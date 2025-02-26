Balıkesir'de İlk Glütensiz Kafe Market Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Balıkesir'de İlk Glütensiz Kafe Market Açıldı

Geniş Video İzle

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, glüten hassasiyeti olanlar için şehrin ilk 'Fırıntaş Glütensiz Kafe Market'ini açtı. Bu hizmet, glüten içermeyen ürünlere erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor.

26.02.2025 09:30  Güncelleme: 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Akın, Balıkesir'in ilk ve tek 'Glütensiz Kafe Market'ini açtı

Büyükşehir'de hizmet var glüten yok

İlklerin Başkanı Akın'dan "Glütensiz Kafe Market" açılışı

BALIKESİR - Halkçı belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projelerle vatandaşların yaşamını kolaylaştıran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti bulunanlar için Balıkesir'in ilk ve tek Fırıntaş Glütensiz Kafe Market'ini hizmet açtı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şehrin en önemli ihtiyaçlarından biri olan glütensiz ürünlerin satışının yapılacağı ve aynı zamanda kafe hizmeti de verecek olan "Fırıntaş Glütensiz Kafe Market"i hizmete açtı. Altıeylül'e bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde hizmete açılan Fırıntaş Glütensiz Kafe Market, sıcak-soğuk içeceklerin yanı sıra sandviç ve tatlılardan oluşan lezzetli ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunuyor. Menüsünde sadece çölyak hastalarının ve glüten hassasiyeti olanların diyetine uygun yiyecekler barındıran Kafe Market'in açılışında konuşan Başkan Ahmet Akın, fiyat pahalılığı ve glütensiz ürünlere erişimin zor olması nedeniyle böyle bir hizmeti hayata geçirip, çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti bulunan vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçladıklarını söyledi. Açılışa Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra; CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Demokrat Parti Balıkesir İl Başkanı Işın Gümüşyay, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekilleri Ferit Gündoğdu ve Volkan Altınöz, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu, Balıkesir Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Suna Dadan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Her Şey Balıkesir'imiz için"

Çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti yaşayan vatandaşların fiyat pahalılığı ve ürünlere erişim sıkıntısı çekmesi nedeniyle bu eksikliği görüp Fırıntaş Glütensiz Kafe Market'i hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Akın "Balıkesir'imizde maalesef binin üzerinde Çölyak hastamız var. Onların hayatlarını daha da kolaylaştırmak onların yanında olmak amacıyla böyle bir yer açtık. Bu süreçte Fırıntaş yönetiminin de derneklerimizin de çok büyük destekleri oldu. Burada önemli olan Çölyak hastalığında ihtiyacı olan glütensiz beslenmenin rakamlarının yüksek olması, pahalı olması ve zor ulaşılabilir olması. Bunun için bir adım attık ve atmaya da devam edeceğiz. İnanın her şey Balıkesir'imiz için" dedi.

"Yeni şubeleri de hayata seçtireceğiz"

Ramazan ayında büyük bir sosyal destek çalışmasını hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Ahmet Akın, Fırıntaş Glütensiz Kafe Market'in yeni şubelerini açmak için de çalışmalara başladıklarını dile getirdi. Akın "Şimdi yakın zamanda Ramazan ayına giriyoruz. 30 gün boyunca 20 ilçemizin tamamında hem iftarlarımızda hem de sahurlarımızda vatandaşlarımızla birlikte olacağız. Kendi bütçemize, Balıkesir'imize ve diğer şehirlerimize oranla çok yüksek sayıda; büyüklerimizi, küçüklerimizi Balıkesir'imizin bereketiyle buluşturacağız. Ramazan ayını da güzel bereketiyle, dualarıyla da Balıkesir'imizi daha yükseğe çıkarmak için bizim için bir fırsat olacak. Burasının da hayırlı olmasını diliyorum. Tabii yanında da satış mağazamızı yeniledik. Bunun akabinde de yine Fırıntaş Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda diğer mağazaların açılışına da sırayla başlanacak. Edremit'te, Bandırma'da da açacağız Yani üç bölgede şubelerimiz hayata geçmiş olacak. Yine ihtiyaç sahibi olan Çölyak hastası kardeşlerimiz de onlara vereceğimiz özel kartla ki onları da Yakın Kart ile birleştireceğiz. Yüksek oranda indirimle rahatlıkla ürünlere kavuşabilecekler" şeklinde konuştu.

"Başkanımıza Balıkesir çölyak ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz"

Açılışta konuşan Balıkesir Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Suna Dadan "Sosyal belediyecilik anlayışıyla birçok ilke imza atan Sayın Ahmet Akın Başkanım, Çölyak hastaları yaşam mücadelesinde de bizlere umut kapısı olmuş ve bir ilke imza atmıştır. Kendisine Balıkesir Çölyak ailesi olarak çok çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Biz de diyoruz ki; Hizmet var glüten yok" ifadelerini kullandı.

Açılışta kurdele kesiminin ardından konuklara glütensiz, sağlıklı ürünler ikram edildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gastronomi, Ahmet Akın, Balıkesir, Belediye, Ekonomi, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Balıkesir'de İlk Glütensiz Kafe Market Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:57 MasterChef Ayşe Ekiz’in değişimini görenler gözlerine inanamadı MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı
09:50 Savcılık İmamoğlu’nun diplomasına işlem yapılması için üniversiteye yazı gönderdi Savcılık İmamoğlu'nun diplomasına işlem yapılması için üniversiteye yazı gönderdi
09:49 Akaryakıt fiyatları bu gece değişecek Akaryakıt fiyatları bu gece değişecek
07:52 Hizmet dökümünde “S“ harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor Hizmet dökümünde "S" harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor
03:16 Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan “altın kart“ satışına başlıyor Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan "altın kart" satışına başlıyor
16:04 İtalyan basını manşetten duyurdu: Dusan Vlahovic Fenerbahçe’ye mi geliyor İtalyan basını manşetten duyurdu: Dusan Vlahovic Fenerbahçe'ye mi geliyor?
15:37 Katil kocadan kan donduran plan Cinayeti, 6 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıkardı Katil kocadan kan donduran plan! Cinayeti, 6 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıkardı
15:15 Elektrikten sonra su faturalarında da yeni dönem başlıyor Elektrikten sonra su faturalarında da yeni dönem başlıyor
15:13 Siyaset arenası karışacak AK Parti’ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP’nin kapısı çalmış Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısı çalmış
15:07 Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den sert sözler: 1 milyon TL beni susturamaz Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den sert sözler: 1 milyon TL beni susturamaz
15:06 Özel’in hedefinde 2 komutan var: Siz arkadaşlarınızın bedduasını almış adamlarsınız Özel'in hedefinde 2 komutan var: Siz arkadaşlarınızın bedduasını almış adamlarsınız
15:05 Tesla Avrupa’da adeta eriyor Tesla Avrupa'da adeta eriyor
15:03 Derbi bitti ama gerilim tavan Athena Gökhan’dan, Şahan Gökbakar’a yanıt Derbi bitti ama gerilim tavan! Athena Gökhan'dan, Şahan Gökbakar'a yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 11:05:52. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de İlk Glütensiz Kafe Market Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.