Yeni Parti Sözcüsü Emre, emekli maaşının 1,5 asgari ücrete çıkarılması çağrısı yaptı

Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "Bir emekli maaşı ilk etapta en az asgari ücret kadar olmalıdır. Devamında da asgari ücret artışı yaşanmalıdır ve bu maaş 1,5 asgari ücret seviyesine çekilmelidir." dedi.

Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

MYK gündemine ilişkin düzenlediği basın toplantısında Emre, Özel'in geçen hafta İstanbul ve Balıkesir'de bazı programlara katıldığını anımsatarak, milletin Yeni Partiyi bağrına bastığını söyledi.

Emre, emekli aylıklarına zam yapılması çağrısında bulunarak, "Bir emekli maaşı ilk etapta en az asgari ücret kadar olmalıdır. Devamında da asgari ücret artışı yaşanmalıdır ve bu maaş 1,5 asgari ücret seviyesine çekilmelidir." dedi.

"Üreten ve zenginleşen bir Türkiye istiyoruz"

Partisinin ülke genelinde örgütlenmeye devam ettiğini bildiren Emre, serbest rekabet, güvenilir seçimler ve milletin tercihine saygıyı vadettiklerini, liyakatin esas alındığı, adam kayırmacılığın olmadığı, herkesin eşit olduğu bir Türkiye hayal ettiklerini anlattı.

Emre, mahkemede, gelirde, vergide ve sosyal hayatta adaleti sağlayacaklarını belirterek, "Üreten ve zenginleşen bir Türkiye istiyoruz. Yoksulluğu yönetmek yerine onu yok etmek için halkımızdan yetki istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin üniter yapısı ve bütünlüğünü devlet yönetiminin temel çizgisi haline getireceklerini, Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefiyle ilerlemeye devam edeceklerini aktaran Emre, "İnsanları zor zamanda ayağa kaldıran güçlü bir sosyal devlet olacak. Temel vatandaşlık gelirini vadediyoruz. Evdeki kadınlara sigorta ve emeklilik hakkı tanıyacağız. Çocuklar nitelikli eğitim alacak, sağlıklı beslenecek." şeklinde konuştu.

"Akıl dışı iddialar bunlar"

Zeynel Emre, konuşmasının devamında, Emir Sarıgül'ün savcılıktaki ifadesinde, babası Mustafa Sarıgül'ün Yeni Partiye yönelik harcamalar kapsamında Özgür Özel'e farklı tarihlerde yüksek miktarda para verdiğine yönelik iddialarını reddettiklerini bildirdi.

Bu iddialara yönelik suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayan Emre, "Sürekli göz önünde olan bir insanla yemek yiyorsunuz, milletvekilleri ve korumanın olduğu bir yerde. Hiç kimse görmeyecek, hiçbir kamera çekmeyecek, kutuyu götürüp arabaya koyacaksınız. Akıl dışı iddialar bunlar." değerlendirmesinde bulundu.

Zeynel Emre ayrıca, Emir Sarıgül'ün iddiası üzerine Yeni Partinin otobüs kiralama faturası ve Mustafa Sarıgül'ün istifasına ilişkin belgeleri de gösterdi ve basın mensuplarına verdi.

Sorular

Yeni Parti Sözcüsü Emre, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Emre, "DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde (İBB) kent uzlaşısı kapsamında CHP'den seçilen meclis üyelerinin DEM Parti'ye geçeceğine yönelik açıklaması oldu, partiyle temasınız oldu mu?" sorusu üzerine, "Biz Yeni Partiye geçmişken DEM Parti'ye gönül verenlerin butlanda kalmasını beklemiyorduk, oraya geçmeleri normal." yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulması önerisi sorulan Emre, Türkiye'nin önceliğinin bu olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Önce Türkiye'nin mevcut illerde ve ilçelerde güvenliği sağlaması, refahı artırması, ekonomiyi düzeltmesi, yoksulun, emeklinin halini düşünmesi gerekiyor. Sürekli bir anlatı, bir hikaye üzerinden vatandaşın karnını doyuramazsınız. Vatandaşın somut problemlerinin çözülmesine ihtiyacı var."

Emre, İBB Belediye Meclisi'nde olası bir seçim yapılması durumunda, partisinin DEM Parti ile teması olup olmayacağının sorulması üzerine ise "Ben, İstanbul ittifakı kapsamında listelerimizden seçilen arkadaşların o ittifaka sahip çıkacağını düşünüyorum." dedi.

Özgür Özel'in, CHP Genel Merkezi'nde genel başkanlar için ayrılan bölümden fotoğrafının kaldırılacağı iddiaları sorulan Emre, "Butlan kararı geldiği gün araştırmalara göre oyumuz yüzde 35'ti, şimdi oradaki oy yüzde 2'lerde. Koltuklarını korumak için her türlü hamleyi yapmaya devam ediyorlar." görüşünü paylaştı.