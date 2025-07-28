Yücel: Şehitsiz Türkiye İstiyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Terörsüz Türkiye' dediğiniz günden beri 30 şehit verdik. Hem de bugüne kadar hiç duymadığımız sebeplerden. Yahu metan gazından, susuzluktan şehit vermek de nedir? Bu ülkede neden kimse eceliyle ölemiyor. Demek ki 'Terörsüz Türkiye' demek yetmiyor. Biz şehitsiz Türkiye istiyoruz" dedi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığı'nda gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Yücel, orman yangınlarında 14 şehit verildiğini belirterek, "2021 yılında Muğla'da günlerce süren yangında, ortada olmayan söndürme uçakları bugün hala yoksa yanan ormanların sorumlusu iktidar değildir de kimdir? Yaşanan orman yangınları karşısında yüreği yanarak tepki gösteren, çaresizce haykıran, çığlık atan vatandaşa tatminkar bir açıklama yapması beklenen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise saygısızca 'Cebimizde uçak, arazöz yok' diye açıklama yapıyor. Bu açıklamasından bile yaptığı işi ne kadar önemsediği ne kadar ciddiye aldığı belli olan Tarım Orman Bakanı kulaklarını açıp, bizi dikkatle dinlesin. Sayın Bakan; kimse senin cebinde, uçak ya da arazöz aramıyor. Ama 23 yıllık saltanatınız boyunca kullandığınız kaynakla kaç uçak, kaç arazöz alınır bunu soruyor. 23 milyon hektarlık orman alanına karşı, neden sadece ve sadece 27 yangın söndürme uçağı var, bunu soruyor. Vatandaş vergilerinin nereye harcandığını soruyor" diye konuştu.

'SİZİ DERİN UYKUDAN GENÇLER UYANDIRACAK'

Deniz Yücel, çarşı, pazarda fiyatların el yaktığını, esnafın siftah yapamadan dükkan kapattığını ve marketlerde her gün artan fiyatlar karşısında vatandaşın temel gıda ürünlerini alabilmenin yollarını aradığını söyleyerek, "Hazine Bakanı Sayın Şimşek 'Ülke kredi notumuz yükseldi' diye tweet atıyor. Yetmiyor ve aklımızla alay edercesine 'Ekonomimiz yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin ve zorlukların yaşandığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi' diyor. Sayın Şimşek bu tweeti ile kime, ne mesaj vermeye çalışıyor ya da kimi daha fazla kandırmanın çabası içinde bilmiyoruz. Bildiğimiz şey şu; dolar 40 lirayı, avro 47 lirayı geçti. Açlık sınırı 26 bin, yoksulluk sınırı 86 bin lira. Peki, asgari ücret kaç lira? 22 bin 104 lira. Emekli maaşı kaç lira? 16 bin 881 lira. Gel de bu parayla geçin. Temmuz ayındaki enflasyon farkları cebe girmeden buhar oldu. Vatandaş temel gıda ürünlerine ulaşmada ciddi sorun yaşıyor. Milyonlarca emekli, geçinemediği için çalışmaya devam ediyor. Bireysel kredi kartı ve kredi borçları artıyor. İcra dairelerine yeni dosya yağıyor. Gençler ya parasızlıktan ya da çalışmak zorunda oldukları için eğitimlerini yarıda bırakıyor. Bir şekilde okuyabilenler ise dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında olan ODTÜ'den 3,48 ortalama ile mezun olup, ABD'den doktora için kabul alıyor ama AKP iktidarının değersizleştirdiği Türk pasaportuna vize çıkmadığı için gidemiyor. Bütün bunlar yaşanırken Mehmet Şimşek, 'Ülkenin kredi notu yükseldi' diye açıklama yapıyor. İnsanda biraz olsun utanma olur. Hiç merak etmeyin Sayın Şimşek; uyuduğunuz o derin uykudan sizi, geleceklerini çaldığınız gençler uyandıracak" ifadelerini kullandı.

'BÖYLE BİR FACİANIN YAŞANMASI RESMEN BİR CİNAYETTİR',

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede şehit olan 2 askerle ilgili de Yücel, "Aşırı sıcak altında bırakılması sonucu askerlerimizin can vermesi, böyle bir facianın yaşanması resmen bir cinayettir. Milli Savunma Bakanlığı gıkını çıkarmıyor. Daha çok yakın bir zamanda mağarada 12 askerimiz metan gazı soluduğu için şehit düşmediler mi? 20 yaşında gencecik evlatlarımız aşırı sıvı kaybına bağlı çoklu organ yetmezliğinden neden ölsün? Yahu bu nasıl bir ihmaldir? Bu ülkede bize 'Askerlerimiz neden su içmedi' sorusunu sordurtan siz ama 'Terörsüz Türkiye' diye naralar atan yine siz. 'Terörsüz Türkiye' dediğiniz günden beri 30 şehit verdik. Hem de bugüne kadar hiç duymadığımız sebeplerden. Yahu metan gazından, susuzluktan şehit vermek de nedir? Bu ülkede neden kimse eceliyle ölemiyor. Demek ki 'Terörsüz Türkiye' demek yetmiyor: biz şehitsiz Türkiye istiyoruz" dedi.

'O KOMİSYONDA CHP VARSA KİMSE KORKMASIN'

Deniz Yücel ayrıca 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında TBMM'de kurulacak komisyona CHP'nin temsilci gönderip göndermeyeceği meselesinin bugünkü MYK toplantısının gündem maddelerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki CHP olarak kendi önerdiğimiz komisyona girmeyecek halimiz yok. Millet, milletvekillerini çalışsınlar diye görevlendiriyor. Elbette gireceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel komisyonla ilgili ya eşit temsil ya da nitelikli çoğunlukla karar alınması gerektiğini açıkça ifade etti. Bakın demokratikleşmeyle ilgili bir komisyon kuruluyor, bu komisyonda Türkiye'ye etkili ve müspet katkılar sağlayacak kararlar alınması bekleniyor. Bu komisyonun işleyişinde demokrasi istemek en doğal hakkımız. O yüzden komisyonda eşit temsil ya da nitelikli çoğunlukla karar alınacağına dair yetkili bir ağızdan bir açıklama yapılsın, biz de komisyona girelim. Şunu da eklemek isterim ki o komisyonda başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere terörden zarar gören tüm kesimlerin sigortası CHP'dir. CHP'nin olduğu yerde üniter devlet tartışılmaz. CHP'nin olduğu yerde anayasa değişikliği tartışılmaz. O komisyonda CHP varsa kimse korkmasın" diye konuştu.

Haber: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL/ANKARA,