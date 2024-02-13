Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç: İsrail, Gazze'yi insansızlaştırmak istiyor - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç: İsrail, Gazze'yi insansızlaştırmak istiyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç: İsrail, Gazze\'yi insansızlaştırmak istiyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, İsrail'in Gazze'de sıkıştırdığı insanlara bomba yağdırdığını ve Gazze Şeridi'ni tamamen insansızlaştırarak Yahudi işgalcilerin yerleşimine açmayı hedeflediğini belirtti. Kılıç ayrıca, Doğu Türkistan'da Uygur halkına yapılan Çin işkencesine dikkat çekerek, Birleşmiş Milletleri harekete geçmeye çağırdı. Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak yerel seçim çalışmalarına başladığını da açıkladı.

13.02.2024 16:43
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, İsrail'in, Gazze'nin Refah bölgesinde sıkıştırdığı insanların üzerine bomba yağdırdığını belirterek, "Hedef, öldürerek azaltmak ve Gazze Şeridi'ni tamamen insansızlaştırarak Yahudi işgalcilerin yerleşimine açmaktır." dedi.

Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Antalya'da meydana gelen selden etkilenenlere "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

İsrail'in Gazze'de "güvenli bölge" olarak tanımlanan bölgede katliam yaptığını söyleyen Kılıç, şöyle konuştu:

"Refah bölgesinde ilkel toplama kamplarında sıkışan milyonların üzerine bomba yağdırıyorlar. İsrail, Refah'ta sıkıştırılan masum Gazzeliler için ölüm emri verdi. Bu ölüm emri, baş destekçileri ABD ve İngiltere'nin bilgisi ve himayesinde verilmiştir. Hedef, öldürerek azaltmak ve Gazze Şeridi'ni tamamen insansızlaştırarak Yahudi işgalcilerin yerleşimine açmaktır."

İslam dünyasının, Gazze konusunda sessiz kaldığını vurgulayan Kılıç, İsrail'e yönelik tepkilerin Hollanda ve Güney Afrika'dan geldiğini ifade etti.

Doğu Türkistan'da Uygur halkına "Çin işkencesi" uygulandığını dile getiren Kılıç, "Doğu Türkistan'da etnik soykırım yapılıyor. Çin yönetimi tarafından sistematik İslamofobik saldırılar düzenleniyor. Doğu Türkistan'da yapılan kimliksizleştirme, dinsizleştirme, İslamsızlaştırma ve milliyetsizleştirmedir. Birleşmiş Milletleri, harekete geçmeye, önlem almaya, Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı baskı ve zulmü durdurmaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak yerel seçim çalışmalarına başladığını kaydetti.

Kaynak: AA

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