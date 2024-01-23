Yeniden Refah, Şeyh Sait\'in torunu Faruk Septioğlu\'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı

Şeyh Sait'in torunu olan eski AK Parti Milletvekili Faruk Septioğlu, Yeniden Refah Partisi'nin Elazığ Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.

ŞEY SAİT'İN TORUNU, YENİDEN REFAH'IN ELAZIĞ ADAYI OLDU

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi siyasi partiler aday belirleme çalışmalarını hızlandırırken, Yeniden Refah Partisi'nden dikkat çeken bir hamle geldi. Geçmiş dönemlerde Adalet Partisi, CHP ve DYP'de siyaset yapan Şeyh Sait'in torunu Ali Rıza Septioğlu'nun oğlu Faruk Septioğlu, Yeniden Refah Partisi Elazığ Belediye Başkan adayı oldu.

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Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan, aynı zamanda eski AK Parti Milletvekili olan Septioğlu'yla anlaştıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Erbakan paylaşımında, "Elazığ milletvekili Merhum Ali Rıza Septioğlu'nun oğlu, 23. ve 24. Dönem Elazığ Milletvekili Faruk Septioğlu partimize katılarak Elazığ Belediye Başkan Adayımız oldu. Kıymetli başkanımızı tebrik ediyor, hayırlı hizmetler diliyoruz." ifadelerini kullandı.

FARUK SEPTİOĞLU KİMDİR?

Faruk Septioğlu, 2 Şubat 1961'de Elazığ Palu'da doğdu. Babasının adı Ali Rıza, annesinin adı Naciye'dir. Ticaret; Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. Bayındırlık Bakanlığı'nda çalıştı. 1991-1995 yılları arasında Adıyaman Çimento Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Septioğlu İnşaat Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlüğü, Fur-Sel Madencilik Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 23. ve 24. Dönem Elazığ Milletvekilidir. Az düzeyde İngilizce bilen Septioğlu, evli ve 5 çocuk babasıdır.