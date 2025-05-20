Bakan Memişoğlu Cenevre'de Sağlık Zirvesinde - Son Dakika
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Sağlık

Bakan Memişoğlu Cenevre'de Sağlık Zirvesinde

Bakan Memişoğlu Cenevre\'de Sağlık Zirvesinde

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık sistemini ve Yeni Türkiye Yüzyılı programını tanıttı.

20.05.2025 17:59
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SAĞLIK Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 78'inci Dünya Sağlık Asamblesi Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 78'inci Dünya Sağlık Asamblesi Genel Kurulu'na hitap etti. Bakan Memişoğlu, Türkiye'de dünyanın en kapsamlı ve erişilebilir sağlık hizmetlerinin ücretsiz sunulduğunu belirtti. Toplantıya katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Memişoğlu, "Türkiye olarak geçtiğimiz çeyrek asırda sağlık sistemimizde, büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirdik. Ülkemizde dünyanın en kapsamlı ve erişilebilir sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak sunuyoruz. Sağlık alanında yapılan yatırımlar, güçlü teknolojik altyapı, nitelikli hekim ve sağlık çalışanları ile iyi hekimlik uygulamaları sayesinde küresel ölçekte örnek teşkil eden bir sağlık sistemi oluşturduk. Covid-19 salgını sürecinde de bu güçlü yapının sağladığı imkanlarla, ihtiyaç duyan ülkelere sağlık alanında destek sağladık" ifadelerini kullandı.

'DÜNYAYA TEKNOLOJİ VE YENİ ÜRÜNLER ÜRETECEĞİMİZ ÖNEMLİ BİR ADIM ATIYORUZ'

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanında marka ve katma değer oluşturduğunu vurgulayarak, "Şimdi de sağlık alanında yeni bir adım atarak Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programını hayata geçirdik. 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık' modelimizle öncelikli olarak koruyucu hekimliği önemsiyoruz, sağlık alanında teknoloji üretimini teşvik ediyoruz. Bu kapsamda, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) aracılığıyla araştırmadan geliştirmeye, fikirden ürüne uzanan bütüncül bir ekosistem inşa ediyoruz. Amacımız; sürdürülebilir, yenilikçi ve kapsayıcı sağlık çözümleriyle hem ulusal hem de küresel sağlık kapasitesine katkı sunmaktır. Sağlık alanında marka ve katma değer oluşturuyoruz; dünyaya teknoloji ve yeni ürünler üreteceğimiz önemli bir adım atıyoruz. 'Sağlık için Tek Dünya' hedefi ile Türkiye olarak siz değerli sağlık öncüleri ile 'Üreten Sağlık' modelimiz başta olmak üzere samimi iş birliğine açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

'SAĞLIK TURİZMİ ALANINDAKİ MARKA DEĞERİMİZİ KARARLILIKLA GÜÇLENDİRMEKTEYİZ'

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında, sağlık turizmi alanındaki marka değerini kararlılıkla güçlendirdiklerini aktaran Memişoğlu, "'Health Türkiye' markasıyla sağlık turizmi faaliyetlerimizi daha etkin, verimli ve entegre bir yapıya kavuşturduk" dedi.

BUGÜN GAZZE'NİN EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞU ŞEY: İNSANLIĞIN İNSANLIĞIDIR

Bakan Memişoğlu, zirvede emeği geçen sağlık profesyonellerine teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Bizler burada toplantı halindeyken Gazze'de insanlar kendi topraklarında hayatta kalma mücadelesi veriyor; sağlık, gıda ve yaşama hakkı ellerinden alınmış durumda. Oysa biz sağlıkçılar, gece gündüz demeden bir canı kurtarmak için çalışıyoruz. ve biliyoruz ki bugün Gazze'nin en çok ihtiyaç duyduğu şey: 'İnsanlığın İnsanlığıdır. '"

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Bakan Memişoğlu Cenevre'de Sağlık Zirvesinde - Son Dakika

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