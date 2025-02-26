Balıkesir'de İlk Glütensiz Kafe Market Açıldı

Sağlık

Başkan Akın, Balıkesir'in ilk ve tek 'Glütensiz Kafe Market'ini açtı

Büyükşehir'de hizmet var glüten yok

İlklerin Başkanı Akın'dan "Glütensiz Kafe Market" açılışı

BALIKESİR - Halkçı belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projelerle vatandaşların yaşamını kolaylaştıran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti bulunanlar için Balıkesir'in ilk ve tek Fırıntaş Glütensiz Kafe Market'ini hizmet açtı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şehrin en önemli ihtiyaçlarından biri olan glütensiz ürünlerin satışının yapılacağı ve aynı zamanda kafe hizmeti de verecek olan "Fırıntaş Glütensiz Kafe Market"i hizmete açtı. Altıeylül'e bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde hizmete açılan Fırıntaş Glütensiz Kafe Market, sıcak-soğuk içeceklerin yanı sıra sandviç ve tatlılardan oluşan lezzetli ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunuyor. Menüsünde sadece çölyak hastalarının ve glüten hassasiyeti olanların diyetine uygun yiyecekler barındıran Kafe Market'in açılışında konuşan Başkan Ahmet Akın, fiyat pahalılığı ve glütensiz ürünlere erişimin zor olması nedeniyle böyle bir hizmeti hayata geçirip, çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti bulunan vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçladıklarını söyledi. Açılışa Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra; CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Demokrat Parti Balıkesir İl Başkanı Işın Gümüşyay, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekilleri Ferit Gündoğdu ve Volkan Altınöz, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu, Balıkesir Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Suna Dadan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Her Şey Balıkesir'imiz için"

Çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti yaşayan vatandaşların fiyat pahalılığı ve ürünlere erişim sıkıntısı çekmesi nedeniyle bu eksikliği görüp Fırıntaş Glütensiz Kafe Market'i hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Akın "Balıkesir'imizde maalesef binin üzerinde Çölyak hastamız var. Onların hayatlarını daha da kolaylaştırmak onların yanında olmak amacıyla böyle bir yer açtık. Bu süreçte Fırıntaş yönetiminin de derneklerimizin de çok büyük destekleri oldu. Burada önemli olan Çölyak hastalığında ihtiyacı olan glütensiz beslenmenin rakamlarının yüksek olması, pahalı olması ve zor ulaşılabilir olması. Bunun için bir adım attık ve atmaya da devam edeceğiz. İnanın her şey Balıkesir'imiz için" dedi.

"Yeni şubeleri de hayata seçtireceğiz"

Ramazan ayında büyük bir sosyal destek çalışmasını hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Ahmet Akın, Fırıntaş Glütensiz Kafe Market'in yeni şubelerini açmak için de çalışmalara başladıklarını dile getirdi. Akın "Şimdi yakın zamanda Ramazan ayına giriyoruz. 30 gün boyunca 20 ilçemizin tamamında hem iftarlarımızda hem de sahurlarımızda vatandaşlarımızla birlikte olacağız. Kendi bütçemize, Balıkesir'imize ve diğer şehirlerimize oranla çok yüksek sayıda; büyüklerimizi, küçüklerimizi Balıkesir'imizin bereketiyle buluşturacağız. Ramazan ayını da güzel bereketiyle, dualarıyla da Balıkesir'imizi daha yükseğe çıkarmak için bizim için bir fırsat olacak. Burasının da hayırlı olmasını diliyorum. Tabii yanında da satış mağazamızı yeniledik. Bunun akabinde de yine Fırıntaş Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda diğer mağazaların açılışına da sırayla başlanacak. Edremit'te, Bandırma'da da açacağız Yani üç bölgede şubelerimiz hayata geçmiş olacak. Yine ihtiyaç sahibi olan Çölyak hastası kardeşlerimiz de onlara vereceğimiz özel kartla ki onları da Yakın Kart ile birleştireceğiz. Yüksek oranda indirimle rahatlıkla ürünlere kavuşabilecekler" şeklinde konuştu.

"Başkanımıza Balıkesir çölyak ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz"

Açılışta konuşan Balıkesir Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Suna Dadan "Sosyal belediyecilik anlayışıyla birçok ilke imza atan Sayın Ahmet Akın Başkanım, Çölyak hastaları yaşam mücadelesinde de bizlere umut kapısı olmuş ve bir ilke imza atmıştır. Kendisine Balıkesir Çölyak ailesi olarak çok çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Biz de diyoruz ki; Hizmet var glüten yok" ifadelerini kullandı.

Açılışta kurdele kesiminin ardından konuklara glütensiz, sağlıklı ürünler ikram edildi.