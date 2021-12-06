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Aşırı kafein tüketimi göz seğirmesine yol açabilir - Son Dakika

Aşırı kafein tüketimi göz seğirmesine yol açabilir

06.12.2021 09:11
Aşırı kafein tüketimi göz seğirmesine yol açabilir

Genellikle ihmal edilen göz seğirmesinin ileride ciddi sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr.

Genellikle ihmal edilen göz seğirmesinin ileride ciddi sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hayrullah Karaağaç, "Göz seğirmesinin kesin sebebi bilinmese de yapılan birçok araştırma yorgunluğun, stresin, göz yorgunluğunun, uzun süre bilgisayar ekranı kullanmanın, sigara kullanımı ve aşırı kafein tüketiminin göz seğirmesini tetikleyebileceğini göstermektedir" dedi.

Göz kapağında yer alan kasların ani, tekrarlayıcı ve istemsiz kasılmalarına (spazm) seğirme denildiğini belirten İSÜ Liv Hospital Bahçeşehir'den Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hayrullah Karaağaç, "Kasılmalar genellikle üst göz kapağında görülür. Bazı durumlarda her iki göz kapağında veya yalnızca alt kapakta da gerçekleşebilir. Tıbbi adı miyokimidir. Göz seğirmesi, göz kapaklarını kontrol eden kasların istemsiz spazmlardır" diye konuştu.

SPAZMLAR BİRKAÇ GÜN SÜREBİLİR

Op. Dr. Hayrullah Karaağaç, göz seğirmesinde spazmların göz kapağının bir bölümünde dalgalanmaya neden olabileceğini veya göz kapağının defalarca kapanıp yeniden açılmasına yol açabileceğine dikkat çekti.

Göz seğirmesinde spazmların dakikalar ila saatler arasında sürebildiği gibi birkaç gün aralıklarla devam edebileceğini vurgulayan Op. Dr. Hayrullah Karaağaç, "Hastalığın kesin sebebi bilinmemektedir. Ancak araştırmalar yorgunluğun, stresin, göz yorgunluğunun ve kafeinin göz seğirmesini tetikleyebileceğini gösteriyor. Göz kapağının tamamen kapanmasına neden olan daha uzun süreli ve şiddetli seğirme ise göz yüzeyindeki (kornea) veya göz kapaklarını kaplayan dokulardaki tahrişten kaynaklanabiliyor" ifadelerini kullandı.

GÖZ SEĞİRMESİNE KARŞI 11 İPUCU

Kasılmaların genellikle üst göz kapağında görüldüğüne değinen Op. Dr. Hayrullah Karaağaç, göz seğirmesine neden olabilecek durumları şöyle sıraladı:

"Aşırı alkol tüketimi: Aşırı alkol tüketiminin göz seğirmesine neden olabileceğine ilişkin bazı çalışmalar bulunmaktadır. Parlak ışıklar veya hava kirliliği gibi dış tahriş kaynakları da göz seğirmesine neden olabilir. Göz yorgunluğu: Özellikle bilgisayar başında uzun süreli vakit geçirenler gözün yorulmasına bağlı olarak göz seğirmesi şikayeti yaşayabilirler. Göz kuruluğu: Göz kuruluğu, gözlerdeki nem eksikliğinden kaynaklanan son derece yaygın bir durumdur. Doğal gözyaşı akışı, göz rahatlığını artırmak için gereken kayganlığı sağlar. Gözyaşlarının aşırı buharlaşması veya yetersiz gözyaşı akışı, göz kuruluğuna ve buna bağlı tahrişe neden olabilir. Göz kuruluğu göz seğirmesine yol açabilir."

Göz seğirmesine neden olan diğer faktörler hakkında açıklamalarda bulunan Karaağaç şu bilgileri verdi:

"Aşırı kafein tüketimi: Birçok bilim insanı alkol gibi, kafeinin de göz seğirmesine neden olabileceğini belirtiyor. Yorgunluk: Özellikle uykusuzluktan kaynaklanabilecek yorgunluk göz seğirmesi gibi çeşitli sorunlara neden olabilir. Göz yüzeyinde veya göz kapaklarının iç kısmında tahriş: Korneanın yüzeyini veya iç göz kapağını etkileyen küçük tahriş seğirmeye neden olabilir. Gözleri ovalamak bu tahrişi şiddetlendirebilir. Sigara içmek: Özellikle de sol göz merceği ve retina hücrelerini etkileyen sigara, göz seğirmesine de yol açabilir. Stres: Stres daha çok zihinsel veya duygusal bir sorun da göz seğirmesi gibi şikayetlere yol açabilir. Stres, göz seğirmesinin doğrudan bir nedeni olmasının yanı sıra uykusuzluğa da yol açabilir. Bu durum da kronik göz seğirmesine neden olabilir. Magnezyum dengesizliği: Magnezyum dengesizliği su kaybından kaynaklanabilir ve göz seğirmesi dahil çeşitli spazmlarına yol açabilir. B12 vitamini veya D vitamini eksikliği: B12 vitamini veya D vitamini eksikliği de kemikleri ve kasları etkileyebilir ve göz kapağı seğirmesi gibi semptomlara neden olabilir."

