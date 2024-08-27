Yeniden Refah'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden milletvekiline kınama - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden milletvekiline kınama

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, CHP'li Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sosyal medya hesabından kullandığı sözlere ilişkin, 'Cumhurbaşkanına yönelik olarak yapılmış olan bu hakareti kınıyoruz, ayıplıyoruz' dedi.

27.08.2024 17:51
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Yeniden Refah'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden milletvekiline kınama

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç:

"Hakareti kınıyoruz, ayıplıyoruz"

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, CHP'li Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sosyal medya hesabından kullandığı sözlerine ilişkin, "Cumhurbaşkanına yönelik olarak yapılmış olan bu hakareti kınıyoruz, ayıplıyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Gündeme ilişkin açıklamalar yapan Kılıç, partideki genel sekreter koltuğundaki değişikliğe ilişkin, "Yeniden Refah Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi, Bülent Osman Osmanağaoğlu, parti genel sekreterimiz olarak görevlendirilmiştir. Kendisi MKYK üyesi olarak bir süredir genel sekreter yardımcısı görev yapmaktaydı. Bugünden itibaren parti genel sekreterimiz olarak görevine devam edecektir. Kendisine görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yeniden Refah Partisinin üye sayısı 550 bin rakamını aşmıştır"

Partisinin üye sayısına ilişkin bilgi de veren Kılıç, "Yeniden Refah Partisi'nin Yargıtay sistemine kayıtlı resmi üye sayısı bugün 550 bin rakamını aşmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Yeniden Refah Partisi zaten Türkiye'nin üye sayısı bakımından üçüncü en büyük partisiydi. Üçüncülükteki konumumuzu pekiştirmeye devam ediyoruz. Hedefimiz ilk etapta 600 bin üye sayısına ulaşmak, akabinde 1 milyon üye sayısını yakalamaktır. Takip eden süreçteki hedefimiz üye sayısı bakımından Türkiye'nin ikinci büyük partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kayıtlı üye sayısını aşmak ve dolayısıyla 1 milyon 600 bin rakamının üzerine ulaşmaktır" diye konuştu.

"Hakareti kınıyor, ayıplıyoruz"

İHA muhabirinin "CHP'li vekil Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı 'Seni gidi züppe seni' ifadelerini nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusunu da yanıtlayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanına yönelik olarak CHP Milletvekili tarafından yapılmış olan hakareti kesinlikle tasvip etmiyoruz. Apaçık bir hakarettir. Mahiyeti de bellidir. Siyasete zerafet ve nezaket söylemini kazandırmayı hedefleyen bir siyasi partidir, Yeniden Refah Partisi. Başta Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan olmak üzere Cumhurbaşkanına yönelik olarak yapılmış olan bu hakareti kınıyoruz, ayıplıyoruz. Hiç kimsenin bir diğer siyasi partiye, o camianın başkanına ya da devlet başkanına benzer ifadelerle hakaret yaklaşımlar geliştirmeye hakkı yoktur. Herkesin konuşurken ağzından çıkanı, kulağının duyması mecburiyeti vardır."

Kaynak: İHA

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