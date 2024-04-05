Arjantin\'de Dang Humması Vakaları Artarken Sivrisinek Kovucu Bulmak Zorlaşıyor

Sağlık

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de dang humması vakalarındaki artış rekor seviyeye yaklaşırken, insanlar sivrisinek kovucu bulmakta zorlanıyor.

Dang, sivrisineklerden bulaşan ve bazı durumlarda ölümcül olabilen ya da ciddi hastalıklara yol açabilen bir virüs.

Dang humması için geliştirilen bir aşı var ancak halen yaygınlaşmadığı için insanların çoğu virüsten korunmak için önleyici yöntemlere başvuruyor.

Arjantinliler sivrisinek kovucu almanın neredeyse imkansız hale geldiğini söylüyor.

Birçok süpermarketin ve eczanenin girişinde "kovucu yoktur" yazıları asılı. Bulunabildiği, e-ticaret mağazaları gibi, az yerde de satış fiyatları astronomik seviyelere çıkmış durumda.

Hükümet "darboğaz" olarak tanımladığı bu sorunun ilerleyen günlerde çözüleceğini açıkladı.

Ancak özellikle başkent Buenos Aires'tekiler gibi birçok insan halihazırda yüzlerce Arjantinli'yi etkileyen hastalıkla ilgili endişeli.

Kovucu tedarikinde Mart ayından itibaren sorunlar yaşanmaya başladı.

Arjantin’de sivrisinek kovucu üreten şirketlerden birinin yetkilileri, BBC Mundo'ya yaptıkları açıklamada tedarik sorunlarının bir öngörü hatasından kaynaklandığını ve üretimin aylar sürdüğünü söyledi.

Sağlık Bakanı Mario Russo ise yerel bir radyoya yaptığı açıklamada bunun "arz ve talep uyuşmazlığı sorunu" olduğunu söyledi.

Dang humması en çok tropikal ve alt tropikal iklimlerde görülüyor. Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, şişmiş bezler ve döküntüler yer alıyor.

Arjantin Sağlık Bakanlığı, Cumartesi günü yaptığı açıklamada ülkede 2024 yılında o güne kadar 163 bin 419 dang humması vakası görüldüğünü ve en yüksek ölüm oranının 80 yaş üstü kişilerde olduğunu, tüm yaş gruplarında ölümler kaydedildiğini bildirdi.

Bakanlık, insanlara kovucu kullanarak sinek ısırıklarından kaçınmalarını ve hastalık belirtileri görülmesi durumunda tıbbi yardım almalarını tavsiye etti.

Pan Amerikan Sağlık Örgütü'ne (PAHO) göre, Amerika kıtasındaki dang vakaları bu yılın ilk üç ayında 2023'ün aynı dönemine kıyasla üç kat arttı.

PAHO yetkililerinin Amerika kıtasında bugüne kadar görülenen şiddetli salgın olarak tanımladığı durumdan en çok etkilenen ülkeler Brezilya, Arjantin ve Paraguay olmuştu. Bu üç ülkede görülenler, bugüne kadarki tüm vakaların yüzde 98'ini ve virüs kaynaklı ölümlerin de yüzde 87'sini oluşturuyor.

Bölgesel sağlık yetkilileri 3,5 milyondan fazla vaka ve binden fazla ölüm kaydetmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) küresel ısınma ve El Nino'nun dang humması vakalarındaki artışta pay sahibi olduğu yönünde uyarıda bulunmuştu.