Yulia Navalny: Putin, eşimin ölümünün sonuçlarına katlanacak - Son Dakika
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Politika

Yulia Navalny: Putin, eşimin ölümünün sonuçlarına katlanacak

Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin eşi Yulia Navalny, eşinin ölümünün doğrulanması halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alexei Navalny'e yaptıklarının sonuçlarına katlanacağını söyledi. Yulia Navalny, Putin ve hükümetine güvenemediklerini vurgulayarak uluslararası toplumu Rusya'nın 'korkunç rejimi'ne karşı birleşmeye çağırdı.

16.02.2024 22:44
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Hapishanede hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalni, eşinin sır ölümünün doğrulanması halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptıklarının sonuçlarına katlanacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in en büyük rakiplerinden biri olarak gösterilen ve 19 yıl hapis cezasına çarptırılan muhalif lider Aleksey Navalnıy cezasını çekmekte olduğu Yamalo-Nenets bölgesindeki hapishanede hayatını kaybetti. Rus muhalif liderin eşi Yulia Navalni, Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda konuştu.

Yulia Navalny: Putin, eşimin ölümünün sonuçlarına katlanacak
Yulia Navalni

"PUTİN VE YAKIN ÇEVRESİ BUNUN SONUCUNA KATLANACAK"

Eşinin ölüm haberinin Rus hükümet kaynakları tarafından açıklanması nedeniyle şüpheyle yaklaştığını belirten Yulia Navalni, "Ama eğer bu doğruysa, Putin, tüm çevresi, Putin'in arkadaşları ve hükümeti ülkemize, aileme, eşime yaptıklarının sonuçlarına katlanacaklar ve o gün çok yakında gelecek." dedi.

Yulia Navalny: Putin, eşimin ölümünün sonuçlarına katlanacak
Yulia Navalni

"ONLAR HER ZAMAN YALAN SÖYLERLER"

Putin'e ve Putin hükümetine güvenemeyeceklerini vurgulayan Yulia Navalni, gözyaşları içinde, "Onlar her zaman yalan söylerler." dedi. Uluslararası toplumu Rusya'nın "korkunç rejimi" olarak tanımladığı rejime karşı birleşmeye çağıran Yulia Navalni, "Hem bu rejim hem de Putin, son yıllarda ülkeme, ülkemize, Rusya'ya yaptıkları tüm korkunç şeylerin kişisel sorumluluğunu taşımalıdır." ifadelerini kullandı.

Yulia Navalny: Putin, eşimin ölümünün sonuçlarına katlanacak
Yulia Navalni ve Aleksey Navalni

NE OLDU?

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalni, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı. Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalni aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalni'nin geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Yulia Navalny: Putin, eşimin ölümünün sonuçlarına katlanacak

Rus mahkemesi, ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalni'yi aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Aleksey Navalni, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı şahısların bulunduğu listeye dahil edilmişti. Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN) tutuklu muhalif Navalni'nin bugün cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Yulia Navalny: Putin, eşimin ölümünün sonuçlarına katlanacak
Kaynak: İHA

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