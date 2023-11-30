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70 yaşındaki kadın tüp bebek tedavisiyle ikiz çocuk sahibi oldu - Son Dakika

70 yaşındaki kadın tüp bebek tedavisiyle ikiz çocuk sahibi oldu

Uganda'nın başkenti Kampala'daki Uluslararası Kadın ve Doğum Hastanesi, 70 yaşındaki Safina Namukwaya'nın tüp bebek tedavisiyle ikiz bebek dünyaya getirdiğini duyurdu. Namukwaya, yıllardır anne olamamasından ötürü çevresindekiler tarafından küçümsendiğini söyledi.

70 yaşındaki kadın tüp bebek tedavisiyle ikiz çocuk sahibi oldu
30.11.2023 - 15:01,  Güncelleme: 15:05
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Uganda'nın başkenti Kampala'daki Uluslararası Kadın ve Doğum Hastanesi, 70 yaşındaki Safina Namukwaya'nın tüp bebek tedavisiyle ikiz bebek dünyaya getirdiğini duyurdu. Namukwaya, yıllardır anne olamamasından ötürü çevresindekiler tarafından küçümsendiğini söyledi.

BİRİ ERKEK DİĞERİ KIZ İKİZ BEBEK DÜNYAYA GETİRDİ

Uganda'nın başkenti Kampala'daki Uluslararası Kadın ve Doğum Hastanesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 70 yaşındaki Safina Namukwaya'nın biri erkek diğeri kız olmak üzere ikiz bebek dünyaya getirdiğini duyurdu.

70 yaşındaki kadın tüp bebek tedavisiyle ikiz çocuk sahibi oldu

"İNSAN TABİATININ GÜCÜ VE DİRENCİ"

Açıklamada, doğumun sadece bir tıbbi başarı olmadığı aynı zamanda "insan tabiatının gücü ve direncini de ortaya koyduğu" ifade edildi.

AFRİKA'DA DOĞUM YAPAN EN YAŞLI KADIN

Afrika'da "doğum yapan en yaşlı kadın" olduğu tahmin edilen Namukwaya'nın bir süredir tüp bebek tedavisi gördüğü bildirilen açıklamada, kadının ilk kez anne olduğu belirtildi.

70 yaşındaki kadın tüp bebek tedavisiyle ikiz çocuk sahibi oldu

"ÇEVREMDEKİLER TARAFINDAN KÜÇÜMSENDİM"

Paylaşımda açıklamalarına yer verilen Namukwaya ise yıllardır anne olamamasından ötürü çevresindekiler tarafından "küçümsendiğini" söyledi. Anne Namukwaya ve bebeklerinin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

Sağlık, Dünya, Son Dakika

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