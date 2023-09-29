Zamanlaması manidar! Hapisten çıkar çıkmaz Bahçeli'yi ziyarete giden ismin yeğenine operasyon - Son Dakika

Zamanlaması manidar! Hapisten çıkar çıkmaz Bahçeli'yi ziyarete giden ismin yeğenine operasyon

Zamanlaması manidar! Hapisten çıkar çıkmaz Bahçeli\'yi ziyarete giden ismin yeğenine operasyon
Son Güncelleme: 29.09.2023 14:59

MHP lideri Bahçeli'nin Ayhan Bora Kaplan operasyonu üzerinden Süleyman Soylu'ya sahip çıkmasının yankıları sürerken cezaevinden çıktıktan sonra Bahçeli'nin elini öpmeye giden Sedat Şahin suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmesi dikkat çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için "Milliyetçi Hareket Partisi vefanın ve siyasi ahlakın bir gereği olarak Sayın Süleyman Soylu'nun sonuna kadar arkasındadır" demesi gündeme bomba gibi düştü. Bu olayın yankıları sürerken bugün İçişleri Bakanlığı Şahinler Çetesi olarak bilinen suç örgütüne operasyon düzenledi. Bu operasyonda çete lideri Mehmet Şahin dahil 41 şüpheli yakalandı.

YERLİKAYA, ŞAHİNLER ÇETESİNİ ÇÖKERTTİ

28 Mayıs seçimlerinin ardından yenilenen Kabine'de, Süleyman Soylu'nun yerine İçişleri Bakanı olarak Ali Yerlikaya atandı. Art arda suç örgütlerine yönelik operasyonlar düzenleyen Yerlikaya, bugün de İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarla Şahinler Çetesi olarak bilinen suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda çete lideri Mehmet Şahin de dahil olmak üzere 41 şüpheli yakalandı.

SEDAT ŞAHİN'DEN BAHÇELİ'YE DİKKAT ÇEKEN ZİYARET

Şahinler Çetesine yönelik bu operasyonla birlikte akıllara, 20 Temmuz'da tahliye edilen Şahinler grubunun lideri Sedat Şahin'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmesi geldi. Bugün yakalanan çete lideri Mehmet Şahin, Bahçeli'yi makamında ziyaret eden Sedat Şahin'in yeğeni oluyor.

HAKKINDAKİ İDDİALAR SONRASINDA SOYLU'YA SAHİP ÇIKTI

Bahçeli geçtiğimiz hafta da İçişleri Bakanlığı dönemine dair hakkında birçok iddia ortaya atılan Süleyman Soylu'ya sahip çıkmış ve kendisinin sonuna kadar arkasında olduğunu söylemişti. Bahçeli, şu ifadeleri kullanmıştı: "Hakkında pek çok iddianın bulunduğu bir şahsa karşı icra edilen operasyonun hitamında Sayın Soylu'nun sözde irtibat ve illiyeti bahanesiyle töhmet altında bırakılması, sürekli tahrik ve taciz cenderesinde tutulması hem şerefli bir davranış olmayıp hem de adil, hukuki ve hakkaniyetli bir muamele değildir. Sayın Soylu'yu hiçbir alakasının olmadığı yasa dışı ilişki ağlarında devamlı gösterme çabası müfteriliğin daniskası, müptezelliğin de düpedüz şahikasıdır. Bilmeyenler için tekrar ifade etmeliyim ki, Sayın Süleyman Soylu Türk milletine mal olmuş, bakanlığı döneminde koltuğunda bir saniye oturmayarak dağ tepe demeden dolaşmış, bölücü terör örgütüne kök söktürmüştür. Bu itibarla Milliyetçi Hareket Partisi vefanın ve siyasi ahlakın bir gereği olarak Sayın Süleyman Soylu'nun sonuna kadar arkasındadır."

SOYLU'YA YAKIN İSİMLERİ GÖNDERİYOR İDDİASI

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın göreve gelmesinin ardından, eski bakan Süleyman Soylu'ya yakın olan isimlerin teker teker görevden aldığı öne sürülmüştü. Yerlikaya'nın özellikle 52 ile emniyet müdürü ataması, kulislerde bu iddiaların konuşulmasına neden olmuştu.

Devlet Bahçeli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Zamanlaması manidar! Hapisten çıkar çıkmaz Bahçeli'yi ziyarete giden ismin yeğenine operasyon - Son Dakika


Son Dakika
14:54 Ünlü iş adamı Ahmet Eren'den ilginç sözler: Dolar yeteri kadar yükselmedi
14:51 Arguvansporlu futbolcunun "Sahipsiz Malatya" tişörtlü gol sevinci büyük ses getirdi
14:47 En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları! Zirvede Tunç Soyer var
14:37 Son yolculuğuna uğurlanan oyuncu Seda Fettahoğlu'na vefasızlık! Çocuklar Duymasın'daki rol arkadaşları yalnız bıraktı
14:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir TEKNOFEST alanında: Şu ana kadar 330 bin ziyaretçi ağırlandı
14:23 Bankaların yarışı kızıştı! Emekli promosyonları 20 bin TL'ye çıkabilir
14:14 Arda Güler, Real Madrid formasını ne zaman giyecek? Milli futbolcuyu daha çok bekleyeceğiz
14:07 Tuzla'da 200 akülü araç, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarla buluşturuldu
14:01 Irak'ta meydana gelen düğün salonu yangınında gelin ve damadın mutfak kapısı penceresinden kaçmayı başardı
13:57 Tiyatro ve dizi oyuncusu Seda Fettahoğlu memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2023 15:25:52. #1.13#
SON DAKİKA: Zamanlaması manidar! Hapisten çıkar çıkmaz Bahçeli'yi ziyarete giden ismin yeğenine operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement