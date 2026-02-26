Baba Onur, Kızının Kalp Nakli İçin Umutla Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Baba Onur, Kızının Kalp Nakli İçin Umutla Bekliyor

Baba Onur, Kızının Kalp Nakli İçin Umutla Bekliyor
26.02.2026 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kalp nakliyle sağlığına kavuşan Onur Esen, şimdi de 21 aylık kızı Marin'in nakli için umut arıyor.

İzmir'de 9 yıl önce gerçekleştirilen kalp nakliyle sağlığına kavuşan 35 yaşındaki Onur Esen, bu kez hastanede 21 aylık kızı Marin için uygun kalp bekliyor.

İstanbul'da dünyaya gelen Onur Esen'e doğumunun hemen sonra kalbi sürekli büyüyüp genişlediği için genetik "Dilate kardiyomiyopati" teşhisi kondu. Bebeklik ve çocukluk çağını bu kronik kalp rahatsızlığıyla geçiren Esen, lise eğitiminin ardından Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümünü kazandı. Yaşadığı rahatsızlıklar iyice artan Esen'e, 26 yaşına geldiğinde doktorları kalp nakli kararı aldı.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gördüğü için üniversite eğitimini bırakmak zorunda kalan Esen, tedavisi için 2017'de organ bağışı fazla olan İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesine başvurdu.

Kalp destek cihazının takılmasının ardından İzmir'e taşınan Onur Esen, 11 ay sonra kadavradan bulunan uygun kalbin kendisine nakledilmesiyle sağlına kavuştu.

Esen, nakilden 3 yıl sonra bir bankada çalışırken İdil Kılıçoğlu Esen ile İzmir'de evlendi.

İstanbul Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünde eğitimine devam eden Esen'in 21 ay önce Marin ismini verdikleri kızları dünyaya geldi. Esen ailesi, rutin kontrol için gittikleri hastanede kızlarında babada da görülen genetik "Dilate kardiyomiyopati" rahatsızlığı olduğunu öğrenince üzüntü yaşadı.

Doktorlar, tıpkı baba gibi Marin'in de kalp nakli olması gerektiğine karar verdi.

İzmir'deki bir fabrikada iş güvenliği sorumlusu olarak çalışan Onur Esen, kızının kalp nakli olması için Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinden gelecek iyi bir haberi bekliyor. 9 yıl önce kalp nakli olan baba Esen, çalışma saatleri dışında tüm zamanını eşi ve Marin ile artık evleri haline gelen 20 metrekarelik hastane odasında geçiriyor.

Esen ailesi Marin'in nakil olacağı günü umutlu bekliyor.

"Bu savaşı bir kere kazandık, inşallah bir daha kazanacağız"

Baba Onur Esen, AA muhabirine, kalp nakli olduktan sonra yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürdüğünü söyledi.

Kızına da kendisiyle aynı hastalık teşhisi konulmasına şaşırdığını belirten baba Esen, "Ege Üniversitesinde aynı süreci tekrar yaşıyoruz. Bu savaşı bir kere kazandık, inşallah bir daha kazanacağız. Açıkçası başka çaresi veya seçeneğimiz yok. Şu anda en büyük isteğim kızımın bu hastanede nakil olup sağlıklı bir şekilde hayatına devam etmesi. Kızımla buradan sağlıklı bir şekilde çıkarsak denize gitmek istiyorum, uçurtma uçurmak istiyorum. Annesinin izin vermediği şeyleri yaparak şımartmak istiyorum." dedi.

Toplumun organ nakli konusunda daha duyarlı olması gerektiğine işaret eden Esen, beyin ölümü gerçekleşen hastaların aileleri için bu konuda karar vermeleri için kısa zamanları olduğunu kaydetti.

"Eşimi görünce ister istemez ümitleniyorum"

Anne İdil Kılıçoğlu Esen de kızının yanından hiç ayrılmadığını, artık onun ağlamasını istemediğini anlattı.

Eşinin de aynı süreçleri geçirip kalp nakliyle sağlığına kavuştuğunu hatırlatan Esen, şöyle konuştu:

"Bu durum benim için moral oluyor. Çünkü eşimi görünce ister istemez ümitleniyorum. Çok şükür 9 yıldır hayatını normal bir şekilde devam edebiliyor. Bu benim de bir anne olarak umut oluyor. Yani benim kızım da yarın öbür gün nakil olduğunda bu şekilde hayatına sorunsuz bir şekilde devam edebilir diye düşünüyorum. Bir anne olarak en büyük isteğim bu dünyaya gözümü kapatana kadar çocuğumun yanımda olması."

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülal Ülger Tutar da Marin'in babasıyla aynı kaderi paylaştığını ifade etti.

Marin'in ağır kalp yetmezliği tablosunda takip ettiklerini anlatan Tutar, "Tıbbi tedaviye yanıt vermeyen ağır kalp yetmezliği olduğu için maalesef Marin'i taburcu edemiyoruz. Yaklaşık bir yıldır hastanede kalp nakli listesinde bekleyerek yatan hastamız. Aralıklı kalp yetmezliği bulguları daha da artış gösteriyor. Umarız Marin de babası gibi bir donör bulunarak kalp nakline ulaşıp sağlığına kavuşabilir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kalp Nakli, Sağlık, Baba, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Baba Onur, Kızının Kalp Nakli İçin Umutla Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş
20 milyon TL’lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu Şeytanın aklına gelmez 20 milyon TL'lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu! Şeytanın aklına gelmez
Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti
Takımın yarısı yok İşte Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
Dev bankadan altın için çılgın tahmin Dev bankadan altın için çılgın tahmin
Skriniar’dan Saran’a söz: Çok daha erken döneceğim Skriniar'dan Saran'a söz: Çok daha erken döneceğim
Acun görmesin: Survivor’da kurgucuyu işinden edecek hata Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata

12:07
İlk kez paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı
İlk kez paylaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?
12:02
MSB’den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama
MSB'den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama
11:14
Kenan Yıldız’dan olay olan sevinç
Kenan Yıldız'dan olay olan sevinç
10:51
Okan Buruk’tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
10:45
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
10:44
Hamburger siparişi veren vatandaş, paketi açınca kabusu yaşadı
Hamburger siparişi veren vatandaş, paketi açınca kabusu yaşadı
10:40
Korkulan oldu Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
Korkulan oldu! Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
10:40
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ’’Ramazan’da olacak iş mi’’ deyip karakola koştu
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ''Ramazan'da olacak iş mi?'' deyip karakola koştu
10:18
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
09:49
TFF’nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi
TFF'nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi
09:36
Rusya, İran’a neden yardım etmiyor Putin açık açık söylemiş
Rusya, İran'a neden yardım etmiyor? Putin açık açık söylemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 12:20:18. #.0.4#
SON DAKİKA: Baba Onur, Kızının Kalp Nakli İçin Umutla Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.