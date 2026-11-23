Çamlıhemşin’in ilk kadın kaymakamı Gizem Çiçek, ilçedeki görev döneminin tamamlanmasının ardından yayımladığı veda mesajıyla Çamlıhemşin’e ve ilçe halkına veda etti. Görev süresince edindiği deneyimleri ve ilçeyle kurduğu gönül bağını dile getiren Çiçek, Çamlıhemşin’in kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

13 Temmuz 2026 tarihinde Çamlıhemşin Kaymakamı olarak göreve başlayan Gizem Çiçek, ilçenin ilk kadın kaymakamı olarak tarihe geçti. Yaklaşık 4 aylık görev süresinin ardından ilçeden ayrılan Çiçek, veda mesajında Çamlıhemşin’de geçirdiği günlerin kendisi için unutulmaz olduğunu ifade etti.

“ÇAMLIHEMŞİN, BENİM İÇİN İŞTE BÖYLE BİR YER OLDU”

“Bir Veda, Bir Teşekkür…” başlığıyla yayımladığı mesajına bazı yerlerin insanın gönlünde özel izler bıraktığını belirterek başlayan Çiçek, şu ifadeleri kullandı:

“Bazı yerler vardır; insan oraya yalnızca görev yapmak için gider, fakat ayrılırken geride yalnızca hatıralar değil, gönlünden de bir parça bırakır.

Çamlıhemşin, benim için işte böyle bir yer oldu.”

İlçenin doğal güzelliklerinin yanı sıra insanlarının samimiyetine de değinen Çiçek, görev süresi boyunca gerçekleştirdiği karşılaşma ve sohbetlerin kendisi için değerli olduğunu kaydetti.

MESAİ ARKADAŞLARINA VE ÇAMLIHEMŞİN HALKINA TEŞEKKÜR

Görev süresi boyunca birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarına, destek veren kurumlara ve Çamlıhemşin halkına teşekkür eden Çiçek, vatandaşlarla kurduğu bağın mesleki yaşamında önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Çiçek, mesajında şu sözlere yer verdi:

“Görev sürem boyunca birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğum tüm mesai arkadaşlarıma, desteklerini esirgemeyen kurumlarımıza ve gönül kapılarını bizlere açan kıymetli Çamlıhemşin halkına yürekten teşekkür ediyorum.”

“BÂKÎ KALAN BU KUBBEDE BİR HOŞ SADÂ İMİŞ…”

Makam ve unvanlardan geriye gönüllerde bırakılan güzel hatıraların kaldığını ifade eden Gizem Çiçek, veda mesajında “Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş…” sözünü de paylaştı.

Çamlıhemşin’de güzel bir hatıra ve tebessümle anılmayı dilediğini belirten Çiçek, ilçeyi insanlarıyla, dağlarıyla, yağmuruyla ve kendisine kattıklarıyla daima güzel hatırlayacağını ifade etti.

ÇAMLIHEMŞİN’E SON SÖZLERİ DUYGULANDIRDI

Çamlıhemşin’in ilk kadın kaymakamı Gizem Çiçek, ilçeye duyduğu sevgiyi dile getirdiği veda mesajını şu sözlerle tamamladı:

“HOŞÇA KAL ÇAMLIHEMŞİN. GÖNLÜMDEKİ YERİN HEP AYRI KALACAK.”

Çiçek’in görev süresinin sona ermesinin ardından yayımladığı mesaj, Çamlıhemşin’de geçirdiği döneme ve ilçe halkıyla kurduğu gönül bağına ilişkin ifadeleriyle dikkat çekti.

Haber: Yavuz Günay