Bel Çevresi ve Kalp Sağlığı İlişkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bel Çevresi ve Kalp Sağlığı İlişkisi

Bel Çevresi ve Kalp Sağlığı İlişkisi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dyt. Berna Arslan, bel çevresinin kalp-damar sağlığına etkisini vurgulayarak yağ dağılımına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

MEDİCANA Sağlık Grubu Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Berna Arslan, "Kalp-damar sağlığı söz konusu olduğunda yalnızca tartıdaki rakama bakmak yeterli olmayabiliyor. Kalp krizi riskiniz belinizde saklı olabilir. Özellikle karın çevresinde biriken yağlanma; insülin direnci, kan şekeri düzensizlikleri, yüksek tansiyon ve kan yağlarındaki bozulmalarla ilişkili olabiliyor. Bu nedenle sağlıklı kilo yönetiminde yalnızca kaç kilo olunduğuna değil, yağın vücutta nerede toplandığına da dikkat etmek gerekiyor" dedi.

Dyt. Arslan, bel çevresi ve kalp-damar sağlığı arasındaki ilişki hakkında bilgi verdi. Kişinin kilosunun normal sınırlar içerisinde olmasının metabolik açıdan tamamen sağlıklı olduğu anlamına gelmediğini belirten Arslan, "Özellikle karın bölgesinde ve iç organların çevresinde biriken yağ dokusu, metabolik açıdan daha aktif bir yağ dokusudur. Bu nedenle sağlıklı beslenme ve kilo yönetiminde yalnızca tartıdaki rakama değil, bel çevresine ve vücut yağ dağılımına da bakmak gerekir" diye konuştu.

Karın bölgesindeki yağlanmanın yalnızca estetik bir konu olarak değerlendirilmemesi gerektiğini aktaran Dyt. Arslan, "Visseral yağ olarak adlandırdığımız iç organların çevresindeki yağlanma; insülin direnci, tip 2 diyabet, hipertansiyon ve kan lipidlerindeki olumsuz değişikliklerle birlikte görülebiliyor. Bu faktörlerin bir arada bulunması da kardiyometabolik riski artırabiliyor" ifadelerini kullandı.

'BEL ÇEVRESİ KADAR BOY DA ÖNEMLİ'

Bel çevresinin vücuttaki yağ dağılımı hakkında pratik bir fikir verdiğini söyleyen Dyt. Arslan, "Bel çevrenizi santimetre cinsinden ölçüp boyunuza böldüğünüzde elde edilen değer, karın bölgesindeki yağlanma hakkında fikir verebilir. Bel çevresinin boya oranının 0,5'in üzerinde olması, özellikle abdominal yağlanma açısından değerlendirme yapılmasını gerektirebilir. Örneğin 160 santimetre boyundaki bir kişinin bel çevresinin 80 santimetre olması, 0,5 oranına karşılık gelir. Ancak bu ölçüm tek başına kişinin kalp hastalığı riskini belirleyen bir test değildir. Yaş, tansiyon, kan şekeri, kolesterol düzeyleri, sigara kullanımı, aile öyküsü ve fiziksel aktivite gibi pek çok faktör birlikte değerlendirilmelidir" diye konuştu.

Evde düzenli olarak bel çevresi ölçümü yapılabileceğini ancak tek başına bu ölçüm üzerinden hastalık tanısı konulamayacağını ifade eden Arslan, şöyle devam etti:

"Bel çevresindeki artışı bir alarm zili olarak değil, sağlığımızı gözden geçirmek için bir fırsat olarak değerlendirmek gerekir. Vücut kitle indeksi normal olan ancak karın bölgesinde belirgin yağlanması bulunan kişilerde de beslenme düzeni, fiziksel aktivite, kan şekeri ve kan lipidleri gibi metabolik göstergeler değerlendirilmelidir. Çünkü tartı bize yalnızca toplam vücut ağırlığını gösterir; bu ağırlığın ne kadarının yağ; ne kadarının kas olduğu ve yağın vücutta nerede toplandığı konusunda tek başına yeterli bilgi vermez."

'GÖBEK YAĞINI AZALTMAK İÇİN ŞOK DİYETLERE GEREK YOK'

Karın bölgesindeki yağlanmayı azaltmanın kısa süreli ve katı diyetlerden ziyade sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarıyla mümkün olduğunu belirten Dyt. Arslan, "Özellikle hızlı kilo kaybı hedefleyen, çok düşük kalorili ve sürdürülebilir olmayan diyetler yerine kişinin yaşam tarzına uygun, yeterli ve dengeli bir beslenme modeli oluşturulmalı" ifadelerini kullandı.

Dyt. Arslan, "Sebze, meyve, tam tahıllar, kurubaklagiller, yeterli protein kaynakları ve sağlıklı yağların dengeli şekilde yer aldığı bir beslenme düzeni; işlenmiş gıdaların, ilave şekerin ve aşırı tuz tüketiminin sınırlandırılması kalp-damar sağlığı açısından önem taşıyor. Bunun yanında düzenli fiziksel aktivite de yağ dokusunun azaltılması ve metabolik sağlığın desteklenmesinde önemli rol oynuyor" dedi.

