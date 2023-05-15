YSK'dan gelen resmi açıklamayla birlikte, seçim 2. tura kaldı! Türkiye, 28 Mayıs'ta yeniden sandığa gidiyor - Son Dakika
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YSK'dan gelen resmi açıklamayla birlikte, seçim 2. tura kaldı! Türkiye, 28 Mayıs'ta yeniden sandığa gidiyor

15.05.2023 16:07

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarına ilişkin son bilgileri verdi. Yener, "Seçimin ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de dün milyonlarca vatandaş, cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gitti. Seçimlere büyük katılım sağlandı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, oy sayımının yurt dışı sandıklarında devam ettiğini belirterek, "Saat 15.15 itibariyle yurtiçi sandık sayısı yüzde 100 açılmış olup, katılım oranı yüzde 88,92 olarak gerçekleşmiştir. Yurtdışında ise yüzde 52,99 oranında katılım gerçekleşmiştir. Yurtdışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunmaktadır." dedi.

"SEÇİMLER İKİNCİ TURA KALDI"

Yener, adayların kazanmak için yeterli olan oy oranına ulaşamadığını söyleyerek şöyle devam etti: "Kesin olmayan sonuçlara göre Sayın Erdoğan'ın yüzde 49.51, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88, Sayın Oğan'ın 5,47'nin oy aldığı görülmüştür. Saat 15.15 itibariyle 35 bin 874 oyun Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş olduğu kabul edildiğinde oylarının yüzde 49,54 olduğu görülmüş, Sayın Kılıçdaroğlu'na verilmiş olduğunda yüzde 44,89 kabul edilmiş olup, hiçbir adayın seçilme yeterliliğine ulaşamadığı görülmüştür. 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimlerin yapılmasına karar verilmiştir."

İL İL CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

ADAYLARIN OY ORANI

Yurt içindeki sandıkların yüzde 100'ü açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

İKİNCİ TUR NASIL YAPILACAK?

Seçimlerde 2. turun nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren YSK Başkanı Yener, "Oy pusulalarında sıralamada değişiklik olmayıp, Sayın Recep Tayyip Erdoğan 1'inci, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da 2'nci sırada yer alacaktır. Propaganda dönemi başlamış bulunmaktadır. 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci oylamasının Türk milletine, demokrasisine, Cumhurbaşkanı adaylarına hayırlı olmasını dileriz." ifadelerini kullandı.

MİLYONLARCA İNSAN SANDIK BAŞINA GİTTİ

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için dün sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti.

YORUMLAR (7)
  • Abuzer Yavuz: Ben kemali destekliyorum bu olmasa zaten CHP kazanır Cevap Yaz 13 19 Yayından Kaldır
  • güneş güneş: reis ikinçi turda kesin kazanır ülkemize hayırlı olsun kemala bay bay Cevap Yaz 46 24 Yayından Kaldır
  • Zeytin Burnu: Sinanoğan CHP yi desteklese bile onun oyundan 0.50 si Erdoğan'a gider geçmiş olsun Türkiyem yeni ekonomik buhran'a hoşgeldiniz ?? Cevap Yaz 57 74 Yayından Kaldır
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Milletvekili, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

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