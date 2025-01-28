Balonlu Kemik Dolgusu ile Osteoporoz Tedavisi

Sağlık

BALONLU kemik dolgusu tedavisinin osteoporoza bağlı omurga kırıkları olan hastalar için etkili ve güvenli bir tedavi seçeneği olduğunu belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Timur Yıldırım, "Bu yöntem, yalnızca ağrıyı azaltmakla kalmaz, aynı zamanda hastaların günlük yaşam kalitesini önemli ölçüde artırır. Özellikle ileri yaştaki, cerrahiye uygun olmayan veya hızlı iyileşme gereksinimi olan hastalarda bu yöntem tercih edilmektedir" dedi.

Liv Hospital Ankara Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Timur Yıldırım, osteoporoz ve osteoporotik omurga kırıkları hakkında bilgi verdi. Osteoporozun, kemik yoğunluğunun azalması ve kemiğin yapısal bütünlüğünün bozulmasıyla karakterize bir hastalık olduğunu belirten Doç. Dr. Yıldırım, "Bu durum, özellikle omurga gibi yük taşıyan kemiklerde kırık riskini artırır. Osteoporotik omurga kırıkları hastalarda ciddi ağrıya, hareket kısıtlılığına ve yaşam kalitesinde belirgin düşüşe yol açabilir. Ayrıca, tedavi edilmeyen omurga kırıkları, kamburluk (kifoz), boy kısalması ve solunum problemleri gibi komplikasyonlara neden olabilir" diye konuştu.

'KIRIĞIN NEDEN OLDUĞU AĞRIYI BÜYÜK ÖLÇÜDE AZALTIYOR'

Doç. Dr. Yıldırım, Balonlu Kemik Dolgusu tedavisi ile ilgili, "Balonlu kemik dolgusu, diğer adıyla kifoplasti, osteoporoza bağlı omurga kırıklarının tedavisinde sıklıkla tercih edilen minimal invaziv bir yöntemdir. Bu tedavi, ağrıyı hızlı bir şekilde azaltmayı, omurga stabilitesini sağlamayı ve kırık nedeniyle çöken omurun yüksekliğini düzeltmeyi amaçlar. Balonlu kemik dolgusu işlemi genellikle lokal anestezi altında gerçekleştirilmektedir. Kırık omur seviyesine bir iğne yardımıyla ulaşılır ve omur içine bir balon yerleştirilir. Balon, dikkatlice şişirilerek omur gövdesindeki çökme düzeltilir ve kırık bölgesinde bir boşluk oluşturulur. Balon çıkarıldıktan sonra, oluşan boşluğa özel bir kemik çimentosu (polimetilmetakrilat, PMMA) enjekte edilir. Çimento hızla sertleşerek omurun stabilitesini artırır ve kırığın neden olduğu ağrıyı büyük ölçüde azaltır" dedi.

'HASTANE YATIŞ SÜRESİ OLDUKÇA KISADIR'

Doç. Dr. Timur Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Hızlı ağrı giderimi, hastaların büyük çoğunluğu, işlem sonrası birkaç gün içinde ağrıda belirgin bir azalma yaşar. Omurga stabilitesinin sağlanması, işlem, kırık bölgesinde yeniden stabilite sağlar ve omurun daha fazla çökmesini engeller. Hareketlilikte iyileşme, hastalar aynı gün taburcu olurlar ve genellikle birkaç gün içinde günlük aktivitelerine dönebilir. Minimal invaziv yöntem, kifoplasti, açık cerrahiye kıyasla daha az invaziv bir yöntemdir ve hastanede yatış süresi oldukça kısadır."

'İLERİ YAŞTA VE CERRAHİYE UYGUN OLMAYAN HASTALARDA KULLANILIYOR'

Doç. Dr. Yıldırım, Balonlu Kemik Dolgusu tedavisinin hangi hastalara uygun olabileceği ile ilgili, şunları söyledi: "Kifoplasti, osteoporotik omurga kırığı bulunan ve ağrısı konservatif tedavilere rağmen devam eden hastalar için uygun bir tedavi seçeneğidir. Özellikle ileri yaştaki, cerrahiye uygun olmayan veya hızlı iyileşme gereksinimi olan hastalarda tercih edilmektedir. Balonlu kemik dolgusu tedavisi, osteoporoza bağlı omurga kırıkları olan hastalar için etkili ve güvenli bir tedavi seçeneğidir. Bu yöntem, yalnızca ağrıyı azaltmakla kalmaz, aynı zamanda hastaların günlük yaşam kalitesini önemli ölçüde artırır. Ancak her hasta için uygun olup olmadığını belirlemek adına, uzman bir hekimin değerlendirmesi gereklidir."