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Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti - Son Dakika

Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti

11.11.2021 08:36

Yöneylem Araştırma Şirketi'nin 27 ilde 2 bin kişiyle görüşerek gerçekleştirdiği son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar kaydedildi. Katılımcılara "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz" sorusunun yöneltildiği anketten AK Parti % 31.8, CHP % 30.3, İYİ Parti % 13.1 ve MHP % 6.4 çıktı. Ekim ayı itibarıyla Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önünde ölçüldü.

Yöneylem Araştırma Şirketi, son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırma, 27 Ekim– 3 Kasım tarihleri arasında, 27 ilde 2 bin kişiyle görüşülerek gerçekleşti. "Türkiye siyaset paneli" adlı araştırmadan çıkan sonuca göre; AK Parti oy kaybediyor. CHP'ye olan destek artıyor.

"BU PAZAR SEÇİM OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ?"

Araştırmaya katılanlara, "Bu pazar milletvekili seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. Kararsızlar ve "oy kullanmayacağım" diyenler dağıtıldığında seçmenlerin tercihleri şöyle oldu:

MİLLET İTTİFAKI ÖNDE

AK Parti: Yüzde 31.8

CHP: Yüzde 30.3

İYİ Parti: Yüzde 13.1

HDP: Yüzde 10.6

MHP: Yüzde 6.4

DEVA Partisi: Yüzde 1.2

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.1

Saadet Partisi: Yüzde 0.8

Gelecek Partisi: Yüzde 0.7

TİP: Yüzde 0.7

ARADAKİ FARK 5.2 PUANI BULDU

Ekim ayı itibarıyla Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önünde ölçüldü. Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra Millet İttifakı'nın oyu yüzde 43.4, Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 38.2 olarak belirlendi.

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Son Dakika Politika Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti - Son Dakika
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