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YSK seçime girecek partileri açıkladı! Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'ün partisi listede yok - Son Dakika

YSK seçime girecek partileri açıkladı! Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'ün partisi listede yok

12.01.2022 20:27

Yüksek Seçim Kurulu, gelecek ilk seçime katılmaya hak kazanan partileri açıkladı. Buna göre, 24 parti seçimlere girmeye hak kazandı. Kriterleri karşılayan Emek Partisi, Millet Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Türkiye Komünist Hareketi seçime girme hakkı kazandı. Öte yandan son anketlerde yüzde 1 ve yüzde 2 arasında oy oranı değişen Muharrem İnce'nin Memleket Partisi ve Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi listede yer almadı.

Erken seçim tartışmaları gündemin ilk sırasında yerini korurken Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yapılacak ilk seçimlere katılma hakkına sahip olan partileri açıkladı. Buna göre seçimlere katılabilecek yeterliliğe sahip 24 siyasi parti belirlendi.

MUHARREM İNCE VE MUSTAFA SARIGÜL'ÜN PARTİLERİ LİSTEDE YOK

Türkiye'de bulunan 121 siyasi partiden 24'ü seçime girme hakkına sahip olurken, Muharrem İnce'nin liderliğinde kurulan Memleket Partisi ve Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi listede yer almadı. Mevzuata göre 41 ilde teşkilatlanmalarını tamamlayan partilerin ayrıca büyük kongrelerini yapmış olmaları ve bunun üzerinden 6 ay geçmiş olması şartı aranıyor. Bu iki parti büyük kongrelerini geçtiğimiz eylül ayında yaptı.

LİSTEDE 4 YENİ PARTİ VAR

Öte yandan listeye 4 yeni parti katıldı. Afyon Güney Beldesi seçimleri öncesi 24 Mart 2021'de açıklanan listede yer almayan Emek Partisi, Millet Partisi, Türkiye İşçi Partisi Türkiye Komünist Hareketi gelecek seçime katılma hakkı kazandı.

SEÇİME KATILACAK SİYASİ PARTİLERİN LİSTESİ

YSK'nın açıkladığı listeye göre seçime katılabilecek siyasi partiler şu şekilde:

1- Adalet ve Kalkınma Partisi

2- Anavatan Partisi

3- Bağımsız Türkiye Partisi

4- Büyük Birlik Partisi

5- Cumhuriyet Halk Partisi

6- Demokrasi ve Atılım Partisi

7- Demokratik Sol Parti

8- Demokrat Parti

9- Emek Partisi

10- Gelecek Partisi

11- Genç Parti

12- Halkların Demokratik Partisi

13- Hür Dava Partisi

14- İyi Parti

15- Millet Partisi

16- Milliyetçi Hareket Partisi

17- Muhafazakar Yükseliş Partisi

18- Saadet Partisi

19- SOL Parti

20- Türkiye İşçi Partisi

21- Türkiye Komünist Hareketi

22- Türkiye Komünist Partisi

23- Vatan Partisi

24- Yeniden Refah Partisi

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Yüksek Seçim Kurulu, Mustafa Sarıgül, Muharrem İnce, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika YSK seçime girecek partileri açıkladı! Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'ün partisi listede yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: YSK seçime girecek partileri açıkladı! Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'ün partisi listede yok - Son Dakika
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