Bakan Koca sosyal medyadan açıkladı! Aile hekimleri vatandaşlara ücretsiz kanser taraması yapacak - Son Dakika
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Bakan Koca sosyal medyadan açıkladı! Aile hekimleri vatandaşlara ücretsiz kanser taraması yapacak

19.10.2022 18:47

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kanser taraması randevu sisteminin Türkiye genelinde aile hekimlerinin kullanımına sunulduğunu açıkladı. Aile hekimlerinin vatandaşları arayıp taramaya davet edeceğini ifade eden Bakan Koca, uygulamanın ücretsiz yapılacağını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sistemin, kanser taramalarını yaygınlaştırmak ve ücretsiz tarama hizmetlerinden daha fazla kişinin faydalanmasını sağlamak amacıyla pilot uygulama olarak hayata geçirildiğini anımsattı. "Kanser taraması randevu sistemini Türkiye genelinde aile hekimlerinin kullanımına açtık." ifadesini kullanan Koca, uygulama ile aile hekimlerinin sorumlu oldukları kişileri arayarak kanser taramasına davet edeceğini belirtti.

Kanser taraması randevu sistemi aile hekimlerinin kullanımına açıldı

Bakan Koca, uygulamaya ilişkin şunları paylaştı:

"Taramayı kabul edenlere, ilgili merkezler hakkında bilgi verilip, kendilerine randevu oluşturulacak. Randevu bilgileri cep telefonlarına SMS ile de iletilecek. Meme, kolorektal ve serviks kanserleri taramaları Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri ile Aile Sağlığı Merkezleri tarafından ücretsiz yapılıyor."

Kanser taraması randevu sistemi aile hekimlerinin kullanımına açıldı

"İLK 6 AYDA 4 MİLYON TARAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Her ilde en az bir olmak üzere 347 Kanser Tarama Merkezinin bulunduğunu, bunlardan 41'inin mobil tarama aracı olarak kırsal bölgelerde yaşayanlara ve dezavantajlı gruplara hizmet verdiğini aktaran Koca, "2021'de 4,4 milyon kanser taraması yapıldı. Bu yılsa sadece ilk 6 ayda, 4 milyon tarama gerçekleştirildi. Bunun yaklaşık 1,3 milyonunu meme kanseri taramaları oluşturuyor. Taramalarda pozitif ya da şüpheli bulunan vakalar, 81 ilde belirlenmiş olan Tarama Sonrası Teşhis Merkezlerine yönlendirilerek ileri tetkikleri yapılmakta, teşhis ve tedavi hizmetleri ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları tarafından gerçekleştirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Kanser taraması randevu sistemi aile hekimlerinin kullanımına açıldı
Kaynak: AA
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Fahrettin Koca, Türkiye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakan Koca sosyal medyadan açıkladı! Aile hekimleri vatandaşlara ücretsiz kanser taraması yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Koca sosyal medyadan açıkladı! Aile hekimleri vatandaşlara ücretsiz kanser taraması yapacak - Son Dakika
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