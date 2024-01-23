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Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı - Son Dakika
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Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı

Yeniden Refah Partisi, Elazığ'da dikkat çeken bir ismi aday gösterdi. Şeyh Sait'in torunu olan eski AK Parti Milletvekili Faruk Septioğlu, Yeniden Refah Partisi'nin Elazığ Belediye Başkan adayı oldu.

Yeniden Refah, Şeyh Sait\'in torunu Faruk Septioğlu\'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
23.01.2024 - 18:40,  Güncelleme: 18:57
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Şeyh Sait'in torunu olan eski AK Parti Milletvekili Faruk Septioğlu, Yeniden Refah Partisi'nin Elazığ Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.

Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı

ŞEY SAİT'İN TORUNU, YENİDEN REFAH'IN ELAZIĞ ADAYI OLDU

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi siyasi partiler aday belirleme çalışmalarını hızlandırırken, Yeniden Refah Partisi'nden dikkat çeken bir hamle geldi. Geçmiş dönemlerde Adalet Partisi, CHP ve DYP'de siyaset yapan Şeyh Sait'in torunu Ali Rıza Septioğlu'nun oğlu Faruk Septioğlu, Yeniden Refah Partisi Elazığ Belediye Başkan adayı oldu.

AYNI ZAMANDA ESKİ AK PARTİ MİLLETVEKİLİ

Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan, aynı zamanda eski AK Parti Milletvekili olan Septioğlu'yla anlaştıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Erbakan paylaşımında, "Elazığ milletvekili Merhum Ali Rıza Septioğlu'nun oğlu, 23. ve 24. Dönem Elazığ Milletvekili Faruk Septioğlu partimize katılarak Elazığ Belediye Başkan Adayımız oldu. Kıymetli başkanımızı tebrik ediyor, hayırlı hizmetler diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı

FARUK SEPTİOĞLU KİMDİR?

Faruk Septioğlu, 2 Şubat 1961'de Elazığ Palu'da doğdu. Babasının adı Ali Rıza, annesinin adı Naciye'dir. Ticaret; Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. Bayındırlık Bakanlığı'nda çalıştı. 1991-1995 yılları arasında Adıyaman Çimento Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Septioğlu İnşaat Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlüğü, Fur-Sel Madencilik Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 23. ve 24. Dönem Elazığ Milletvekilidir. Az düzeyde İngilizce bilen Septioğlu, evli ve 5 çocuk babasıdır.

Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
YORUMLAR (3)
  • Ali Fuat Seckin: Yeniden Refah ülkemizin Umudu ve AKP'nin tek alternatif i herkes in bu inançlı azimlihareket e destek vermesi lazım Yanıtla 71 38
  • Hakan Uzuner: Nerdeyse bütün partileri gezmiş maşallah. Bu işi başaramaz..... Yanıtla 21 25
  • Malcolm X: Rabbim muvaffak kılsın, 94 ruhu yine Yeniden Refah'la Yanıtla 16 5

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Son Dakika Politika Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı - Son Dakika


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