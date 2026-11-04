Antalya'daki sempozyumda Türkiye'de 30 binin üzerinde nakil hastası olduğu belirtildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya'daki sempozyumda Türkiye'de 30 binin üzerinde nakil hastası olduğu belirtildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Antalya\'daki sempozyumda Türkiye\'de 30 binin üzerinde nakil hastası olduğu belirtildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Antalya\'daki sempozyumda Türkiye\'de 30 binin üzerinde nakil hastası olduğu belirtildi
Haber Videosu

Antalya'daki organ bağışı sempozyumunda Prof. Dr. Arif Aslaner, Türkiye'de 30 binin üzerinde hastanın nakil beklediğini, her gün yaklaşık 13 hastanın da beklerken hayatını kaybettiğini söyledi. Sempozyumda organ bağışı bilinci ve aile içi iletişimin önemi vurgulandı.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arif Aslaner, Türkiye'de 30 binin üzerinde hastanın organ nakli beklediğini belirterek, "Her gün yaklaşık 13 hasta nakil beklerken hayatını kaybediyor" dedi.

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sempozyum düzenlendi. Organ nakli yapılan hastaların deneyimlerini paylaştığı programda, konuşmacılar organ nakli ve bağışının önemi hakkında bilgi verdi.

"Bu hastalarımız için zaman çok kıymetlidir"

Programda ilk olarak konuşan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Kulaksızoğlu, organ bağışının toplumsal önemine dikkat çekti. Kulaksızoğlu, "Organ bağışı, bir insanın başka bir insana verebileceği en değerli armağanlardan biridir. Çünkü organ bağışı, yalnızca bir organın nakledilmesi değil, bir insana yeniden yaşama tutunma fırsatı, bir aileye yeniden umut ve bir çocuğa geleceğini yaşama şansı vermektir. Unutmamalıyız ki organ nakli bekleyen her hasta, yaşam mücadelesini umutla sürdürmektedir. Bu hastalarımız için zaman çok kıymetlidir. Organ bağışı konusunda toplumda oluşturacağımız her farkındalık, atacağımız her bilinçli adım, bir insan için yeni bir başlangıç olabilir. Ülkemizde organ bağışı bilincinin geliştirilmesi, toplumun doğru bilgilerle buluşturulması ve bağış konusundaki tereddütlerin giderilmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu sorumluluk yalnızca sağlık çalışanlarına değil, toplumun her kesimine düşmektedir. Organ bağışı, yaşamın değerini bilen insanların gösterdiği büyük bir dayanışma örneğidir. Kendi hayatımızın bir gün sona ereceğini biliyoruz. Ancak aldığımız bir kararla başka hayatların devam etmesine katkıda bulunabiliriz. İşte organ bağışını anlamlı kılan da budur; bir yaşamın ardından başka yaşamların devamına umut olabilmek" ifadelerini kullandı.

"Onlar bu tablonun gerçek mimarlarıdır"

Prof. Dr. Arif Aslaner ise merkezde gerçekleştirilen nakillere ve organ bağışının önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aslaner, "Karaciğer, böbrek ve pankreas nakillerinde en güncel ve gelişmiş cerrahi tekniklerle merkezimiz adına çıtayı her geçen gün daha yukarı taşıyoruz. Ancak bu büyük başarının ardında büyük bir emek ve coşku var. Gece gündüz demeden, telefonu çaldığı anda kendi hayatını durdurup hastası için yollara düşen, ameliyat masasında saatlerce ter döken güçlü bir ekibimiz var. Bu vesileyle fedakarca çalışan tüm transplantasyon ekibimize, asistan doktorlarımıza, hemşirelerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu tablonun asıl kahramanları, vefat eden yakınlarının organlarını bağışlayan ailelerdir. En acılı anlarında bile başka bir insana hayat vermeyi seçen bu ailelerin erdemi, kelimelerle ifade edilemeyecek kadar yücedir. Diğer yandan, kendilerinden bir parça vererek sevdiklerine hayat bağışlayan canlı vericilerimizin cesareti de her türlü takdire değerdir. Onlar bu tablonun gerçek mimarlarıdır" diye konuştu.

"Organ nakli hastalarımız için tek ve son çare olabiliyor"

Organ bağışı bilincinin toplumun geneline yayılması gerektiğini belirten Aslaner, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde organ nakli bekleyen binlerce hastamız, kendilerine şifa olacak o haberin gelmesini bekliyor. Organ nakli ekiplerine, hekimlere ve sağlık yöneticilerine düşen en büyük görev, organ bağışı bilincini toplumun geneline yaymak, bağış oranlarını artırmak ve bu bayrağı daha ileri taşımaktır. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi olarak bu bilinçle çalışmaya, umut olmaya ve bilimin ışığında hayat kurtarmaya devam edeceğiz. Bir hayat, bir umut; toprak olmasın, can olsun. Hepimiz bunun için uğraşıyor, çabalıyor, gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Hastalarımızın sağlığına kavuşması için işlevini yitirmiş karaciğer, böbrek veya pankreasın yerine sağlıklı bir organın nakledilmesi gerekiyor. Organ nakli hastalarımız için tek ve son çare olabiliyor. Türkiye'de nakil bekleme listelerinde 30 binin üzerinde hastamız var. Her gün yaklaşık 13 hasta nakil beklerken hayatını kaybediyor."

