UZMAN VE UZMAN YARDIMCISI İSTİHDAMI

Teklifle, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında idari hizmet sözleşmesiyle veya iş mevzuatına tabi uzman ve uzman yardımcısı istihdamına ilişkin usul ve esaslar da belirleniyor. 'Devlet Memurları Kanunu' kapsamında personel istihdam edilmeyen kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla; kurumun görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere idari hizmet sözleşmesiyle ya da iş mevzuatına tabi olarak uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilecek. Uzman ve uzman yardımcısı istihdamında, 'Devlet Memurları Kanunu'ndaki hükümler kıyasen uygulanacak. Ancak uzman yardımcılarından verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybedecek. Bu kişiler, kurumlarında durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara atanacak.

Teklifle ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlarında Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle gerçekleştirilen düzenlemeler sonucu kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurumun veya birimin görevleri ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre diğer kurum veya birimlere verilen personelin devir işlemleri, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmaları ile yeni atandıkları kadro veya pozisyonlardaki mali ve özlük haklarına ilişkin hususlar düzenleniyor.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Yeni Kanun Teklifi Meclis'te - Son Dakika

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