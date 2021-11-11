Yöneylem Araştırma Şirketi, son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırma, 27 Ekim– 3 Kasım tarihleri arasında, 27 ilde 2 bin kişiyle görüşülerek gerçekleşti. "Türkiye siyaset paneli" adlı araştırmadan çıkan sonuca göre; AK Parti oy kaybediyor. CHP'ye olan destek artıyor.
Araştırmaya katılanlara, "Bu pazar milletvekili seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. Kararsızlar ve "oy kullanmayacağım" diyenler dağıtıldığında seçmenlerin tercihleri şöyle oldu:
AK Parti: Yüzde 31.8
CHP: Yüzde 30.3
İYİ Parti: Yüzde 13.1
HDP: Yüzde 10.6
MHP: Yüzde 6.4
DEVA Partisi: Yüzde 1.2
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.1
Saadet Partisi: Yüzde 0.8
Gelecek Partisi: Yüzde 0.7
TİP: Yüzde 0.7
Ekim ayı itibarıyla Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önünde ölçüldü. Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra Millet İttifakı'nın oyu yüzde 43.4, Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 38.2 olarak belirlendi.
Son Dakika › Politika › Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti - Son Dakika