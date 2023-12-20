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Zafer Partisi Karadeniz Bölgesi'nde Oy Akışı Yaşıyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Karadeniz Bölgesi'nde, partilerine önemli bir oy akışı gerçekleştiğini söyledi.

Zafer Partisi Karadeniz Bölgesi\'nde Oy Akışı Yaşıyor
20.12.2023 - 18:04,
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Karadeniz Bölgesi'nde, partilerine önemli bir oy akışı gerçekleştiğini söyledi.

Çeşitli programları kapsamında Rize'ye gelen Özdağ, partisinin il başkanlığını ziyaret ettikten sonra esnafın sorunlarını dinledi.

Özdağ, bir kafede düzenlediği basın toplantısında, Marmara Bölgesi'nde art arda büyüklüğü 4'ün üzerinde depremler meydana geldiğini söyledi.

Olası İstanbul depremiyle ilgili hükümet ve İstanbul Belediyesinin hiçbir ciddi girişim yapmadığını iddia eden Özdağ, "Sevgili İstanbullulara sesleniyoruz; şehrimize sahip çıkın, sahip çıkmayan hükümeti ve belediyeyi uyarın. Depremden önce alınması gereken bütün önlemlerin alınmasını sağlayın." ifadesini kullandı.

Özdağ, Zafer Partisi'nin oylarının Karadeniz Bölgesi'nde de yükselişte olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Seçimden sonra oylarımız stabil devam ediyordu ama şimdi yükselme eğrisini Karadeniz'de görüyoruz. Değişik partilerden partimize önemli bir oy akışı gerçekleşiyor. Gençlik, Zafer Partisi'nin Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Karadeniz Bölgesi'nde de dinamik ve taşıyıcı gücü. Özellikle Türk gençlerine şükranlarımı sunuyorum."

Daha sonra esnafı ziyaret eden Özdağ, kentin belli noktalarında Rize Belediyesi tarafından kurulan ahşap kitaplıkları inceledi.

Özdağ, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi karşısındaki kitaplığı incelemesinin ardından, "İsteyen kitabı okuyor ve sonra tekrar yerine bırakıyor. Doğrusu çok güzel bir düşünce. Rize Belediye Başkanını tanımıyorum ama bu uygulamasından dolayı kendisini tebrik ediyorum ve bütün belediye başkanlarının da Rize Belediyesinin yapmış olduğu uygulamayı benimsemesini rica ediyorum." diye konuştu.

Özdağ, daha sonra Çayeli ilçesine geçerek 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda halk buluşmasına katıldı, pazar esnafını gezdi.

Kaynak: AA
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