KENDİLİĞİNDEN GEÇEBİLİR

Göz seğirmesinin çoğunlukla aşırı yoğun geçen bir günün ardından dinlemeyle, kafein tüketiminin azaltılmasıyla birkaç gün veya bir hafta içinde kendiliğinden geçebileceğini dile getiren Op. Dr. Hayrullah Karaağaç, "Göz seğirmesinin en geç bir hafta içinde geçmediği durumlarda, göz kapağının her seğirmede tamamen kapandığı veya düştüğü durumlarda, kapanan gözü açmada zorluk yaşandığında, gözde kızarıklık, şişlik veya akıntı oluştuğunda, göz kapaklarının sarktığı durumlarda vakit kaybedilmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekmektedir" diye konuştu.

SEBEBE YÖNELİK TEDAVİLER UYGULANIYOR

Göz ve nöroloji hekimlerine sık muayene olmanın önemli olduğunun altını çizen Op. Dr. Hayrullah Karaağaç, "Göz numaramız arttığında gözlerimizi kısarak bakma eğiliminde oluruz, bu da kaslarda yorgunluk yapıp seğirmeye neden olabilir. Göz seğirmesinin tedavisi sebebe yöneliktir. İlerleyip kronikleştiğinde 'blefarospazm' denilen istemsiz kapak kapanmasına dönüşebilir. Gözlük takmak, gözlük numarasını değiştirmek, kuruluk damlası kullanmak, bazen yüz kasları eşlik ediyorsa botoks enjeksiyonu gibi çözümler tedavide uygulanabilir. Göz seğirmelerinin kronikleştiği (sürekli hale geldiği) vakalar 'iyi huylu blefarospazm' olarak adlandırılır. İyi huylu esansiyel blefarospazm göz kapaklarının kısmen veya tamamen kapanmasıyla sonuçlanan sürekli, istemsiz kasılmaları içerir. İyi huylu esansiyel blefarospazmı olan hastalar, önemli fonksiyonel bozukluklara sahip olabilir ve durum uzun süreli tedavi gerektirebilir" ifadelerini kullandı.

ŞİKAYETLER DEVAM EDERSE DOKTORA BAŞVURULMALI

Göz seğirmesi şikayetlerinin birkaç gün içinde kendiliğinden geçmeyen ve kronik bir hal alan kişilerin mutlaka doktora başvurması gerektiğini söyleyen Op. Dr. Hayrullah Karaağaç, "Göz seğirmesi şikayetleri kronik bir hal aldıysa, göz seğirmesi sıklıkla botoks enjeksiyonlarıyla düzeltilir. Göz çevresindeki kaslara uygulanan botoks enjeksiyonları anestetik bir krem sürüldükten yaklaşık 10-15 dakika sonra yapılır. Etki genellikle birkaç gün içerisinde kendisini gösterir ve birkaç ay sürer. Spazmın şiddetine ve hastalığın seyrine göre bu enjeksiyonları birkaç kez tekrar etmek gerekebilir" şeklinde konuştu.

CERRAHİ OPERASYON ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİ ARASINDA

İyi huylu blefarospazm tedavisinde nöroloji doktoru tarafından reçete edilen bazı ilaçların bulunduğunu dile getiren Op. Dr. Hayrullah Karaağaç, "Ancak reçete edilen ilaçlar kısa vadede göz seğirmesi semptomlarını hafifletme eğiliminde olsa da her durumda çözüm olmayabilir. Göz seğirmesi yukarıda belirtilen müdahalelere rağmen hala şiddetliyse, söz konusu hastalar miyektomi adı verilen bir ameliyata ihtiyaç duyabilir. Bu cerrahi prosedürde göz kapaklarının bazı kasları ve sinirleri alınır" diyerek sözlerini noktaladı.


Göz Sağlığı, Bahçeşehir, Sigara, Alkol, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Aşırı kafein tüketimi göz seğirmesine yol açabilir - Son Dakika


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