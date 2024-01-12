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Yeniden Refah Partisi, İstanbul'da ikinci İmamoğlu döneminin yaşanmaması için iş birliği çağrısı yapıyor - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi, İstanbul'da ikinci İmamoğlu döneminin yaşanmaması için iş birliği çağrısı yapıyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, İstanbul'da ikinci bir İmamoğlu döneminin yaşanmaması için AK Parti'ye iş birliği çağrısında bulundu. Kılıç, partilerin adaylarını belirlerken danışma zorunluluğu olmadığını belirtirken, AK Parti'nin bazı fedakarlıkları göze alması gerektiğini ifade etti.

Yeniden Refah Partisi, İstanbul\'da ikinci İmamoğlu döneminin yaşanmaması için iş birliği çağrısı yapıyor
12.01.2024 - 19:49,  Güncelleme: 20:02
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YENİDEN Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, " İstanbul'da ikinci İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemeyenler varsa bizim gibi elini taşın altına koyması gerekir. AK Parti'li muhataplarımız da ikinci bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyorsa bazı birliktelikler için bazı fedakarlıkları göze almaları gerekiyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, çeşitli temaslarda bulunmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) ziyaret etti. Kılıç, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve yetkililerle görüştü.

'SON KARARI GENEL BAŞKANIMIZ VERECEKTİR'

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıç, Yeniden Refah Partisi'nin ittifak konusunda henüz son kararını vermediğini belirterek, "Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan önümüzdeki günlerde 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin kararımızı ortaya koyacak. Sayın Genel Başkanımız İstanbul, Ankara ve İzmir konusunda tavrımızı yetkili kurullarımızla istişare ettikten sonra nihai kararımızı açıklayacaktır. Genel Başkanımız tarafından nihai karar verilinceye kadar yapılacak açıklamalar kişisel görüş beyanından ibaret kalacaktır" ifadelerini kullandı.

'PARTİLER ADAYLARINI AÇIKLARKEN KİMSEYE DANIŞMAK ZORUNDA DEĞİLDİR'

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum ile ilgili soruyu yanıtlayan Kılıç, "Herhangi bir partinin aday açıklarken bize danışmasına gerek yok. Siyasi partiler kendi kurallarına kendi ilkelerine göre adaylarını belirler ve açıklar. Kararı verecek olan seçmendir. Murat Kurum konusunda da bu prensip geçerlidir. Bize danışmak durumunda değiller. Adaylarını belirler sonrasında da toplumdan destek isterler. Kadınlar siyasetin öznesidir. Ancak polemiklerin konusu yapılmamalıdır. Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın Murat Kurum'un aday yapılması süreciyle bağdaştırılmasını parti olarak tasvip etmiyoruz. Kamuoyunun önüne bu konularla çıkmayı doğru bulmuyoruz" dedi.

'İKİNCİ BİR İMAMOĞLU DÖNEMİ İSTEMİYORUZ'

Kılıç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, "İstanbul'da ikinci bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını gerçekten istemiyoruz. 'Zulüm 1453'te başladı' yaklaşımının İstanbul'la yeniden bağdaştırılmasını da biz arzu etmiyoruz. İstanbul'da elbette ki halkın tercihi sandığa yansıyacaktır ve biz buna saygı duyacağız. Bunda en ufak bir tereddüt yok ama bizim gibi İstanbul'da ikinci İmamoğlu döneminin yaşanmamasını isteyenler varsa bizim gibi elini taşın altına koyması gerekiyor. AK Parti'li muhataplarımız da İstanbul'da ikinci bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyorsa bazı birliktelikler için bazı fedakarlıkları göze almaları gerektiği kanaatindeyiz. İş birlikleri, ittifaklar, mutabakatlar üzerinden oluşur. Böyle bir zeminin inşası için AK Parti'nin de daha siyasetin özüne ve ruhuna uygun davranışlar sergilemesinde fayda var" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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