YSK, siyasi partilerin itirazlarını karara bağladı - Son Dakika
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Politika

YSK, siyasi partilerin itirazlarını karara bağladı

YSK, siyasi partilerin itirazlarını karara bağladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde siyasi partilerin yaptığı itirazları değerlendirmeye devam ediyor. Bugün yapılan toplantıda, 21 seçim bölgesinde yapılan 22 itirazın sonuçları açıklandı. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin itirazlarından bazıları reddedildi.

12.04.2024 17:58  Güncelleme: 18:03
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde siyasi partilerin 21 seçim bölgesinde yaptığı 22 itirazı karara bağladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde siyasi partilerin yaptığı itirazları değerlendirmeye devam ediyor. Bugün saat 15.00'da toplanan kurul, yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından siyasi partilerin yapmış olduğu itirazlarda nihai kararları verdi. Toplantı çerçevesinde kurul, siyasi partilerin 21 seçim bölgesi için yaptığı 22 itirazı sonuçlandırarak 20 ilçe ve 1 belde için verilen kararları açıkladı.

Buna göre AK Parti'nin; Van Bahçesaray belediye başkanlığında oyların yeniden sayımı, Şırnak Uludure'de için belediye meclisi oylarının yeniden sayımı, Şırnak Silopi, ve Şırnak Görümlü ilçeleri için oyların yeniden sayımı ve Şanlıurfa Bozova ilçesi içinse seçimlerin iptali ve yeniden seçime girilmesi talepleri reddedildi.

CHP'nin; Tekirdağ Ergene ilçesi için belediye meclisi oylarının yeniden sayımı, Edirne Uzunköprü için oylarının yeniden sayımı, Konya Karapınar için seçim iptali, Adana Kozan için belediye başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesi, Afyonkarahisar Dazkırı için ise mazbatanın iptali itirazları reddedildi.

MHP'nin; Çankırı Eldivan ilçesi için belediye başkanlığı seçiminin iptali, Çankırı Şabanözü Belediye Başkanlığı oylarının yeniden sayımı, Çankırı Orta için il genel meclisi mazbatanın iptali ve Adana Saimbeyli için mazbatanın iptali ve seçimlerde ikinci olana mazbata verilmesi talepleri reddedildi.

İYİ Partisi'nin; Trabzon Şalpazarı için oyların yeniden sayımı, Samsun Atakum için belediye meclisi oylarının yeniden sayımı, Edirne Uzunköprü için il genel meclisi oylarının yeniden sayımı ve Afyonkarahisar Çobanlar için il genel meclisi seçim iptali talepleri reddedildi.

Yeniden Refah Partisi'nin; Erzurum Horasan ve Ardahan Göle seçimlerinde oyların yeniden sayımı, Trabzon Arsin'de de belediye meclisi oylarının yeniden sayımı talepleri reddedildi.

DEVA Partisi'nin ise Elazığ Merkez ilçesine bağlı Yurtbaşı beldesi için belediye başkanlığı ve belediye meclisi seçimlerinde oyların yeniden sayımı talepleri reddedildi.

Öte yandan, İYİ Parti'nin Ordu'da seçimlerde usulsüzlük olduğu sebebiyle tam kanunsuzluk olduğunu gerekçe göstererek yaptığı itiraz da gün içinde reddedilmişti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yüksek Seçim Kurulu, İYİ Parti, AK Parti, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

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