Zamanlaması manidar! Hapisten çıkar çıkmaz Bahçeli\'yi ziyarete giden ismin yeğenine operasyon

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için "Milliyetçi Hareket Partisi vefanın ve siyasi ahlakın bir gereği olarak Sayın Süleyman Soylu'nun sonuna kadar arkasındadır" demesi gündeme bomba gibi düştü. Bu olayın yankıları sürerken bugün İçişleri Bakanlığı Şahinler Çetesi olarak bilinen suç örgütüne operasyon düzenledi. Bu operasyonda çete lideri Mehmet Şahin dahil 41 şüpheli yakalandı.

YERLİKAYA, ŞAHİNLER ÇETESİNİ ÇÖKERTTİ

28 Mayıs seçimlerinin ardından yenilenen Kabine'de, Süleyman Soylu'nun yerine İçişleri Bakanı olarak Ali Yerlikaya atandı. Art arda suç örgütlerine yönelik operasyonlar düzenleyen Yerlikaya, bugün de İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarla Şahinler Çetesi olarak bilinen suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda çete lideri Mehmet Şahin de dahil olmak üzere 41 şüpheli yakalandı.

SEDAT ŞAHİN'DEN BAHÇELİ'YE DİKKAT ÇEKEN ZİYARET

Şahinler Çetesine yönelik bu operasyonla birlikte akıllara, 20 Temmuz'da tahliye edilen Şahinler grubunun lideri Sedat Şahin'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmesi geldi. Bugün yakalanan çete lideri Mehmet Şahin, Bahçeli'yi makamında ziyaret eden Sedat Şahin'in yeğeni oluyor.

HAKKINDAKİ İDDİALAR SONRASINDA SOYLU'YA SAHİP ÇIKTI

Bahçeli geçtiğimiz hafta da İçişleri Bakanlığı dönemine dair hakkında birçok iddia ortaya atılan Süleyman Soylu'ya sahip çıkmış ve kendisinin sonuna kadar arkasında olduğunu söylemişti. Bahçeli, şu ifadeleri kullanmıştı: "Hakkında pek çok iddianın bulunduğu bir şahsa karşı icra edilen operasyonun hitamında Sayın Soylu'nun sözde irtibat ve illiyeti bahanesiyle töhmet altında bırakılması, sürekli tahrik ve taciz cenderesinde tutulması hem şerefli bir davranış olmayıp hem de adil, hukuki ve hakkaniyetli bir muamele değildir. Sayın Soylu'yu hiçbir alakasının olmadığı yasa dışı ilişki ağlarında devamlı gösterme çabası müfteriliğin daniskası, müptezelliğin de düpedüz şahikasıdır. Bilmeyenler için tekrar ifade etmeliyim ki, Sayın Süleyman Soylu Türk milletine mal olmuş, bakanlığı döneminde koltuğunda bir saniye oturmayarak dağ tepe demeden dolaşmış, bölücü terör örgütüne kök söktürmüştür. Bu itibarla Milliyetçi Hareket Partisi vefanın ve siyasi ahlakın bir gereği olarak Sayın Süleyman Soylu'nun sonuna kadar arkasındadır."

SOYLU'YA YAKIN İSİMLERİ GÖNDERİYOR İDDİASI

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın göreve gelmesinin ardından, eski bakan Süleyman Soylu'ya yakın olan isimlerin teker teker görevden aldığı öne sürülmüştü. Yerlikaya'nın özellikle 52 ile emniyet müdürü ataması, kulislerde bu iddiaların konuşulmasına neden olmuştu.