Kilo yönetiminde hedefin yalnızca daha ince bir bel çevresine ulaşmak olmadığını söyleyen Dyt. Arslan, "Asıl hedef; kan şekeri, tansiyon ve kolesterol gibi kardiyometabolik risk faktörlerini iyileştirmek, kas kütlesini korumak ve kişinin uzun vadede sürdürebileceği sağlıklı alışkanlıklar kazandırmaktır. Bel çevresinde artış fark eden kişilerin bunu bir panik nedeni olarak görmek yerine beslenme düzenini, hareket alışkanlıklarını ve genel sağlık kontrollerini gözden geçirmesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bel Çevresi ve Kalp Sağlığı İlişkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5. kattan atılan kadının ölümünde korkunç gerçek Vahşet bununla da kalmamış 5. kattan atılan kadının ölümünde korkunç gerçek! Vahşet bununla da kalmamış
Brezilya’da turist otobüsü devrildi: 10 ölü Brezilya'da turist otobüsü devrildi: 10 ölü
Aküsü bitince durağın arkasına bırakıp gitti: Haftalar sonra döndüğünde hayatının şokunu yaşadı Aküsü bitince durağın arkasına bırakıp gitti: Haftalar sonra döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Sörloth’un Galatasaray kararını vermesi bir saniye bile sürmedi Sörloth'un Galatasaray kararını vermesi bir saniye bile sürmedi
Sen bu hallere düşecek adam mıydın İrfan Can resmen sınıfta kaldı Sen bu hallere düşecek adam mıydın? İrfan Can resmen sınıfta kaldı
Altın Çocuk Ahmet Sinci, Victor Osimhen ile bir araya geldi Altın Çocuk Ahmet Sinci, Victor Osimhen ile bir araya geldi
Menderes Belediye başkanvekili seçiminde yumruklu kavga Menderes Belediye başkanvekili seçiminde yumruklu kavga
Mourinho ile Arda Güler arasındaki olay ortalığı ateşe verdi Mourinho ile Arda Güler arasındaki olay ortalığı ateşe verdi
Maden işçileri günlerdir sokakta: Bu hafta ödenmezse... Maden işçileri günlerdir sokakta: Bu hafta ödenmezse...
Tartıştığı kadını 5. kattan atan caniden kan donduran itiraf Bir de video çekmiş Tartıştığı kadını 5. kattan atan caniden kan donduran itiraf! Bir de video çekmiş
51 bin kişilik dev stadyum tamamlandı 51 bin kişilik dev stadyum tamamlandı
Eski kocasının 8 bıçak darbesinden kurtuldu: Hapisten çıkamasın Eski kocasının 8 bıçak darbesinden kurtuldu: Hapisten çıkamasın

10:19
AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu
AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu
10:17
8 ilde “şeker“ soruşturması 25 şirkette arama yapıldı, 47 şüpheli ifadeye çağrıldı
8 ilde "şeker" soruşturması! 25 şirkette arama yapıldı, 47 şüpheli ifadeye çağrıldı
10:09
Galatasaray’da deprem Takımın bel kemiği ayrılmak istiyor
Galatasaray'da deprem! Takımın bel kemiği ayrılmak istiyor
10:05
Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu İlk toplantı 24 Ağustos’ta
Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu! İlk toplantı 24 Ağustos'ta
09:52
Alarmları kurun Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
09:49
Okan Buruk “Güle güle“ dedi Galatasaray’da iki ayrılık birden
Okan Buruk "Güle güle" dedi! Galatasaray'da iki ayrılık birden
09:14
İstanbul’a yeni metro hattı 2 ilçe birbirine bağlanacak
İstanbul'a yeni metro hattı! 2 ilçe birbirine bağlanacak
09:03
Galatasaray bombayı patlattı 21’lik yıldız bugün İstanbul’a geliyor
Galatasaray bombayı patlattı! 21'lik yıldız bugün İstanbul'a geliyor
08:51
Süleymancılar soruşturmasında yeni ülke Öğrencileri para kuryesi olarak kullanmışlar
Süleymancılar soruşturmasında yeni ülke! Öğrencileri para kuryesi olarak kullanmışlar
08:36
Bir ilimizden çok konuşulacak karar Erkekler artık bu sitede şort giyemeyecek
Bir ilimizden çok konuşulacak karar! Erkekler artık bu sitede şort giyemeyecek
08:19
Aşiret lideri ile Bahçeli görüşmesinde Kürtçe çeviri krizi Apar topar açıklama yapıldı
Aşiret lideri ile Bahçeli görüşmesinde Kürtçe çeviri krizi! Apar topar açıklama yapıldı
07:49
Yeni kanunu hedef alan açıklamaya soruşturma Rabia Coşkun gözaltına alındı
Yeni kanunu hedef alan açıklamaya soruşturma! Rabia Coşkun gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 10:29:36. #7.13#
SON DAKİKA: Bel Çevresi ve Kalp Sağlığı İlişkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.