Muğla'da asistan doktor evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Sağlık

Muğla'da asistan doktor evinde ölü bulundu

Muğla\'da asistan doktor evinde ölü bulundu
01.06.2025 01:29
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan 26 yaşındaki Asistan Doktor Anıl Canbaş, evinde ölü bulundu. Olaydan bir gün önce 3 doktor arkadaşıyla alkol aldığı öne sürülen Canbaş'ın ölüm nedeni henüz belirlenemedi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Asistan Doktor Anıl Canbaş (26), evinde ölü bulundu. Canbaş'ın vücudunda yara ve darp izine rastlanmazken, olaydan 1 gün önce 3 doktor arkadaşıyla birlikte evinde alkol aldığı öğrenildi.

ASİSTAN DOKTOR EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nde araştırma görevlisi Dr. Anıl Canbaş'tan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine Canbaş'ın Kötekli Mahallesi TOKİ konutlarındaki evine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Eve giren ekipler, hareketsiz şekilde bulunan Anıl Canbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

"1 GÜN ÖNCE ALKOL ALDI" İDDİASI

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Anıl Canbaş'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Öte yandan, Canbaş'ın olaydan 1 gün önce 3 doktor arkadaşıyla birlikte evinde alkol aldığı ve arkadaşlarının evden ayrıldığı öne sürüldü.

Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Güvenlik, Olaylar, Hastane, 3-sayfa, Sağlık, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Muğla'da asistan doktor evinde ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • VillaUmut:
    Yani alkol almak çok büyük bir iddia mı anlamadım, nefes almak su içmek gibi bir şey normalde. Tabii bu ülkede sahte alkol kol geziyor, şartlar yine anormal.. 2 8 Yanıtla
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