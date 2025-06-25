Yeni Yol Partisi\'nden Uyuşturucuyla Mücadele ve Barış Vurgusu

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda partilerin Genel Başkanları, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Grup olarak başlattıkları "Uyuşturucuyla Mücadele Kampanyasına" ilişkin görüşlerini paylaşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, saha çalışmaları, görüşülen uzmanlar ve elde edilen raporların, bu konunun önemli bir tehdit haline geldiğini gösterdiğini vurguladı.

Türkiye için bu konunun "beka meselesi" haline geldiğini belirten ve "Bağımlılıkla Mücadele Kurumu" kurulmasını öneren Arıkan, gençler uyuşturucuyla tanışmadan önce önlem alınması, okul önlerinde, parklarda güvenlik tedbirlerinin artırılması, "önce ahlak ve maneviyat" prensibinin belirlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Dünya tarihinin kırılma eşiğinde olduğunu vurgulayan Arıkan, bu kırılmanın ABD ve İsrail'in "aklı değil çılgınlığı, hukuku değil haydutluğu" esas almasından kaynaklandığını söyledi.

Tüm dünyanın "sapkın bir düşünce yapısının" tehdidi altında olduğunu belirten Arıkan, İsrail ve ABD'nin "haydutluğa" bir an önce son vermesini, uluslararası hukuku ayaklar altına alan saldırıları derhal durdurmasını istedi.

Akan kanı durduracak, bölgeye istikrar getirecek bir ateşkesi destekleyeceklerini, bu konuda atılacak her türlü adımın yanında olacaklarını vurgulayan Arıkan, şunları kaydetti:

"İşin içerisinde Amerika varsa, işin içerisinde İsrail varsa bizim çok derin endişelerimiz de olacaktır. Gerçekten niyet ateşin kesilmesi mi, silahların susması mı, bombaların durması mı? Yoksa gerçek niyet, bölgede tarihinin en büyük güç kaybına uğrayan, Demir Kubbe efsanesi çöken, sığınakları mesken edinmek zorunda kalan Netanyahu ve şebekesine zaman kazandırmak mı? Biz bölgemiz için siyonizm ve emperyalizmin insafına bırakılmış günübirlik ateşkesler istemiyoruz. Kalıcı, sarsılmaz bir barışı inşa etmek istiyoruz. Kısacası biz Amerika'nın, İsrail'in ateşkes kararına güvenmiyoruz."

Bölgede kalıcı barışın yegane yolunun Türkiye öncülüğünde bölge ülkelerinin ortaya koyacağı birlik, beraberlik ve cesaret olduğunu ifade eden Arıkan, "Bölgede kalıcı bir istikrar için Türkiye, İran, Mısır ve Pakistan arasında savunma paktı oluşturalım. Bu birlikteliğin caydırıcı gücünü hızlı bir şekilde geliştirelim, genişletelim." diye konuştu.

"Nihai bir çözümün hızlı bir şekilde oluşması şart"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da İsrail ve İran arasındaki ateşkesin "son derece kırılgan" olduğunu, "küçük bir kıvılcımın yeniden ateşi büyütebileceği ihtimalinin" göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

Diplomasiyle bir müzakere masasıyla bu işin nihai bir çözüme kavuşturulması gerektiğine işare eden Babacan, "Artık bu pazarlıkların sadece İran'la Amerika arasında olması mümkün değildir, Amerika artık bir taraftır. Dolayısıyla tarafsız muhtemel birkaç ülkenin de müdahil olmasıyla sadece ateşkes değil, nihai bir barış ve özellikle İran'ın da nükleer programıyla ilgili nihai bir çözümün hızlı bir şekilde oluşması şarttır." dedi.

"Her egemen ülkenin nükleer teknolojiye sahip olması bir haktır" diyen Babacan, hiç kimsenin başka bir ülkenin bu teknolojiye sahip olmasına karşı çıkamayacağını dile getirdi.

İran ve İsrail arasındaki gelişmelerin Gazze'yi unutturmaması gerektiğini ifade eden Babacan, İsrail'in Gazze'de masum sivilleri bombalamaya devam ettiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşadığını da ileri süren Babacan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirdi, iktidara uyarılarda bulundu.

Babacan, gazeteci Fatih Altaylı'nın tutuklanmasını ise "ağır ve orantısız bir karar" olarak nitelendirdi.

Terörsüz Türkiye çalışmaları

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise ABD'nin İran'daki nükleer tesisleri bombalamasının zamanlamasına işaret etti.

Saldırının zamanlamasıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupa Birliği (AB) ve İslam İşbirliği Teşkilatı ve NATO'ya "niahi kararın kendi elinde olduğu" mesajı verdiğini belirten Davutoğlu, "Bu, soğuk savaş parametrelerinin geri dönmesi gibi ürkütücü bir düşünce." görüşünü paylaştı.

İsrail'in "kırılgan ateşkesten" sonra yeni saldırılar için mazeret beklediğini söyleyen Davutoğlu, Türkiye'nin atması gereken adımlara ilişkin daha önce paylaştığı önerilerini hatırlattı.

Terörsüz Türkiye çalışmalarına değinen Davutoğlu, "Türkiye'nin bu meselesini çözmesinin önünde birçok ülke engel olmayı dört gözle bekliyor. Elinizi çabuk tutun, ne yapacaksanız yapın, PKK bir an önce silahsızlanmalı. Yoksa PKK'nın İran kolu PJAK İsrail'le işbirliği halinde harekete geçtiğinde, aynen 2013'te PYD'nin harekete geçtiği gibi, terörün, ahtapotun bir kolunu kırarsınız, diğer kolu canlanır gelir öbür kolun yerini alır. Gecikmeyin, bir süreç ya başlatmayacaksınız ya da başlatırsanız bitireceksiniz, mundar etmeyeceksiniz." ifadesini kullandı.