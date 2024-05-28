Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç: "Kuduz riski taşıyan ve saldırgan köpeklerle ilgili uyutma dahil yapılması gerekenler bellidir"

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sokak köpeklerinin uyutulmasıyla ilgili tartışmalara değinen Kılıç, "Kuduz riski taşıyan ve saldırgan köpeklerle ilgili uyutma dahil yapılması gerekenler bellidir. Diğerleriyle ilgili de yapılması gereken neyse devlet ve belediyeler marifetiyle yapılmalıdır, yapılacaktır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından basın mensupları ile bir araya geldi. İsrail'in Refah'ta yürüttüğü operasyonlarla ilgili konuşan Kılıç, Uluslararası adalet divanının refah operasyonu durdurulsun kararına rağmen İsrail'in sivilleri bombaladığını belirtti.

"İsrail'in devlet terörüne gözcülük ve sözcülük yapanlar da aynı şekilde soykırım suçlusudur"

Kılıç, "Canavarca hisle yapılan bu saldırılar soykırımdır. Bir kez daha altını çiziyorum. Siyonist İsrail'in refahtaki sivillere yönelik canavarca hisle yapılan saldırımları uluslararası hukuk açısından soykırımdır. İşlenen cinayetler insanlık suçudur. Netanyahu adlı azılı katil soykırım suçlusudur. İsrail'in devlet terörüne gözcülük ve sözcülük yapanlar da aynı şekilde soykırım suçlusudur. Israil'in sivillere yönelik hava saldırıları sonrası tanklarla kara harekatı başlattığı bilgileri gelmektedir. Siyonist rejimin hukuk tanımazlığını durdurmak sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın görevidir" ifadelerini kullandı.

" İspanya, İrlanda ve Norveç hükümetlerini siyonist İsrail'in bütün diplomatik baskılarına rağmen Filistin'i devlet olarak tanıdıkları için kutluyoruz"

İsrail'in hukuk tanımazlığının uluslararası kuruluşları da anlamsızlaştırdığını ifade eden Kılıç, "İsrail'in devlet terörü karşısında bütün etkisizliği ve tepkisizliği nedeniyle Birleşmiş Milletler anlamını ve ağırlığını kaybetmiştir. Aynı nedenle İslam işbirliği teşkilatı, Arap ligi gibi birliktelikler de anlamını kaybetmiştir. Bu şekilde uluslararası adalet divanı, uluslararası ceza mahkemesi gibi küresel vicdana tercüme olması gereken kurumlar da kısa bir süre içerisinde anlamını kaybedecektir. Bu şartlar içerisinde İspanya'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararını fevkalade önemli ve değerli buluyoruz. Son dakika bilgisi olarak ulaşan İrlanda ve Norveç'in Filistin'i devlet olarak tanıma kararını da aynı şekilde önemli ve değerli buluyoruz. İspanya, İrlanda ve Norveç hükümetlerini siyonist İsrail'in bütün diplomatik baskılarına rağmen Filistin'i devlet olarak tanıma, özgür ve bağımsız Filistin'i uluslararası camia nezdinde kabul eden devletler olma onurundan dolayı, bir kere daha kutluyor ve tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Kuduz riski taşıyan ve saldırgan köpeklerle ilgili uyutma dahil yapılması gerekenler bellidir"

Başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili olarak toplumsal kesimlerde oluşan duyarlılığı takdirle takip ettiklerini ifade eden Kılıç, "Ülkemizde tam sayısını kimsenin bilemediği sokak hayvanları ile ilgili popülasyon tahmini 4 ile 10.000.000 arasında değişmektedir. Bu sayının sokakta kalmasına göz yummak, kayıtsız kalmak mümkün değildir. Sokaktaki başıboş hayvanlar nedeniyle Türkiye kuduz riski taşıyan ülkeler arasında süratle yukarıya doğru yükselmektedir. Kuduz riski taşıyan ve saldırgan köpeklerle ilgili uyutma dahil yapılması gerekenler bellidir. Diğerleri ile ilgili de yapılması gereken neyse devlet ve belediyeler marifetiyle yapılmalıdır, yapılacaktır. Gelişmiş ülkelerin hiç birinde kent merkezlerinde başıboş sokak köpeği çeteleri görmek mümkün değil. Bu sorunun çözümüne 5 yıl önce engel olanlar 5 yıl sonra çözümü tamamen imkansız bir sorunla karşı karşıya kalmamızı arzulayanlardır. Bu mesele partiler üstü bir meseledir. Başıboş sokak hayvanları ile ilgili bugün atılması gereken adımlar atılmazsa 5 yıl sonra istesek de adım atma imkanı kalmayacaktır. Nitekim bulundukları koltuklarda 5 yıldır sokak hayvanları ile ilgili parmağını bile oynatmadan oturanların pişmanlıkları bugün kameralara yansımaktadır" dedi.

"Yeni anayasa çalışmalarında olacağız"

Kılıç, basın mensuplarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa değişikliği ile alakalı açıklamalarını nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını biz de takip ettik. Yeni ve sivil ve anayasa konusunda hiçbir siyasi partinin hayır, ben bu oyunda yokum, ben oynamıyorum deme şansı yoktur. Sivillerin Türkiye Büyük Millet Meclisi zemininde yeni bir anayasa baştan bir anayasa yapma imkanı doğacaksa Yeniden Refah Partisi olarak biz bu oyunda varız. Bu anayasanın yazımında da yapımında da olmak zorundayız. Ama henüz ortaya çıkan bir metin yok. Anayasa'nın sıfırdan yazılması mı? Mevcut Anayasa üzerinde kapsamlı bir değişiklik yapılması mı gündemdedir? Tam olarak bu bile netleştirilmiş değildir ama yeni Anayasa çalışmalarında olacağız. Kimden gelirse gelsin sürece katkı sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Kuvvetler ayrılığını ön plana alan yasamayı yürütmeyi, yargıyı birbirine karşı kontrol mekanizmalarıyla güçlü kılan yeni bir Anayasa sürecine katkı sağlayacaklarını belirten Kılıç, "Ama önce tekliflerin şekillenmesi ve öne çıkması lazım. İktidar partisiyle ana muhalefet partisi arasında bir uzlaşı olacak mı? Bunu bile tam olarak göremiyoruz. Akıl yürütmek için fikir beyan etmek için bir metin görmek istiyoruz. Ellerinde var da açıklamıyorlarsa bu metinde bir an önce bizlere ulaştırmalarını kendilerinden rica ediyoruz" dedi.

"Anayasa konusu gündemde ama anayasa metni ortada yok"

Anayasa değişikliği için referandumun zorunlu olmayabileceğini ifade eden Kılıç, "Belki öyle bir anayasa metni ortaya çıkar ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulü için gerekli çoğunluk sağlanır ve referanduma mecburiyet kalmayabilir. Ha denirse ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hangi çoğunlukla kabul edilmiş olursa olsun yeni bir anayasayı baştan yazmak, milletin tamamının oyuna sunulmalıdır doğrusu buna da varız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kabul sayısı ne olursa olsun irade bu şekilde cereyan edebilir. Biz buna da varız. Kendi anayasasını oylamak, milletin sadece temsilcilerinin değil, milletin tümünün görevi olsun. İradesi yansısın deniliyorsa biz buna da varız. Ama önce bir metnin ortaya çıkması lazım ve bu metin üzerinde konuşulması lazım. Şu an görünen o ki Anayasa konusu gündemde ama Anayasa metni ortada yok, bu metni görmek istiyoruz üzerinde konuşabilmek için" ifadelerini kullandı.