Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Sokak Hayvanları İçin Kısırlaştırma Çalışmalarına Başlayacak

Politika

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban aylık basın toplantısı düzenleyerek yaptıklarını anlattı. Sokak hayvanları sorunu için harekete geçtiklerini duyuran Başkan Balaban, 1 hafta içerisinde kısırlaştırma çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

Şeffaf belediyecilik anlayışıyla her ay toplantı düzenleyerek yaptıkları çalışmaları anlatan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban basın mensuplarını ağırladı. Başkan yardımcılarının da katılımıyla makamında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Balaban yaz sezonunda da mesai gözetmeksizin halka hizmet ettiklerini dile getirdi. Başkan Semih Balaban, "Yunusemre Belediyesi olarak elimizden gelen imkanları kullanarak önemli çalışmalar yapıyoruz. Özellikle bizden önceki dönemde başlayıp devam eden yaz spor okullarını bu yıl 14 branşta en iyi şekilde merkezde devam ettirdik. Sözünü verdiğimiz mahalle meclisleri birçok mahallede faaliyete geçti. İlk olarak Atatürk Mahalle Muhtarı Bedir Kılıç, Kent Konsey Başkanımız Bektaş Kılınç öncülüğünde toplantımızı yaptık. Mahalle meclisleri doğrudan demokrasinin, halkın yönetimlerde söz almasının en büyük unsuru. Bunu da başarıyla gerçekleştirdik. Yine eğitimci kimliğimiz ile Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM)'nde Tevfikiye Mahallesi'ndeki şubemizin kadrosunu yeniledik. Her şeyden önce eğitime önem veriyoruz. Muradiye YEGEM'i de Eylül ayında faaliyete geçireceğiz." dedi.

Spor, müzik ve sanat Yuntdağlı vatandaşların ayağına gidiyor

Tüm çalışmaları yürütürken kırsal mahalleleri de geride bırakmadıklarını aktaran Belediye Başkanı Balaban şu ifadeleri kullandı: "Yaz spor okullarında bir ilke imza attık. Yuntdağı'nın belirli mahallelerinde de kurs açarak o güzel çocukların bu imkanlardan yararlanmasını sağladık. Bugüne kadar Yuntdağı'nda ciddi bir sanatsal etkinlik yapılmadı. Yuntdağı'na sanat ve müziği götürüyoruz. Kent Orkestramız, Kent tiyatromuz kırsal mahallelerde sahne alıyor. Bu anlamda çok güzel geri dönüşler aldık. Sanatsal etkinliklerimizi belediyemizin imkanları ile yapıyoruz. Yuntdağı mahallelerine kadın kuaförlerini götürüp kuaför hizmeti veriyoruz. Bu Eşim Serap Balaban'ın bir projesi. Bu projemiz de beğenilen çalışmalarımızdan biri. Kırsal mahallelerde yaşayan kadınlarımıza kuaför hizmetini de en iyi şekilde veriyoruz."

Muradiye için yoğun mesai

Başkan Semih Balaban göreve geldikleri günden bu yana ilçenin en büyük mahallesi olan Muradiye'nin yaşadığı sıkıntıları en aza indirmek için yoğun mesai harcadıklarını kaydetti. Muradiye'nin Manisa'nın 5 ilçesinden daha yoğun nüfusa sahip olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Balaban konuşmasında, "Muradiye apayrı bir konu. Manisa'daki 5 ilçeden daha büyük bir nüfusa sahip. Muradiye'deki belediye binasını ek hizmet binası yapacağız. Burada pek çok müdürlüğümüz olacak. Muradiye'de, Yuntdağı'nda yaşayanlar işlerini merkeze gelmeden çözebilecekler. Bu mahalle için çok büyük bir hizmet. Şu anda binada çalışma yapıyoruz. Meydanda da düzenleme yapıyoruz. Muradiye'de belediyeye ait bir kafe vardı. Oradaki kiracının sözleşmesi bitti. Orada da sosyal tesis yaparak Muradiye'ye kazandıracağız. Büyükşehir belediyesi de mahallede çalışmalar yapıyor. Muradiye'ye ara yolun açılması için hizmet yapacaktık ancak TCDD ara yolun açılmasına izin vermediği için yapamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Süreyya Tabiat Parkı'nda belediye hizmetleri ücretsiz

