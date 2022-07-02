Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Pendik'te vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Pendik'te vatandaşlarla buluştu

02.07.2022 16:08

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye'nin her yerinde teşkilatlanma çalışmalarını tamamladıklarını belirterek seçimlere en güçlü halde hazır olduklarını söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye'nin her yerinde teşkilatlanma çalışmalarını tamamladıklarını belirterek seçimlere en güçlü halde hazır olduklarını söyledi.

Pendik Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Parkı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Erbakan, asgari ücretin 5 bin 500 liraya yükseltildiğini hatırlattı.

Bu ücretin bugün açlık sınırının altında kaldığını söyleyen Erbakan, "Yani asgari ücretle çalışacaksın, terleyeceksin, aldığın asgari ücretle karnın bile doyurmak mümkün değil. Memur maaşları yoksulluk sınırının altında, en düşük emekli maaşı açlık sınırının neredeyse yarısı kadar." diye konuştu.

"Paylaşımda adaleti tesis edeceğiz"

Erbakan, iktidara geldiklerinde "zengini daha zengin fakiri daha fakir yapan" düzeni kökünden değiştireceklerini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Paylaşımda adaleti, yönetimde adaleti tesis edeceğiz. Biz geldiğimiz zaman hikaye anlatmayacağız, enkaz raporu okumayacağız, bahane, mazeret üretmeyeceğiz. Her bakanlıkta ilk 100 günde ne yapacağımıza dair ilk 100 gün icraatlar kitabımız hazır. Hepsinden daha önemlisi makam ve rakam için değil, Allah rızası için çalışan Milli Görüş kadrolarımız hazır. Bizim kadrolarımız ihale ve koltuk için değil, halka hizmet, Hakk'a hizmet için çalışıyor. İnşallah geleceğiz, inşallah sorunları biz çözeceğiz. Türkiye'nin her yerinde teşkilatlanma çalışmalarını tamamladık. Seçimlere en güçlü halde hazırız."

Erbakan, konuşmasının ardından parkta bulunan AK Parti, MHP ile Saadet Partisi stantlarını ziyaret etti ve esnaf ziyaretinde bulundu.

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Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Pendik'te vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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