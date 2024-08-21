15 Yıldır Saç Yeme Alışkanlığı Olan Genç Kızın Karnından 2 Kilogram Kıl Yumağı Çıktı - Son Dakika
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Sağlık

15 Yıldır Saç Yeme Alışkanlığı Olan Genç Kızın Karnından 2 Kilogram Kıl Yumağı Çıktı

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Hatay'da karın ağrısıyla hastaneye başvuran 20 yaşındaki genç kızın karnından 50 santimetre boyutunda ve yaklaşık 2 kilogram ağırlığında kıl yumağı çıktı. Genç kızda 15 yıldır saç yeme alışkanlığı olduğu öğrenildi.

21.08.2024 09:43
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15 yıldır saç yeme alışkanlığı olan genç kızın karnından 2 kilogram kıl yumağı çıktı

HATAY - Hatay'da karın ağrısıyla hastaneye başvuran 20 yaşındaki genç kızın karnından 50 santimetre boyutunda ve yaklaşık 2 kilogram ağırlığında kıl yumağı çıktı. Genç kızda 15 yıldır saç yeme alışkanlığı olduğu öğrenildi.

Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Ö.A. isimli genç kız, İskenderun Devlet Hastanesi'nin acil servisine başvurdu. Yapılan tetkiklerde; 20 yaşındaki Ö.A.'nın midesinde yabancı cisim olduğu ve midesinde yırtık olduğu tespit edildi. Hastanın durumu üzerine Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Süleyman Belli ve ekibi, acil ameliyat kararı aldı. Cerrah Belli ve ekibi tarafından yaklaşık 1 saatte ivedilikle gerçekleştirilen ameliyatta Ö.A.'nın karnından 50 santimetre boyutunda ve yaklaşık 2 kilogram ağırlığında kıl yumağı çıktı. Midesinde yaklaşık 1 santimetrelik delik oluşan genç kızın ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Uzmanların genç kızla yaptıkları görüşmelerde Ö.A.'nın 15 yıldır saç yeme alışkanlığı olduğu öğrenildi. Genç kızın sağlığına kavuşabilmesi için psikiyatr tarafından destek verileceği ifade edildi.

"Midenin içindeki kılları ve geri kalan artıkların hepsini temizledik"

Genel Cerrah Dr. Süleyman Belli, ameliyatın başarılı geçtiğini belirterek, "Bu hastamız 20 yaşında genç kız, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle bizim acilimize başvurdu. Yapılan tetkikler ve görüntüleme sonuçlarında midede bir yabancı cisim gördük. Aynı zamanda batında sıvı olduğu gözlendi. Biz de bu durum üzerine hemen acil ameliyat kararı aldık, ameliyata aldığımızda batında yaklaşık 1 santimlik bir yırtık tespit ettik, bu yırtık saç yumağına bağlı olmuş. Bu yırtık içinden mideyi muayene ettiğimizde mideyi tam dolduran 12 parmak bağırsağı da dolduran yaklaşık 50 santim boyutunda 1 buçuk 2 kilo ağırlığında bir saç yumağı ve mide şeklini almış saç yumağı kitlesini çıkardık. Midenin içindeki kılları ve geri kalan artıkların hepsini temizledik" dedi.

Genç kızın sağlığına kavuşması için tedavi sürecinin psikiyatriden sağlanacak destekle devam edeceğini belirten Dr. Belli, "Hastanın midesinden, bu işlemden sonra da ameliyatı sonlandırdık. Hastanın şu an genel durumu iyi, İskenderun Devlet Hastanesi genel cerrahi servisinde tedavisi devam etmektedir. Aşağı yukarı 60 dakika sürdü ameliyat, bu tip ameliyatlar biraz ivedikle gerçekleşir, enfeksiyona maruz kalmaması için. En kısa sürede hastayı yabancı cisim temasından kurtarmak lazım, mümkün olduğunca ve güzel bir şekilde tamamlamaya çalıştık ameliyatı. Başarılı oldu, şu an hastanın genel durumu çok iyi. Saç yeme hastalığı uluslararası literatürde 'Rapunzel sendromu' bunun için psikiyatriden destek alacağız, hasta için ne gerekiyorsa yapılacak. 15 yıldan beri belki saç yeme hastalığı var trikofaji dediğimiz. Gereğini yaptık Allah'a çok şükür her şey yolunda, hastamız da iyi durumda" ifadelerini kullandı.

15 Yıldır Saç Yeme Alışkanlığı Olan Genç Kızın Karnından 2 Kilogram Kıl Yumağı Çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık 15 Yıldır Saç Yeme Alışkanlığı Olan Genç Kızın Karnından 2 Kilogram Kıl Yumağı Çıktı - Son Dakika

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