"Organ bağışı farkındalığını artırmamız gerekiyor"

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlu Uzman Yardımcısı ve genel cerrah Doç. Dr. Kemal Eyvaz da organ bağışı konusunda aile içi iletişimin önemine değindi. Eyvaz, "Türkiye'de başta böbrek olmak üzere karaciğer, pankreas, ince bağırsak ve kornea nakli bekleyen 30 binin üzerinde hasta var. Bu hafta boyunca toplumda organ bağışı farkındalığını artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler ve sempozyumlar düzenliyor, duyurular yapıyoruz. Organ bağışı, canlıdan ve kadavradan, yani vefat etmiş kişilerden yapılabiliyor. Türkiye'de bağışların önemli bir kısmı canlı bağışçılardan sağlanıyor. Ancak nakil bekleyen hasta sayısı çok fazla. Yoğun bakımlarda beyin ölümü gerçekleşen hastalardan yapılacak bağışlar da nakil bekleyen hastalar için önemli bir kaynak oluşturuyor. Beyin ölümü hem tıbben hem de dinen ölüm olarak kabul ediliyor. Bağış yapılmadığında bu organlar da kişiyle birlikte toprağa gidiyor. Oysa nakil bekleyen birçok hastaya şifa olabilirler. Bu nedenle insanların hayattayken organ bağışçısı olduklarını aileleriyle paylaşmaları büyük önem taşıyor. Aile ortamında bu konunun önceden konuşulması, beyin ölümü gerçekleştikten sonra aileyle yürütülen görüşmeleri ve bağış sürecini de kolaylaştırıyor. Organların toprak olmadan başka hastalara şifa olabilmesi için hastalarımızdan ve hasta yakınlarından bu sürece destek vermelerini bekliyoruz. Uygun organ bulunamaması ya da doku uyumsuzluğu nedeniyle bazı hastalarımız nakil beklerken hayatını kaybediyor. Bu kayıpları en aza indirmek ve bekleme listelerini azaltmak için organ bağışı farkındalığını artırmamız gerekiyor. Beyin ölümü gerçekleşen hastaların ailelerinin izniyle yapılan bağışlar, nakillerin gerçekleştirilmesine imkan sağlayarak bekleme sürelerinin kısalmasına ve bu süreçte yaşanan can kayıplarının azalmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

Sempozyum, organ nakli yapılan hastaların nakil süreçlerini anlatmaları ve katılımcıların sorularını yanıtlamalarıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
TürkiyeAntalyaGüncelSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya Şampiyonlar Ligi’nde tarihi maç Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç
Fenerbahçe’de son dakika Emre Belözoğlu’ndan sürpriz karar Fenerbahçe'de son dakika! Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar
ABD’de tarihi gece Müslüman aday kazandı, salon yıkıldı ABD'de tarihi gece! Müslüman aday kazandı, salon yıkıldı
Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Trump’ın seçim yenilgisi İsrail’i alarma geçirdi 3 büyük tehlike Trump'ın seçim yenilgisi İsrail'i alarma geçirdi! 3 büyük tehlike
Derince’de yanan araçta iş insanı Zeynel Abidin’in cansız bedeni bulundu Derince'de yanan araçta iş insanı Zeynel Abidin'in cansız bedeni bulundu
Trump’ın yenilgisiyle cesaretlenen Sanchez: Sırada İspanya var Trump'ın yenilgisiyle cesaretlenen Sanchez: Sırada İspanya var
Ahmet Nazif Zorlu’ya son veda Eşinin iki kelimesi kahretti Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti
Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası İlk hamle milli futbolcudan geldi Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası! İlk hamle milli futbolcudan geldi
Hamaney Trump’ın yenilgisine sevinmedi Daha sert mesaj geldi Hamaney Trump'ın yenilgisine sevinmedi! Daha sert mesaj geldi
Başörtülüleri aşağılamıştı O kadına en güzel cevabı sandığa giden halk verdi Başörtülüleri aşağılamıştı! O kadına en güzel cevabı sandığa giden halk verdi
Trump’ın görevden aldığı amiral intikamını sandıkta aldı Trump'ın görevden aldığı amiral intikamını sandıkta aldı
15:27
İfşa olan mesajlara Ela Rümeysa’dan savunma Sadettin Saran’la ilgili 7 yıl itirafı
İfşa olan mesajlara Ela Rümeysa'dan savunma! Sadettin Saran'la ilgili 7 yıl itirafı
15:18
İstanbul, gündüz vakti kapkara oldu
İstanbul, gündüz vakti kapkara oldu
15:05
Türkiye’nin konuştuğu imam AK Parti kanadından da ilk yorum geldi
Türkiye'nin konuştuğu imam! AK Parti kanadından da ilk yorum geldi
15:05
Kasımpaşa’dan ters köşe Yeni teknik direktör Almanya’dan geliyor
Kasımpaşa'dan ters köşe! Yeni teknik direktör Almanya'dan geliyor
14:42
Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında iddianame İşte istenen ceza
Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında iddianame! İşte istenen ceza
14:36
Ali Ağaoğlu’nun Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
14:17
Deniz Baysal’ın oynadığı reklam filminde “sütyen“ krizi
Deniz Baysal'ın oynadığı reklam filminde "sütyen" krizi
13:59
Hamaney Trump’ın yenilgisine sevinmedi Daha sert mesaj geldi
Hamaney Trump'ın yenilgisine sevinmedi! Daha sert mesaj geldi
13:53
Ahmet Nazif Zorlu’ya son veda Eşinin iki kelimesi kahretti
Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti
13:42
Trump’ın yenilgisiyle cesaretlenen Sanchez: Sırada İspanya var
Trump'ın yenilgisiyle cesaretlenen Sanchez: Sırada İspanya var
13:17
Trump’ın seçim yenilgisi İsrail’i alarma geçirdi 3 büyük tehlike
Trump'ın seçim yenilgisi İsrail'i alarma geçirdi! 3 büyük tehlike
13:14
Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 15:35:39. #.0.2#
SON DAKİKA: Antalya'daki sempozyumda Türkiye'de 30 binin üzerinde nakil hastası olduğu belirtildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android