Egemen Eldem, kanser ve kalp naklini yendi

Sağlık

İZMİR'de 16 yıldır nakil kalple yaşamını sürdüren Egemen Eldem (21) hem beyindeki tümörü hem de lenfomayı yenip, sağlığına kavuştu. 2 kez beyin ameliyatın geçiren Eldem, kendisi gibi uzun süre lösemi ve lenfoma tedavisi gören gençlerle bir araya gelip sosyalleştiğini belirterek, "Çok zor günler geçirdim. Moralimin bozulduğu anlar da oldu, kendimi eve kapattığım zamanlar da ama hepsini atlattım. Son olarak lenfomayı da yendim" dedi.

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Hamiyet Eldem ve İhsan Eldem çifti çabuk yorulduğunu fark ettikleri oğulları Egemen Eldem'i, 5 yaşındayken doktora götürdü. Eldem'e 'Restriktif Kardiyomiyopati' teşhisi konuldu ve kalp nakli olması gerektiği söylendi. Eldem'e 2008'de annesinin elini bırakıp, yola çıktığı için otomobil çarpması sonucu beyin ölümü gerçekleşen 7 yaşındaki bir kız çocuğunun kalbi nakledildi.

İlkokul 2'nci sınıfta yeniden sağlık problemi yaşamaya başlayan Eldem'in beyninde yarım santimetre çapında tümör olduğu saptandı. 2 kez beyin ameliyatı olan Egemen Eldem'in ikinci operasyonunda beyin kanaması nedeniyle sinir hücreleri hasar gördüğü için vücudunun sağ tarafı felç oldu. Hayata tutunmak için mücadeleyi bırakmayan Eldem, fizik tedavi ile hareket kabiliyetini yeniden kazandı. Eldem'e son olarak geçen sene lenfoma teşhisi konuldu. Karnındaki kitle için bir süre tedavi gören Eldem, aldığı tedavilerin ardından lenfomayı da yendi.

'BANA İKİNCİ ŞANSI 7 YAŞINDAKİ BİR KIZ ÇOCUĞU VERDİ'

Mersin'de dünyaya geldiğini belirten Egemen Eldem, "5 yaşındayken merdiven inip, çıkmakta zorlanmaya başladım. Mersin Devlet Hastanesi'ne gittim. Tetkiklerin ardından 'Restriktif Kardiyomiyopati' teşhisi konuldu ve kalp nakli olmam gerektiği söylendi. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde hayatını kaybeden 7 yaşındaki bir kız çocuğundan kalp bulundu ve 2008'de nakil oldum. Bana ikinci bir yaşam veren o çocuk, trafikte annesinin elini bıraktığı için araba çarpmış. Şah damarı tıkandığı için beyin ölümü gerçekleşmiş. Onun kalbini taşıyorum" diye konuştu.

'TEKRAR YÜRÜYEBİLMEK İÇİN KENDİMİ ZORLADIM'

İlkokul 2'nci sınıftayken sağlığının yeniden bozulduğunu anlatan Eldem, bu kez beyninde yarım santimetre çapında bir tümör tespit edildiğini söyledi. İki kez beyin ameliyatı olduğunu ifade eden Egemen Eldem, "İlkokul ikinci sınıfa gidiyordum. Sünnet düğünümde kusmaya başladım. Testler yapıldı. Beynimde yarım santimetre çapında tümör olduğunu gördüler. İyi huylu bir tümördü. 2011'de ilk ameliyatımı oldum. Tümör alındı ancak tam temizlenemediği için ikinci bir beyin ameliyatı oldum. Bu ameliyattan sonra beyin kanaması nedeniyle sinir hücrelerim hasar gördüğü için sağ tarafım felç oldu. 2011 yılından 2014'e kadar 'Medulloblastom' tedavisi gördüm. 3 aydan fazla evden çıkmadım, kendime küstüm. Çünkü yürüyemiyordum. Tekerlekli sandalyeye bağlı kalmıştım. Daha sonra fizik tedaviye başladım. Kendimi zorladım ve yeniden yürümeye başladım. İnce motor becerilerimi kaybetmiştim, elimi kullanmak konusunda da zorlandım. 12 kür kemoterapi gördüm. 30 gün de ışın tedavisi aldım. Bu süreci de atlattım" dedi.

'KEMOTERAPİ SÜRECİ ZORLU GEÇTİ'

Beyindeki tümörü temizlendikten sonra 2023 yılında bir kez daha kötü bir haber aldığını belirten Egemen Eldem'e, bu kez lenfoma teşhisi kondu. Karnında bir kitle çıktığını ifade eden Eldem, "Karnımda bir kitle çıktı. Ayakta duramıyordum, düşüyordum. Burkitt Lenfoma (BL) teşhisinden sonra 6 kür kemoterapi gördüm. Kitleyi ameliyatla alacaklardı ama riskli bölge olduğu için ameliyattan vazgeçildi. Kemoterapi süreci zorlu geçti. Televizyon izlerken ışıklar beni çok rahatsız ediyordu, neredeyse aklımı kaybedecek gibi olmuştum. Çok zor günler geçirdim. Moralimin bozulduğu anlar da oldu, kendimi eve kapattığım zamanlar da ama hepsini atlattım. Son olarak lenfomayı da yendim" diye konuştu.

'ANNEM DE SOSYALLEŞMEMİ İSTİYOR'

Sağlığına kavuştuğunu aktaran Egemen Eldem, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) etkinlikleri sayesinde kendisi gibi uzun süre lösemi ve lenfoma tedavisi gören gençlerle bir araya gelip sosyalleştiğini söyledi. Kontrollerine devam ettiğini belirten Eldem, LÖSEV sayesinde sosyal yaşamdan kopmadığını ifade ederek, "Şu anda iyiyim, en son boynumdan parça aldılar. Patolojide incelediler. Allah'a şükür lenfoma çıkmadı. Enfeksiyona bağlı bir durum varmış. Kan örneği veriyorum. Bir süre sonra akıllı ilaç tedavisine başlayacağım. Günlük hayatta evdeyim. Anneme yardım ediyorum. Bir kız kardeşim var. LÖSEV etkinliklerine katılıyorum. Gezilere gidiyoruz. Burada arkadaşlarım var. Evde oturup duruyordum. Annem de sosyalleşmemi istiyor. Böyle daha mutluyum" dedi.