YSK Başkanı Ahmet Yener: Malatya Seçimlere Hazır

Deprem bölgesindeki illeri yerel seçimler öncesi kurul üyeleri ile birlikte ziyaret eden Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, " Malatya'nın seçimlere hazır olduğunu gördük" dedi.
YSK üyeleri Orhan Usta ve Battal Öğüt ile birlikte deprem bölgesinde incelemelere başlayan YSK Başkanı Ahmet Yener'in ilk durağı Malatya oldu. Kentte ilk olarak Cumhuriyet Başsavcılığını ziyaret eden Yener ve kurul üyeleri daha sonda Malatya Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.
Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Yener, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerle ilgili olarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde incelemelerde bulduklarını söyledi. Hafta içerisinde Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay'da da incelemelerde bulunacaklarını ifade eden Yener, takip eden haftalarda ise Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır'a gideceklerini söyledi.
Malatya'da yaptıkları incelemelerde Valilik, Başsavcılık, komisyon başkanlığı ve İl Seçim Kurulu'nun eş güdümlü olarak çalıştığını gördüklerini belirten Yener, "Birlikte çalışarak 31 Mart 2024 tarihi için Malatya ilinin seçim hazırlıklarının büyük ölçüde tamam olduğunu görmek bizleri son derece memnun etmiştir. Burada Valimize, Başsavcılığımıza, komisyon başkanımıza ve il seçim kurulu başkanımız ile değerli hakimlerimize ve personelimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca gelinen son durumu da sayın valim ile birlikte değerlendirdik kendileri konteyner ve diğer hususlarda bizlere tüm imkanlarını seferber etmişlerdir. Tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Biz de bu süre içerisinde yapmış olduğumuz gözlemlerden Malatya ilimizin yaralarını sarmak üzere olduğunu gördük. Seçim konusunda da tüm hazırlıkların yapıldığını ve büyük ölçüde de Malatya ilimizin seçimlere hazır olduğunu gördük. Tekrar 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde hayatını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" şeklinde konuştu.
Seçmen listelerinin de artık kesinleştiğini ifade eden Yener, "Konteynerlerin kurulacağı yerlerle ilgili olarak da il seçim kurulumuz gerekli çalışmaları yapıyorlar. Mülki idare amirlerimiz ile koordine içerisindeler tüm hazırlıklar tamamlanmıştır" diye konuştu. - MALATYA
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