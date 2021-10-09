Üye Girişi
Ağrıları artmasına rağmen koronaya yakalanmaktan korktuğu için hastaneye gitmeyen vatandaş felç kaldı - Son Dakika

Ağrıları artmasına rağmen koronaya yakalanmaktan korktuğu için hastaneye gitmeyen vatandaş felç kaldı

09.10.2021 12:24

Ankara'da belindeki ağrılar artmasına rağmen koronadan korktuğu için hastaneye gitmeyen Murat Telli isimli vatandaş, kısmi felç geçirdi. Doktorlar, Telli'nin hastaneye erken gelmesi durumunda felç yaşamayacağını ifade etti.

Koronavirüs salgını birçok olumsuz etki yaratmaya devam ediyor. Salgın başından bu yana uzmanların ısrarla "Muayenenizi aksatmayın" dediği vatandaşlar yine de hastanelere gitmeye korkuyor. Yine Ankara'da virüs korkusu nedeniyle hastaneye gidemeyen Murat Telli isimli vatandaş, kısmi felç kaldı. Belden aşağısı tutmayan ve yeniden yürüyebilmek için fizik tedavi gören Telli, "Hocalarım 'Erken gelseydin felç kısmını görmeyecektin, ameliyat olup gidecektin' dediler. Ben koronavirüsten korktum, hastaneye gelmedim, daha beter hastalığa yakalandım" dedi.

NİSAN'DA AĞRILARI ARTMAYA BAŞLADI

Bel fıtığı rahatsızlığı bulunan Murat Telli'nin nisan ayının başında ağrıları arttı. Telli, koronavirüs kapıp, ailesine bulaştırma korkusuyla hastaneye gitmeyi ihmal etti. Ağrıları şiddetlenmesine rağmen hastaneye gitmeyen Telli'nin 22 Nisan'da belden aşağısı tutmamaya başladı. Bunun üzerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Telli, acil ameliyata alındı; ancak kısmi felç oldu. Hastaneye yaklaşık 1 ay geç başvurması nedeniyle belden aşağısı tutmayan Telli, şimdi yeniden yürüyebilmek için aynı hastanede fizik tedavi görüyor.

Ağrıları artmasına rağmen koronadan korkup hastaneye gitmeyen vatandaş felç kaldı

"VİRÜSTEN KORKTUM, DAHA BETER OLDUM"

Murat Telli, bulaş korkusuyla hastaneye başvurmadığını anlatarak, "'Koronavirüs kaparım' korkusuyla 'Daha sonra giderim' diyerek gitmedim. Belimden altında uyuşma oldu, felç geçirdim, hemen hastaneye başvurdum. Acil ameliyata alındım, geç kaldım. Keşke daha erken gelseydim, belki şu an durumum daha normal olurdu. Semptomu, rahatsızlığı olanlar mutlaka hastaneye gelsin. 'Koronavirüs olurum' diye insanlar hastaneye gelmiyor; ama diğer hastalık ilerliyor. Hocalarım 'Erken gelseydin felç kısmını görmeyecektin, ameliyat olup gidecektin' dediler. Ben koronavirüsten korktum, hastaneye gelmedim daha beter hastalığa yakalandım" dedi.

Ağrıları artmasına rağmen koronadan korkup hastaneye gitmeyen vatandaş felç kaldı

"KUVVET KAYBINIZ VARSA ACİL GELİN"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cahit Kural ise Murat Telli'nin hastaneye geldiğinde bacaklarında kuvvet kaybı olduğunu söyleyerek, "Omuriliği ciddi oranda basan bel fıtığı olduğunu tespit ettik. Felç olarak hastaneye başvurdu. Koronavirüs pandemisi süresince bel ve boyun fıtığı olup takiplerini 'Koronavirüs kaparım, yoğun bakıma düşerim, aileme bulaştırırım' korkusu ile hastanemize gelmeyen hastalarımız var. Bu hastaların bir kısmında ilerleyici kuvvet kaybı, cinsel fonksiyon bozuklukları, idrar ve gaita ile ilgili problemleri meydana geliyor. Maalesef bu hastalar son çare olarak hastaneye geliyor. Bu yüzden yapacağımız ameliyatın etkisi de sınırlı oluyor. 'Kuvvet kaybınız varsa büyük abdest ve idrar ile ilgili probleminiz varsa acil gelin, bu tür semptomlar varsa 4-6 saat içinde acil ameliyata alalım' diyoruz" diye konuştu.

"MURAT BEY ŞU ANDA KISMİ FELÇ"

Erken sürede cerrahi işlemde başarı oranının yüzde 95'lerin üzerine çıktığını belirten Doç. Dr. Kural, "Cerrahi süresi uzayınca maalesef başarı oranı da düşüyor. Beyin ve sinir cerrahisi olarak omuriliğe basan fıtığı kaldırıyoruz; ama oluşmuş bir hasarımız var, oluşmuş hasarı fizik tedavi ile geri döndürmek için yoğun şekilde uğraşıyoruz. Murat beyi ameliyattan sonra fizik tedaviye aldık, şu an kısmi felç durumumuz var" dedi.

