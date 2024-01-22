YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç: İstanbul\'da ikinci bir İmamoğlu dönemi istemiyoruz

Yeniden Refah Partisi(YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, " İstanbul'da ikinci bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyoruz. İmamoğlu dönemi İstanbul'da yüksek faizle borçlanmalara neden olduğu, altyapılarının ihmal edildiği bir dönem oldu" dedi.

Suat Kılıç, Samsun'da düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özel bir otelde düzenlediği toplantıda basın mensuplarının sorularını cevaplayan Kılıç, "Daha önce İstanbul'da ikinci bir İmamoğlu dönemi yaşanmasını istemiyoruz, dedik. Bu cümleyi düşünerek ifade ettik. Bugün de aynı cümleyi bir kere daha ifade edebilirim. İstanbul'da ikinci bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyoruz. İmamoğlu İstanbul'da yüksek faizle borçlanmalara neden olduğu, altyapılarının ihmal edildiği bir dönem oldu. Karla mücadelenin bile aksatıldığı bir dönem oldu. İmamoğlu dönemi İstanbul'da tarihe, kültüre, manevi değerlere, yerel yönetim katkılarının esirgendiği bir dönem oldu" diye konuştu.

"Bir hutbeyi atlayarak okumak hiçbir imamın hakkı değildir, haddi değildir"

Diyarbakır'da bir camide imamın hutbede şehitlerle ilgili paragrafı okumamasını değerlendiren Suat Kılıç, "Hutbe okutmak bir egemenlik alametidir. Bağımsız devletler özgürlüğün ve egemenliğin alameti olarak hutbe okuturlar. Hutbe cuma namazı camide toplanan Müslümanların müşterek gündemidir. Dolayısıyla bir ülkenin bütün köylerine, mezralarına kadar, cuma namazı kılınan her yerde aynı hutbenin okunması icap eder. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gönderilen bir hutbeyi atlayarak okumak hiçbir imamın hakkı değildir, haddi değildir. Cuma namazı hutbesinde atlanan kısmın şehitlerimize rahmet dilenen bir paragraf olmasının kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Şehitlerimize rahmet dilemekten aciz bir imamın arkasında hiçbirimiz cuma namazına da vakit namazına da durmayız" şeklinde konuştu.

"3 ilde böyle bir ittifak olabilmesini çok mümkün görmüyorum"

Yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de ittifak olabilmesini çok mümkün görmediğini söyleyen Kılıç, "Genel başkanımız da ifade etti. Ankara, İstanbul, İzmir özelinde gelecek talep ve tekliflere göre bir ittifak düşüncesi içerisinde olabiliriz, şeklinde parti görüşümüzü ifade etti. Bu anlamda AK Parti heyetleri ile ilgili bir takım görüşmeler yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi ile bir ittifakın içerisinde olamayacağımız, yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Parti ile bir seçim birlikteliği kuramayacağımızı zaten peşinen ifade etmiştik. AK Parti heyetleri görüşmelere geldiler. Bu görüşmelere heyet arasında icra edildi. Bugün de bir görüşme olabilir. Gelen AK Parti heyeti bu dakikadan sonra ne teklif edecek bunu bilmiyoruz. AK Parti bütün iller, ilçeler adaylarını ilan etti. Bu dakikadan sonra 3 ilde böyle bir ittifak olabilmesini çok mümkün görmediğimi ifade etmek istiyorum. Pazarlık temeli değil ilke ve prensipler temelinde müzakerelere dahil olduk" ifadelerini kullandı.

"Atamasını yapanların Merkez Bankası Başkanı'na sahip çıkması lazımdır"

Merkez Bankası ile ilgili de konuşan Kılıç, "Merkez Bankası'nın yıpratılması Türkiye ekonomisine duyulan güvenin aşılması anlamına gelecek. Türkiye büyük bedeller ödedi ekonomiyi düzlüğe çıkarabilmek için. Faiz indirme politikalarını uyguladılar. Başaramadılar. Şimdi faiz arttırma politikaları uyguluyorlar. Faizler arttıkça enflasyon da artmaya devam ediyor. Biz Hafize Gaye Erkan'ı tanımayız. Hanımefendiyi Merkez Bankası Başkanı olduktan sonra tanıdık. Dolayısıyla atamasını yapanların Merkez Bankası Başkanı'na sahip çıkması lazımdır. İddiaların üzerine gitmeleri lazımdır. İddialar doğru ise vahimdir. Değilse sahip çıkılmaması vahimdir" açıklamasında bulundu.

"Sokaklarımızı, şehirlerimizi, mahallerimizi, başıboş sokak köpeği teröründen kısa sürede arındıracağız"

Belediyecilikten sokak köpekleriyle mücadele edeceklerini belirten Kılıç şunları söyledi:

"Şehirlerimiz 20 yıldır yönetemeyen belediye başkanları yüzünden sokak köpeklerini teslim olmuş durumdadır. Yaşlılarımız, çocuklarımız tek başına sokağa çıkamayacak durumdadır. Ankara'da, İstanbul'da durum budur. Samsun farklı mı? Samsun'da da aynısıdır. Antalya'da bir avukat mesleğini, icra edemez duruma getirildi. Saldırıya uğrayan çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sokak köpeklerinin varlığı nedeniyle sokağa çıkamayan insanlar, cadde ve sokaklar başıboş köpek çeteleri için mi var? İnsanların güven içinde dolaşması için mi var? Sokaklarımızı, şehirlerimizi, mahallerimizi, başıboş sokak köpeği teröründen kısa sürede arındıracağız. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde beka meselesi vardı. 31 Mart seçimlerinde bir beka meselesi yok. Geçim meselesi var. Yüksek enflasyondan duyulan rahatsızlık var. Bizim siyasetimiz doğruya doğru, yanlışa yanlış siyasetidir. Dost acı söyler. Biz burada adayımızı çıkardık. Bizim adayımız göstermelik bir aday değildir. İddialı bir aday çıkarttık. İddialı bir kampanya yürüteceğiz. Samsun'da biz belediye seçimlerine tesir etmeyi değil, kazanmayı hedefliyoruz."

Suat Kılıç, basın toplantısının ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi adayı Adem Güney ile poz verdi. - SAMSUN