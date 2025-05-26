Arven için Balon Uçurma Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Arven için Balon Uçurma Etkinliği

Arven için Balon Uçurma Etkinliği
26.05.2025 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SMA hastası Arven Kaya'nın tedavi parası toplandı, etkinlikte balonlar gökyüzüne bırakıldı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde SMA Tip 1 teşhisi konulan 5 aylık Arven Kaya'nın tedavisi için gereken paranın toplanmasının ardından balon uçurma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte 'Hayallerimiz gerçek oldu, Arven kazandı' yazılı balonlar, gökyüzüne bırakıldı.

Antalya'da yaşayan Gökhan ve Yasemin Kaya çifti, geçen yıl 15 Aralık'ta dünyaya gelen kızları Arven'in topuğundan alınan kan örneğiyle SMA Tip 1 hastası olduğunu öğrendi. Kaya çifti, o günden sonra çocuklarının tedavisi için gerekli 1 milyon 822 bin doları toplamak için kolları sıvadı. Valilik onaylı başlatılan kampanyada minik Arven'in anne ve babası, sosyal medya ve sokaklarda çocukları için kampanyalar düzenledi. Arven'in 6 aylık olmadan ilacına ulaşabilmesi için yaklaşık 1500 kişinin destek verdiği kampanya, 3 ay gibi bir sürede yüzde 70 seviyesine ulaştı.

DUBAİ İÇİN GÜN SAYIYORLAR

Kampanya devam ederken; ismini paylaşmak istemeyen bir hayırsever, paranın eksik kalan yüzde 30'luk kısmını tamamladı. Kampanyanın tamamlanmasıyla Kaya çifti büyük sevinç yaşarken, çocuklarını Dubai'de yapılacak tedaviye götürmek için gün saymaya başladı.

Arven bebek için Serik Belediyesi öncülüğünde Belek Mesire Alanı'nda balon uçurma etkinliği düzenlendi. Antalya merkezden ve ilçelerden yoğun katılımın olduğu organizasyonda yüzlerce kişi, Arven bebeğin mücadelesine destek olmak için bir araya geldi. 'Hayallerimiz gerçek oldu, Arven kazandı' yazılı yüzlerce balon, geri sayım eşliğinde gökyüzüne bırakıldı.

ARVEN'İN AİLESİNDEN DUYGUSAL ANLAR

Arven'in annesi, babası ve dedesi, yardım kampanyasının tamamlanmasıyla duygusal anlar yaşadı. Süreçte emeği olan Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'a teşekkür eden aile, Arven için gösterilen dayanışmadan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Belediye Başkanı Kadir Kumbul da "Bugün burada, hep birlikte bir yavrumuzun sağlığına kavuşması için umut olduk. Arven'in mücadelesinde yalnız olmadığını göstermek, dayanışmanın en güzel örneğini yaşatmak bizler için tarifsiz bir mutluluk. Burada bulunan herkese, desteğini esirgemeyen tüm dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Serik Belediyesi olarak toplumsal dayanışmaya ve birlik ruhuna her zaman önem vereceğiz. Arven kazandı, umut kazandı" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlik, Sağlık, Yaşam, Dubai, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Arven için Balon Uçurma Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı
Yaşlı adamın cesedini kulaklarını kesip evinin önüne attılar Yaşlı adamın cesedini kulaklarını kesip evinin önüne attılar
Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyor Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Pakistan Başbakanı ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Pakistan Başbakanı ile görüştü
Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti
Erzurum’dan korkutan heyelan Zemin 12 metre yer değiştirdi Erzurum'dan korkutan heyelan! Zemin 12 metre yer değiştirdi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Osimhen açıklaması Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi
Bursa’da feci trafik kazası 2 kişi hayatını kaybetti Bursa'da feci trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti

15:01
Hizmet sıfır, zam okkalı Beykoz Belediyesi’nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi
14:05
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
14:02
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi Maaşlar ve ikramiyeler artacak
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak
13:01
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda detaylar ortaya çıktı
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda detaylar ortaya çıktı
22:17
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama
22:05
Monaco’yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu
Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu
21:50
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank’ın elinden baklava yedi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank'ın elinden baklava yedi
21:25
Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk
Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk
21:17
Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı
Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı
20:59
Süper Lig’de küme düşen son takım Bodrum FK oldu
Süper Lig'de küme düşen son takım Bodrum FK oldu
20:48
AK Partili Çelik’ten terörsüz Türkiye mesajı: Sürece zarar verecek açıklamalarından kaçınılmalı
AK Partili Çelik'ten terörsüz Türkiye mesajı: Sürece zarar verecek açıklamalarından kaçınılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 15:33:51. #7.13#
SON DAKİKA: Arven için Balon Uçurma Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.