Sağlık

30 yıl sonra bel fıtığından kurtuldu

Doktorların "çok riskli" diye 30 yıldır ameliyat etmediği bel fıtığı hastası kadın sonunda sağlığına kavuştu

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de yaşayan 63 yaşındaki Alime Topuz, doktorların 30 yıl boyunca çok riskli diyerek ameliyat etmediği bel fıtığı ve bel eğriliği rahatsızlığından Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla kurtuldu.

Gümüşhane'de yaşayan Alime Topuz'a yaklaşık 30 yıl önce bel fıtığı ve bel eğriliği teşhisi koyuldu. Rahatsızlığı sebebiyle günlük işlerini yapmakta zorlanan ve durumu günden güne kötüye giden Alime Topuz eşi Ali Topuz ile birlikte bu süre zarfında tedavi için birçok kez doktorların kapısını çaldı. Hastanın sağlığına kavuşması için gerekli ameliyatın çok riskli olduğunu sakat veya felç kalabileceğini söyleyen doktorlar ise ameliyatı yapmak istemedi. 30 yıl boyunca şifa arayan Topuz'un rahatsızlığına hiçbir çözüm bulunamadı. Aradan geçen yılların ardından Ramazan ayında daha rahat yemek yapabilmek ve ağrılarından kurtulmak için Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne gelerek ilaç yazdırmak isteyen Alime Topuz'un hayatı ise Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde görevli Beyin Cerrahı Op. Dr. Bedrettin Özsoy ile tanışmasıyla bir anda değişti.

Hastaya ait raporları inceleyen Op. Dr. Bedrettin Özsoy, bu riskli ameliyatı gerçekleştirerek hastayı sağlığına kavuşturabileceğini söyledi. Ailenin ve hastanın rızasının alınmasıyla birlikte Beyin Cerrahı Op. Dr. Bedrettin Özsoy ve Op. Dr. Mehmet Ali Demirci 6 saat süren riskli ameliyatı gerçekleştirdi. Ameliyatın ardından 30 yıl boyunca çektiği ağrılarından kurtulan ve sağlığına kavuşan Alime Topuz, doktorlara ve sağlık personellerine teşekkür etti.

"30 yıl sonra ağrılarımdan ve rahatsızlığımdan kurtuldum"

Rahatsızlığı dolayısıyla 30 yıl boyunca yürümekte ve ev işlerini yapmakta zorlandığını ve çok ağrı çektiğini söyleyen Alime Topuz (63), "Benim rahatsızlığım yaklaşık 30 yıldır var. Bu süre zarfında birçok doktora gittik ama hiç olumlu bir cevap alamadık. 'Ameliyatın sıkıntılı sonunda felç olabilirsin' dediler. Aradan yıllar geçti eşimin yardımıyla, desteğiyle bu günlere kadar gelebildim. Aslında Ramazan ayında benim niyetim ameliyat olmak değildi, Ramazan'da rahat edebilmek ve yemek hazırlayabilmek adına ilaç yazdırmak için hastaneye gelmek istedim. Doktorumuz burada raporlarımı inceledi ve 'teyze ben seni ameliyat edeceğim' dedi. 'Hocam nasıl olur 30 yıldır ben bu sıkıntıyı çekiyorum, Allah sana da kolaylık versin bana da' dedim. Hastaneden eve geri döndüğümüzde eşim tereddüt ediyordu. Ameliyat ettirmek istemiyordu 'sakat kalırım' diye. Ben de eşime 'Bana destek ol' dedim 30 yılın ardından Allah bu doktoru bana gönderdi. Ameliyatım çok güzel geçti, doktorlarım buradaki sağlık çalışanları bana çok yardımcı oldu ve son model bir ameliyat geçirdim. Eskiden bacağımı hiç kaldıramıyordum. Şimdi 30-40 santimetre kaldırabiliyorum ve eşimle çocuğumun yardımıyla yürüyebiliyorum. Önceki doktorlar 'Sen en son felç olursun, ondan sonra ameliyat edebiliriz' demişlerdi. Bu dönem benim felç dönemlerimdi ama sağlığıma kavuştum, doktorum beni kurtardı" dedi.

"Riskli bir ameliyattı fakat hastamız cesaretliydi"

Operasyonun riskli olması nedeniyle ameliyata iki doktor olarak girdiklerinin altını çizen Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde görevli Beyin Cerrahı Op. Dr. Bedrettin Özsoy ise "Alime teyzemiz ilk geldiğinde çok ağrıları ve sancıları vardı yürümekte zorlanıyordu. MR görüntülemelerini incelediğimizde birçok seviyede kanal daralması ve bel fıtığı söz konusuydu. Bir de çok eskiden bu zamana gelen bir omurga eğriliği vardı. Biz de ameliyat önerdik 63 yaşında bir hastaydı yaşı da çok ileri değildi ve mağdur durumdaydı. Ameliyatı önerdik, daha sonra kendisi ve ailesi de kabul etti. Kolay bir ameliyat olmayacağını zaten daha öncesinde söyledik. Zaten bu sebeple iki hekim olarak ameliyata girdik. Riskli bir ameliyattı ama hastamız cesaretliydi ameliyatını yaptık ve hiçbir sorun olmadı çok şükür. Ağrılarından kurtuldu, yürümesi zamanla daha iyi olacak inşallah ve yavaş yavaş toparlayacak. Riskli bir ameliyattı ama bu riski hem hastanın hem de hekimin kabul etmesi gerekiyordu zaten 6 saat civarında sürdü ameliyat. İki hekim olarak girmemiz de avantajlı oldu. Bu riski karşılıklı alarak ameliyata girdik. Kendisi yavaş yavaş yürümeye başladı. Taburcu etmeyi planlıyoruz, ağrıları da geçti. İnşallah daha iyi olacak" diye konuştu.

"Eşimin durumu çok iyi"

Riskler nedeniyle eşini ameliyat ettirme noktasında tereddütleri olduğunu ifade den Ali Topuz da, "Eşimde bel fıtığı ve bel eğriliği vardı. 20-25 senedir birçok hastaneye gittik, hepsi 'Sakat kalır bunu ameliyat ettirmeyin' dedi. Kaç yıldır bu durum için doktorlara gidiyoruz. 'Riskli, ameliyat ettirme' dediler. Son olarak Gümüşhane'ye geldiğimizde doktorumuz raporları inceledi ve 'Ben ameliyatı yaparım' dedi. Biz de doktora diğer doktorların ameliyatın çok riskli olduğunu söylediğinden bahsettik eşim ise doktora güvendiğini ve ameliyat olmak istediğini söyledi. Ben eşim 'sakat kalacak' diye çok korktuğumdan pek ameliyat ettirme taraftarı değildim ama tam da doktorumuzun dediği gibi oldu. Şu an eşimin durumu çok iyi" ifadelerini kullandı.