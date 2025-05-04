Zelenskiy: Ateşkesin her an, hatta bugün bile başlayabileceğine inanıyoruz - Son Dakika
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Politika

Zelenskiy: Ateşkesin her an, hatta bugün bile başlayabileceğine inanıyoruz

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile üç yılı aşkın devam eden savaşta her an ateşkes sağlanabileceğini söyledi. Zelenskiy, "Ateşkesin her an, hatta bugün bile başlayabileceğine inanıyoruz" dedi.

04.05.2025 22:29
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, resmi ziyaret çerçevesinde gittiği Prag'da, Çekya Devlet Başkanı Petr Pavel ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Zelenskiy: Ateşkesin her an, hatta bugün bile başlayabileceğine inanıyoruz

"RUSYA'NIN KAPSAMLI ATEŞKES TEKLİFİNİ GÖRMEZDEN GELİŞİNİN 54'ÜNCÜ GÜNÜ"

Zelenskiy, Rusya'ya giderek artan şiddette baskı uygulanmadığı sürece Moskova'nın savaşı sona erdirme yönünde adım atmayacağını söyledi. Zelenskiy, "Artan şiddette bir baskı olmadığı sürece Rusya'nın savaşı sona erdirme yönünde gerçek ve pratik adımlar atmayacağını düşünüyoruz. Bugün, Rusya'nın ABD'nin sunduğu kapsamlı ateşkes teklifini dahi görmezden gelişinin 54'üncü günü" dedi.

"ATEŞKESİN HER AN, HATTA BUGÜN BİLE BAŞLAYABİLECEĞİNE İNANIYORUZ"

Rusya ile üç yılı aşkın devam eden savaşta her an ateşkes sağlanabileceğini aktaran Zelenskiy, "Ateşkesin her an, hatta bugün bile başlayabileceğine inanıyoruz. Böyle bir ateşkesin en az 30 gün sürmesi gerektiğine inanıyoruz ki diplomasiye gerçek bir şans tanınmış olsun" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy: Ateşkesin her an, hatta bugün bile başlayabileceğine inanıyoruz

"YAPILMASI GEREKEN ÜÇ ŞEY VAR..."

Zelenskiy, Putin'in 9 Mayıs'ta Zafer Günü geçit töreninde tanklarını sergilemek yerine savaşı nasıl sona erdireceğini düşünmesi gerektiğini söyledi. Zelenskiy, "Yapılması gereken üç şey var. Rusya'ya daha fazla yaptırım, Ukrayna'ya desteğin devamı ve Avrupa genelinde savunma iş birliğinin ciddi bir şekilde artırılması. Rusya'nın Avrupalıların kendilerini savunacaklarını bilmesi gerekiyor" dedi.

"EĞER SAVAŞI SONA ERDİRECEK KARTLARI ELİNDE TUTAN BİRİ VARSA BU PUTİN'DİR"

Çekya Devlet Başkanı Pavel ise Rusya'nın halen savaşı sona erdirme arzusunu ortaya koyacak bir adım atmadığına dikkat çekti. Pavel, "Eğer savaşı sona erdirecek kartları elinde tutan biri varsa bu Rusya Devlet Başkanı Putin'dir. Bunu tek bir kararla gerçekleştirebilir. Fakat şimdiye kadar böyle bir şey olmadı" dedi. Pavel, ayrıca Çek Girişimi çerçevesinde 2025 yılı sonuna kadar Ukrayna'ya 1.8 milyon top mermisi teslim edeceklerini duyurdu.

Zelenskiy: Ateşkesin her an, hatta bugün bile başlayabileceğine inanıyoruz

RUSYA ATEŞKES İLAN ETMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta 9 Mayıs'taki Zafer Günü kutlamaları vesilesiyle 8-10 Mayıs tarihleri arasında üç günlük ateşkes ilan etmiş fakat Ukrayna lideri Zelenskiy, böyle bir tedbirin manasız olacağını ifade ederek, kısa süreli ateşkesi reddetmiş ve ABD'nin mart ayında teklif ettiği en az bir ay süreli ateşkes talep ettiklerini vurgulamıştı.

Zelenskiy: Ateşkesin her an, hatta bugün bile başlayabileceğine inanıyoruz
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Zelenskiy: Ateşkesin her an, hatta bugün bile başlayabileceğine inanıyoruz - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 8647:
    önce Anglo-Sakson ların uşaklıgını yapma, sonra her şey konuşulur... 1 0 Yanıtla
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