Ağrıları artmasına rağmen koronaya yakalanmaktan korktuğu için hastaneye gitmeyen vatandaş felç kaldı

Koronavirüs, Ankara, Nisan, 112, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Ağrıları artmasına rağmen koronaya yakalanmaktan korktuğu için hastaneye gitmeyen vatandaş felç kaldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bisikletli sapık kabus oldu! Sabah ortaya çıkıp, kadınları taciz ediyor 13:34 Bisikletli sapık kabus oldu! Sabah ortaya çıkıp, kadınları taciz ediyor Bahçeli'den rektörün aracını kesen öğrencilere sert sözler: Bunlar ajan ve provokatördür 13:05 Bahçeli'den rektörün aracını kesen öğrencilere sert sözler: Bunlar ajan ve provokatördür Uzmanlar uyardı: Bu yıl gripten 60 bin kişi ölebilir 12:56 Uzmanlar uyardı: Bu yıl gripten 60 bin kişi ölebilir
Alpaslan Öztürk'ün sosyal medya paylaşımı başına dert oldu! Rumenler özür bekliyor 12:22 Alpaslan Öztürk'ün sosyal medya paylaşımı başına dert oldu! Rumenler özür bekliyor İstanbul Havalimanı'nda unutulan eşyaları 3'te 1 fiyatına satın almak isteyenler kuyruk oluşturdu 12:16 İstanbul Havalimanı'nda unutulan eşyaları 3'te 1 fiyatına satın almak isteyenler kuyruk oluşturdu Fatih Terim'in istediği transferler için 15 milyon euro bütçe ayrıldı 12:06 Fatih Terim'in istediği transferler için 15 milyon euro bütçe ayrıldı
Almanya'dan sınır dışı edilen Afgan çete lideri Sanger Ahmadi, İstanbul'da yakalandı 11:49 Almanya'dan sınır dışı edilen Afgan çete lideri Sanger Ahmadi, İstanbul'da yakalandı Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar 11:13 Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar

Son Dakika Haberleri
13:35 Messi'den itiraf Oylamada takım arkadaşlarına kıyak geçti
13:33 Bisikletli sapık kabus oldu! Sabah ortaya çıkıp, kadınları taciz ediyor
13:04 Bahçeli'den rektörün aracını kesen öğrencilere sert sözler: Bunlar ajan ve provokatördür
12:56 Talihsiz kadın, kurt sürüsünün saldırdığı keçilerinin başında ağladı: Daha borçlarını bile verememiştik
12:55 Uzmanlar uyardı: Bu yıl gripten 60 bin kişi ölebilir
12:49 Çin'den Tayvan'a zeytin dalı: Barışçıl yollarla yeniden birleşelim
12:35 Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak
12:23 "Havana Sendromu" ABD'den sonra şimdi de Almanya'da görüldü
12:22 Alpaslan Öztürk'ün sosyal medya paylaşımı başına dert oldu! Rumenler özür bekliyor
12:05 Fatih Terim'in istediği transferler için 15 milyon euro bütçe ayrıldı
Messi'den itiraf Oylamada takım arkadaşlarına kıyak geçti Messi'den itiraf Oylamada takım arkadaşlarına kıyak geçti         
13:35
Sorgun köyünde raktör römorkunda böbrek taşı döküyorlar Sorgun köyünde raktör römorkunda böbrek taşı döküyorlar         
13:05
Talihsiz kadın, kurt sürüsünün saldırdığı keçilerinin başında ağladı: Daha borçlarını bile verememiştik Talihsiz kadın, kurt sürüsünün saldırdığı keçilerinin başında ağladı: Daha borçlarını bile verememiştik         
12:57
Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak         
12:36
Her yerde aranan şüphelileri, eğlence mekanında çektirdikleri fotoğraf ele verdi Her yerde aranan şüphelileri, eğlence mekanında çektirdikleri fotoğraf ele verdi         
12:20
Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı         
12:07
Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber         
11:52
Son dakika! A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz ve Kenan Karaman, kamptan ayrıldı Son dakika! A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz ve Kenan Karaman, kamptan ayrıldı         
11:42
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi         
11:00
Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor         
10:50
Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı         
10:46
Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada         
10:44
Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis         
10:36
Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor         
10:24
Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım         
09:57
Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor         
08:51
Hadise aşka geldi, sevgilisiyle el ele pozunu ilk kez paylaştı Hadise aşka geldi, sevgilisiyle el ele pozunu ilk kez paylaştı         
23:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2021 13:44:41. #1.11#
SON DAKİKA: Ağrıları artmasına rağmen koronaya yakalanmaktan korktuğu için hastaneye gitmeyen vatandaş felç kaldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement