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Sağlık

Bebekleri Severken Dikkat!

Bebekleri Severken Dikkat!

Uzm. Dr. Demir, bebekleri sallamanın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini uyardı.

05.05.2025 09:56
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ÇOCUK Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ferunda Demir, bebekleri severken yapılan bazı davranışların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, özellikle sallama, zıplatma, havaya atıp tutma gibi hareketlerin beyin kanaması, göz içi kanama ve ani solunum durması gibi hayati riskler taşıdığı uyarısında bulundu.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'nden Uzm. Dr. Ferunda Demir, 1 yaş altı bebekleri severken yapılan yanlış davranışların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Uzm. Dr. Demir, "Seviyoruz derken geri dönüşü olmayan sonuçlara neden olabiliriz" diyerek özellikle bebekleri sallamanın, havaya atıp tutmanın tehlikelerine dikkati çekti.

'SALLAMA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞ'

Toplumda, bebeklerin ağlamasını durdurmak veya onları güldürmek amacıyla yapılan sallama, zıplatma ya da havaya atıp tutma gibi hareketlerin doğru bilinen yanlışlar arasında yer aldığını belirten Uzm. Dr. Demir, "Bebeklerin kafa büyüklüğü, vücutlarına oranla daha fazladır. Bu da kafa bölgesine gelen sarsıntının daha ciddi sonuçlara yol açmasına neden olur. Kafanın öne, arkaya ya da yana doğru sarsılması; beyin damarlarında yırtılmalara, göz içi kanamalara, hatta beyin kanamalarına yol açabiliyor" dedi.

'ZİHİNSEL VE BEDENSEL HASARLAR MEYDANA GELEBİLİR'

Sarsıntı sonucu sadece beyinde değil, solunumu kontrol eden sinirlerde de yırtılmalar yaşanabildiğini söyleyen Uzm. Dr. Demir, "Bu tür travmalar ani solunum durmalarına bile neden olabilir. Sadece eğlenmek ya da sakinleştirmek için yapılan bu hareketler, bebeklerde hayati tehlike yaratabilir" diye konuştu.

Bazı durumlarda bebeklerin havaya atılıp tavana çarptığı ya da düşerken tutulamayarak yere düştüğü olaylarla karşılaştıklarını söyleyen Uzm. Dr. Demir, "Bu tür kazalar bebeklerde hem kafa hem de vücut travmalarına yol açabiliyor. Kalıcı zihinsel ve bedensel hasarlar meydana gelebilir" dedi.

'GÖZ TEMASI KURMAK SAĞLIKLU BAĞLANMAYI DESTEKLER'

Bebekleri sevmenin en doğru yolunun nazik ve sakin bir temas olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Demir, "Bebekle göz teması kurmak, onunla konuşmak, şarkı söylemek, dokunmak gibi yöntemler hem güven verir hem de sağlıklı bağlanmayı destekler. Ancak bunun için bebeğin altının temiz, karnının tok ve genel olarak rahat olması da önemlidir" diye konuştu.

Olası bir sarsma veya travma sonrası dikkat edilmesi gereken belirtilere değinen Uzm. Dr. Demir, "Bebekte sabit bir noktaya bakma, davranışlarında anormallik, şiddetli kusma, gözlerde kayma gibi belirtiler varsa mutlaka bir doktora başvurulmalı. Erken müdahale, kalıcı hasarları önleyebilir" dedi.

Kaynak: DHA

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