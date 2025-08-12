Zengezur Koridoru Türkiye'ye Zarar Verebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Zengezur Koridoru Türkiye'ye Zarar Verebilir

Zengezur Koridoru Türkiye\'ye Zarar Verebilir
12.08.2025 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Doğan Aydal, Zengezur Koridoru'nun Türkiye'nin çıkarlarına zarar verebileceğini belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Doğan Aydal, "Zengezur olarak adlandırılan koridorun, görünürdeki amacı ticareti artırmak gibi gösterilse de gerçek niyetin farklı olduğu açıktır. Bu proje Türkiye'nin uzun vadeli çıkarlarına ciddi zararlar verebilir. ABD'nin karanlık odalarında, muhtemelen İsrail'in katkılarıyla hazırlanmış ve dönemin ABD Başkanı Trump gözetiminde Ermenistan ile Azerbaycan arasında imzalanmış bu anlaşma, Türkiye, İran, Türkistan coğrafyası, Rusya ve Çin aleyhine birçok sonucu beraberinde getirecektir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili ve AR-GE Başkanı Prof. Dr. Doğan Aydal, Azerbaycan ve Ermenistan'ın ABD öncülüğünde imzaladığı anlaşma ile öne çıkan Zengezur Koridoru projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Aydal, "Zengezur olarak adlandırılan koridorun, görünürdeki amacı ticareti artırmak gibi gösterilse de gerçek niyetin farklı olduğu açıktır. ABD'nin karanlık odalarında, muhtemelen İsrail'in katkılarıyla hazırlanmış ve dönemin ABD Başkanı Trump gözetiminde Ermenistan ile Azerbaycan arasında imzalanmış bu anlaşma, Türkiye, İran, Türkistan coğrafyası, Rusya ve Çin aleyhine birçok sonucu beraberinde getirecektir. Türkiye'nin bu kritik anlaşmada masada olmaması tam anlamıyla bir garabettir. Bu anlaşma ile Türkiye ile Türkistan coğrafyasının ticaret anahtarının ABD eline geçeceğini hükümet yetkililerimizin görmüyor olması da anlaşılabilir bir konu değildir. Etrafımız onlarca ABD üssü tarafından çevriliyken bir de Doğu Anadolu'ya çok yakın bir konumda, yüzyıl boyunca resmen ABD toprağı hükmünde olacak bir bölge-üs bulunması Türkiye'yi sıkıntıya sokacak unsurlardan biridir" diye konuştu.

Prof. Dr. Aydal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin Zengezur Anlaşmasını çok önceden bilmediğini söylemek de saflık olur. Türkiye bu anlaşmanın kilit bağlantısı olan görüşmelere Azerbaycan ile Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Projesi ile ilgili olarak başlamış ve iyi niyet mektubunu 25 Eylül 2023'te imzalamıştır. Birçok projemize para yardımı yapmayan Avrupa finansörleri bu yatırım için çalışmaları iki yıldan önce tamamlamış ve 22 Temmuz 2025 tarihinde, yani Zengezur anlaşmasından yaklaşık bir ay önce 2,4 milyar Euro finans sağlamayı onaylamıştır. Bunu da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu, çok önemli bir başarı olarak taktim etmiştir. Bu anlaşma ile Ermenistan büyük ölçüde ekonomik olarak rahatlayacak, Dilucu üzerinden Avrupa ithalat-ihracat kapısı açılmış olacaktır. Yakında Ermenistan ile aramızdaki Kars-Akyaka kapısının da bu projeye eklemlenmesi an meselesidir. Hatta bu hattın Karadeniz'deki bir limanımıza, muhtemelen Trabzon Limanına bağlanma hesaplarını da yakında duyabiliriz. Zira Gemi taşımacılığı Kara ve Demiryolu taşımacılığına oranla çok daha ucuzdur. Ermenistan'ın Batı ve özellikle ABD tarafından aşırı kollanmasının, şımartılmasının yeni bir Ermenistan-Türkiye çatışmasına yol açmayacağını kimse söyleyemez. Ermenistan Türkiye ile sınırlarını belirleyen 1920 Gümrü Anlaşması, 1921 Kars Antlaşmasının geçersiz saymaktadır. Bayrağında hala Ağrı Dağı'nın bulunduğu da gözden kaçırılmamalıdır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev çok farkında olmasa da şımartılmış bir Ermenistan'ın Azerbaycan ile yeniden savaşa girmeyeceğini de kimse iddia edemez."

