46. Ulusal TPRECD Kurultayı Antalya'da Yapıldı - Son Dakika
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Sağlık

46. Ulusal TPRECD Kurultayı Antalya'da Yapıldı

Uzmanlar, estetik ve rekonstrüktif cerrahide yeni teknikleri tartışmak için bir araya geldi.

28.10.2024 13:46
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Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğinin (TPRECD) Antalya'da düzenlediği "46. Ulusal TPRECD Kurultayı"nda uzmanlar bir araya geldi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen kurultayda, estetik ve rekonstrüktif cerrahide en yeni teknikler ve multidisipliner yaklaşımlar ele alındı, bilim insanları tecrübelerini paylaştı.

Kurultayda, "Rahim Nakli: İlk Başarılı Olgudan Dünyadaki Son Duruma" konulu sunum yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, rahim naklinde yaşanan süreci anlattı.

Rahim naklinin jinekolojik endikasyonlara yönelik gerçekleştirildiğini belirten Özkan, bu operasyonların Türkiye'de taşıyıcı annelik gibi yasal olmayan alternatiflerin yerine önemli bir çözüm sunduğunu vurguladı.

Kendilerine bebek sahibi olmak için başvuran 300 civarında kadının rahminin olmadığını dile getiren Özkan, rahim nakli yapmak için başlarda prosedürle uğraştıklarını aktardı.

Dünyada ilk rahim naklini 2011'de gerçekleştirdiklerini hatırlatan Özkan, ilk hastada 7 kez gebelik elde ettiklerini ancak 8. veya 9. haftalarda sorun ortaya çıktığını dile getirdi.

Fetüsün oturduğu yerde defekt (kusur) olduğunu fark ettiklerini ve sorunun bundan kaynakladığını çözdüklerin anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Bunu ortadan kaldırdık ve bu ameliyat sonrasında yapılan embriyo transferinden hemen sonrasında hasta gebe kaldı. Yüreğimiz ağzımızda yaklaşık 10 hafta kadar hastayı takip ettik. İlk bebeğimiz 'Ömer Özkan Sert' dünyaya geldi. 2011 yılında bizim ekibimiz dünyada kadavradan ilk rahim naklini başarıyla gerçekleştirdikten sonra İsveç ekibi buna çok şaşırdı. İsveç, Çin, ABD, Brezilya ve Almanya'dan bilim insanları Antalya'ya gelerek, nakli nasıl yaptığımız hakkında bilgi aldı."

Dünyadaki rahim nakillerinde "Özkan" tekniğinin kullanıldığına dikkati çeken Özkan, "Bizim tekniğimiz sayesinde şu ana kadar 20'nin üzerinde ülkede rahim nakli gerçekleştirildi. Veri paylaşmayan ABD hariç farklı ülkelerde yapılan toplam rahim nakli sayısı 81'e ulaştı ve 43 hasta anne oldu." bilgisini paylaştı.

Özkan, rahim naklinin başarısının, uygun yaş grubundaki alıcı ve donör seçimiyle sağlandığına ve alıcının 39 yaş altında olmasının ideal olduğuna işaret etti.

Akdeniz Üniversitesinde rahim naklinin yanı sıra yüz ve kol nakilleri gibi farklı alanlarda da nakillere öncülük ettiklerini belirten Özkan, rahim naklinin Türkiye'deki kadınlara yeni umut kapısı açtığını vurguladı.

"Kamyonun altında kalan çocuğa yürüme yetisi kazandırdık"

Dünyanın ilk rahim nakli, Türkiye'nin ilk yüz ve kol nakillerini gerçekleştiren ekibe liderlik eden Prof. Dr. Ömer Özkan da kamyonun altında kalarak ağır yaralanan 9 yaşındaki kız çocuğuna yürüme yetisi kazandırdıklarını ifade etti.

Ameliyat edilemeyeceği belirtilen bir hastanın geniş yüz tümörünü cerrahi girişimle çıkarttıklarına değinen Özkan, Avustralya'dan gelen hastaya da tedavi imkanı sağladıklarını anlattı.

Özkan, meme kanserine yönelik de önemli operasyonlar gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Kurultay, derece elde eden asistanlara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Akdeniz Üniversitesi, Özlenen Özkan, Plastik, Türkiye, antalya, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 46. Ulusal TPRECD Kurultayı Antalya'da Yapıldı - Son Dakika

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