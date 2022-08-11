Fatih Erbakan'dan 'İslami Dayanışma Oyunları'na ilişkin açıklama - Son Dakika
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Fatih Erbakan'dan 'İslami Dayanışma Oyunları'na ilişkin açıklama

11.08.2022 17:17
Fatih Erbakan'dan 'İslami Dayanışma Oyunları'na ilişkin açıklama

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İslami Dayanışma Oyunları'na ilişkin, "Böylesine geniş katılımlı, uluslararası bir organizasyon vesilesi ile başta ev sahibi Türkiye olmak üzere İslam Alemi olarak tek ses, tek yürek bir şekilde İsrail zulmü telin edilip, Filistin'in...

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İslami Dayanışma Oyunları'na ilişkin, "Böylesine geniş katılımlı, uluslararası bir organizasyon vesilesi ile başta ev sahibi Türkiye olmak üzere İslam Alemi olarak tek ses, tek yürek bir şekilde İsrail zulmü telin edilip, Filistin'in yanında olduğumuz mesajı verilebilirdi" dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Konya'da düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda Gazze'de terör estiren İsrail'in kınanmamasına tepki gösterdi. Organizasyonda, isminde 'İslami' ibaresinin kullanılmasına rağmen gereken hassasiyetlere dikkat edilmemesinin halkımızın tepkisini çektiğini de ifade eden Erbakan, "İslami Dayanışma Oyunları adı verilen spor etkinliği, Müslüman ülkelerden çok sayıda sporcunun katılımıyla Konya'da düzenleniyor. Müslüman ülkelerin hangi vesileyle olursa olsun birlikte organizasyonlar düzenlemesi, dayanışma içinde olması son derece önemli ve kıymetlidir. Ancak burada etkinlik ismindeki 'İslami' ibaresi haklı olarak İslami hassasiyete sahip milyonlarca vatandaşımızın tepkisini çekmiştir. Bize göre de etkinlik isminin 'İslami Dayanışma Oyunları' yerine, 'Müslüman Ülkeler Dayanışma Oyunları' olması çok daha uygun olurdu" dedi.

'İSRAİL ZULMÜNE TEK SES TEK YÜREK TEPKİ VERİLEBİLİRDİ'

'Diğer taraftan İsrail terörünün olanca acımasızlığı ile devam ettiği, Siyonist İsrail'in Müslümanları çoluk çocuk demeden katlettiği günlerde gerçekleştirilen oyunlardan, İsrail'i kınama anlamında tek bir mesaj, tek bir görüntü çıkmamıştır' diyen Erbakan, şunları söyledi:

"Batı dünyası Charlie Hebdo saldırısından sonra kınama mesajı yayınlama ve protesto gösterisi yapma yarışına girmişken, 'İslami Dayanışma Oyunları' adı verilen ve son derece görkemli bir şekilde açılışı yapılan etkinlikte Gazze'deki soykırıma karşı sessizlik dikkat çekmiştir. Böylesine geniş katılımlı, uluslararası bir organizasyon vesilesi ile başta ev sahibi Türkiye olmak üzere İslam Alemi olarak tek ses, tek yürek bir şekilde İsrail zulmü telin edilip, Filistin'in yanında olduğumuz mesajı verilebilirdi. Bu vesile ile Yeniden Refah Partisi olarak bir kez daha İsrail terörünü şiddetle telin ediyor, Yeniden Refah iktidarında yapılan zulmün hesabını soracağımıza söz veriyoruz."


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Kaynak: DHA

Fatih Erbakan, Filistin, İsrail, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Fatih Erbakan'dan 'İslami Dayanışma Oyunları'na ilişkin açıklama - Son Dakika

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