Aydal, şu ifadeleri kullandı:

"Bu proje ile ABD, Kafkasya'da fiilen bir toprak kazanmıştır. Gerekirse bu noktadan Tahran'ı orta menzilli füzelerle vurabilecek kapasiteye ulaşabilir. Ayrıca İran-Rusya ticaret hattını tıkayarak Rusya- Hindistan ve Rusya- Pakistan ticaretini de olumsuz etkileyecektir. Yakın gelecekte ABD'nin bölgede yaşayan Azeri kökenli İran vatandaşlarını, Kürtleri ve Talişleri kışkırtma olasılığı da göz ardı edilemez. Çin'in 'Bir Kuşak Bir Yol' projesi de Zengezur Koridoru nedeniyle ciddi zarar görebilir. Bilindiği gibi Çin trilyon dolarlar harcayacağı Bir Kuşak-Bir Yol (One belt-One Road) adı altında projeler hazırlamıştır. Çin'in bir kuşak projesi şu anda konuştuğumuz Zengezur projesinin hemen alt kısmından-güneyinden geçip Türkiye üzerinden devam etmektedir. ABD kontrolündeki Zengezur Koridoru bitirildiğinde Çin'in zarar görmemesi mümkün müdür? Bu proje imzalanmıştır ancak bu bitirilecektir anlamına gelmemektedir. İran, Çin ve Rusya başta olmak üzere birçok ülke bu projeye itiraz edecektir. Ümidimiz Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin de olaylara daha dikkatli bakarak uzun vadede Türkiye Aleyhine olacak bu anlaşmayla ilgili kararlarını gözden geçirmesidir."

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Doğan Aydal, Ermenistan, Azerbaycan, Politika, Türkiye, Ekonomi, Dünya, Refah, Son Dakika

Son Dakika Politika Zengezur Koridoru Türkiye'ye Zarar Verebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Takımı tek başına sırtlıyor Galatasaray’ın eski yıldızından inanılmaz gol Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
Rıdvan Dilmen’in eski takımı logosunu değiştiremedi Rıdvan Dilmen'in eski takımı logosunu değiştiremedi
Bahçeli’den dikkat çeken CHP’li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı Bahçeli'den dikkat çeken CHP'li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı
Aselsan’a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
TMSF, Ekotürk’e el koydu TMSF, Ekotürk'e el koydu
Serdal Adalı’dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri Serdal Adalı'dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri

11:10
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye’deki şubelerinin yarısını kapatıyor
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye'deki şubelerinin yarısını kapatıyor
10:24
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
10:05
Memur ve emekli için kritik gün: Gözler saat 14’e çevrildi
Memur ve emekli için kritik gün: Gözler saat 14'e çevrildi
16:27
Netanyahu’dan Gazze planı 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor
Netanyahu'dan Gazze planı! 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor
16:27
Jose Mourinho: Galatasaray maçının sadece 1 dakikasını izledim
Jose Mourinho: Galatasaray maçının sadece 1 dakikasını izledim
16:17
Çağrı Fedai, Fenerbahçe’den Amed’e kiralandı 1000 dakika oynatılmazsa ceza
Çağrı Fedai, Fenerbahçe'den Amed'e kiralandı! 1000 dakika oynatılmazsa ceza
16:09
Icardi dönüş tarihini açıkladı Derbiyi kaçırabilir
Icardi dönüş tarihini açıkladı! Derbiyi kaçırabilir
16:00
Kars’taki köpeklere şiddet görüntülerine jet soruşturma
Kars'taki köpeklere şiddet görüntülerine jet soruşturma
15:56
Serdal Adalı’dan Jadon Sancho ve Rashord açıklaması
Serdal Adalı'dan Jadon Sancho ve Rashord açıklaması
15:53
Aydın’ın efsane başkanı Hulusi Akşit evinde ölü bulundu
Aydın'ın efsane başkanı Hulusi Akşit evinde ölü bulundu
15:34
Silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı Miguel Uribe hayatını kaybetti
Silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı Miguel Uribe hayatını kaybetti
15:31
Mahkemede kocasını öldüren gence sarılıp affetti
Mahkemede kocasını öldüren gence sarılıp affetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 12:13:08. #7.11#
SON DAKİKA: Zengezur Koridoru Türkiye'ye Zarar Verebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.