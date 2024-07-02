Zeytinburnu Belediye Başkanı Karatay\'ın Bahçelerini Ziyaret Etti

Politika

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Karatay'ın farklı noktalarına kazandırılan Mevlana Gül Parkı, Lavanta Bahçesi ve Hobi Bahçesi'ni ziyaret ederek Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca'dan bilgi aldı. Arısoy, Karatay'ın Bahçelerini çok beğendiğini belirtti. Hasan Kılca ise gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ortak projelerde çalışmaktan mutluluk duyacaklarını kaydetti.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Karatay Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırıldıktan sonra şehrin gözde mekanları haline gelen Mevlana Gül Parkı, Lavanta Bahçesi ve Hobi Bahçesini gezdi. Başkan Arısoy ziyaret sırasında Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'dan yatırımları hakkında bilgi aldı.

"Karatay'ın bahçelerinin hepsi birbirinden özel"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, belediyeler arası iş birliği ve tecrübe paylaşımının önemine vurgu yaparak Karatay Belediyesi'nin bahçelerini ve yeşil alan çalışmalarını çok beğendiğini ifade etti. Ömer Arısoy,

"Gönlümüzün başköşesinde, Konya Karatay'dayız. Karatay Belediyesi'nin çevreye duyarlı ve ekonomik katkı sağlayan projelerini yerinde görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Lavanta ve Gül bahçeleri, hem estetik hem de ekonomik açıdan örnek projeler. Hobi Bahçesinde de vatandaşlar toprakla buluşuyor. Şehrin stresi ve gürültüsünden uzaklaşıyor. Gerçekten hepsi birbirinden güzel projeler. Çalışmalarından dolayı Karatay Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum" dedi.

"Park ve bahçelerimiz model oluyor"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ortak projelerde birlikte çalışmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti. Hasan Kılca, "Zeytinburnu Belediye Başkanımızı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Park ve yeşil alan çalışmalarımızla bugüne kadar 1 milyon metrekare yeni yeşil alanı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Lavanta, Hobi Bahçelerimiz ve Gül Parkımız sadece Karatay için değil, tüm Türkiye için bir model oluşturuyor. Burada elde ettiğimiz ürünlerle hem şehrimizin hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Başkanımızla da bilgi ve deneyim paylaşımında bulunarak, ortak projeler geliştirmekten mutluluk duyacağız. Bu tür ziyaretler, belediyeler arası iş birliğinin ve dayanışmanın en güzel örnekleridir. Zeytinburnu Belediye Başkanımıza ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KONYA