En önemli projelerinden biri olarak gördükleri projeler arasında yer alan Süreyya Tabiat Parkı'nı hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Balaban, resmi açılışı da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımı ile yapacaklarını söyledi. Başkan Balaban Süreyya Tabiat Parkı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Hepimizin çocukluğunda anısı olan Süreyya Tabiat Parkı'nı hizmete açtık. Türkiye'de olmayan bir olguyu yaptık. Burada her şey ücretsiz. Vatandaşımız burada evinden getirdikleriyle iyi vakit geçirebilecek. Bu da halkçı belediyeciliğin en güzel örneği. Genel başkanımız programının yoğun olması dolayısıyla parkı açmamızı istedi. Resmi açılışını daha sonra birlikte yapacağız. Burada haftada bir gün ev hanımlarımızı ve emeklilerimizi ağırlayacağız. Bu da genel başkanımızın talimatıdır"

Yunusemre'den ücretsiz diyetisyen, fizyoterapist ve psikolog hizmeti

Konuşmasının devamında Ağustos ayında hizmete girecek sağlık hizmetleri hakkında da bilgi veren Semih Balaban, "Ağustos ayı içerisinde halkçı, sosyal belediyeciliğimizin gereği olarak pek çok hizmeti de ücretsiz olarak halkımızın hizmetine sunacağız. Bilindiği gibi toplumun yarıya yakını obezite tehlikesi ile karşı karşıya. Obeziteyle mücadeleye küçük bir katkı olsa da ücretsiz diyetisyen hizmeti vereceğiz. Yine fizyoterapist ve psikolog hizmeti vereceğiz. Bunu da ücretsiz yapacağız. Randevu sistemiyle vatandaşımıza yardımcı olacağız. Alzheimer Derneği ile yaptığımız işbirliği sonucu Ağustos ayı içerisinde bir merkez açacağız. Bu merkez aynı zamanda derneğin bulunduğu yer olacak. Bu konuda da halkımıza ücretsiz hizmet vermiş olacağız" diye konuştu.

Kısırlaştırma çalışmaları 1 hafta içerisinde başlayacak

Son dönemde tüm Türkiye'de de geniş yankı uyandıran sokak hayvanları sorunu için de bilgi veren Belediye Başkanı Semih Balaban, kısırlaştırma çalışmalarına bir hafta içerisinde başlayacaklarını söyledi. Kendisinden önceki 10 yıllık dönemde 1 hayvanın bile kısırlaştırmadığına dikkat çeken Başkan Balaban konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Sokak hayvanları önemli bir konu. Bu konuda CHP'nin tavrı bellidir. Bu sorunun büyümesinin temel nedeni hayvanların kısırlaştırılmamasıdır. Bizden önceki 10 yılda bir tane hayvan kısırlaştırılmamıştır. Yılda 5 bin hayvan kısırlaştırılsaydı, bugün 50 bin hayvan sokakta yaşamazdı. Bu konuda 1 haftaya kadar kısırlaştırmaya başlayacağız. 117 dönümlük hayvan yaşam merkezinin bir bölümünü de hizmete açacağız. 10 yılda köpek kısırlaştırmazsanız bugün bu sorunla karşılaşırsınız. Bu konuda da gereğini yapacağız."

'Manisa için önemli bir yatırım'

Basın toplantısının sonunda gazetecilerin Çinli otomotiv devi BYD'nin Manisa OSB'de fabrika kurmasına ilişkin sorusunu yanıtlayan Belediye Başkanı Balaban, "BYD'nin Manisa'ya gelmesi hem Türkiye Cumhuriyeti adına hem Manisa OSB adına bir başarıdır. İlçemizde olması da ayrı bir güzellik ve şanstır. Yunusemre Belediyesi'nin olumlu görüşleri olmadan bu süreç ilerlemezdi. Biz de amasız fakatsız her türlü pozitif düşüncemizi belirtip bu işe destek olduk. Yunusemre Belediyesi de bu noktada kritik bir belediyeydi. Çünkü onun kendi ilçe sınırları içerisinde olan bir olguydu bu. Daha önce bize tahsis edilmesi gereken yer vardı o konuda da her türlü fedakarlığı yaptık. Önemli olan bu büyük yatırımın Manisa'ya, Yunusemre'ye gelmesiydi. Bizim de çorbada tuzumuz oldu. Şirket, '13 ayda üretime başlayacağız' diyor" dedi. - MANİSA