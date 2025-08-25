Bir anda kör oldu, nedenini 3 yıl boyunca kimse bulamadı

Ankara'da yaşayan 51 yaşındaki 2 çocuk annesi Mevlüde Yıldızeli'nin hayatı 2022 yılında deyim yerindeyse bir anda karardı.

BİR ANDA KÖR OLDU, KİMSE TEŞHİS KOYAMADI

Aniden görme kaybı yaşayan Yıldızeli'ne 3 yıl boyunca birçok hastaneye başvurmasına rağmen teşhis konulamadı. Ardından baş ağrısı, kulak çınlaması, unutkanlık, algı bozukluğu ve yürürken düşmelere yol açan dengesizlik şikayetleri yaşayan Yıldızeli, en son Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

3 YIL SONRA NEDENİ BULUNDU

Burada yapılan tetkikler sonucunda Mevlüde Yıldızeli'nin beyin toplardamarlarında tıkanıklık olduğu belirlendi. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde Beyin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ergün Dağlıoğlu tarafından kasık damarlarından girilerek gerçekleştirilen minimal invaziv yöntemle damarları açılan Yıldızeli, sağlığına kavuştu.

"BEYİN TOPLARDAMAR SIKINTILARI 5 YILDA İVME KAZANDI"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Beyin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ergün Dağlıoğlu, Mevlüde Yıldızeli'nin başında şiddetli ağrı, kulaklarında çınlama, yürürken sendeleme şikayetleriyle kendilerine geldiğini ifade ederek, "Hastamız yapılan tetkiklerinde normale yakın, doğal olarak raporlanmıştı. Bizim tarafımızdan yapılan incelemelerde beyin toplardamarlarında bir tıkanıklık olduğu şüphesi vardı. Bu nedenle ben hastamıza anjiyografik yöntemle inceleme önerdim. Şikayetlerinin bununla ilgili olabileceğini ifade ettim. Kendisi de bununla ilgili anlatımlardan sonra bu işlemi olmak istediğini ifade etti. Biz beyin atardamarlarıyla ilgili sürekli işlem yapıyoruz ama beyin toplardamarlarıyla ilgili sorunlar özellikle son 5 yılda ivme kazandı. Beyin toplardamarlarındaki tıkanıklıklar çok ciddi bulgularla seyredebiliyor. Ve buralardaki çok hafif darlıklar çok ciddi bulgulara sebebiyet verebiliyor. Bu hastada da bundan şüphelendik. Tabii bunlar riski çok yüksek işlemler değil; çünkü minimal invaziv yöntemlerle, anjiyografik yöntemle, beyin toplardamarlarına kadar ulaşabiliyoruz ve bölgedeki patolojileri tedavi edebiliyoruz" dedi.

"ÇINLAMA SESİ DİREKT KAYBOLDU"

Prof. Dr. Dağlıoğlu, hastanın kasığındaki atardamar ve toplardamardan girişimde bulunduklarını ifade ederek, "Atardamarından görüntüleme alarak toplardamarları görüntüledik. Kasıktaki toplardamarlardan, kalp içindeki kalbin yakınından geçerek beyin toplardamarlarına ulaştık. Ve o toplardamarlardaki darlık olan bölgeyi stent uygulaması ve balonla genişletme uygulaması gibi işlemler yaparak toplardamardaki tıkanıkları giderdik. Aslında bu hastamızda sorun, beynin sağ yarısının boşalamamasıydı. Beyin sağ yarısındaki damarların normal kalbimize geri dönüşünün bloklanmasıydı. Ve biz tam olarak bu blok olan bölgeye müdahale ederek bu ameliyatı sağladık. Bu tip ameliyatların güzel olan yanı hastalarımız genelde hızlı bir şekilde fayda görüyorlar. Hastamız ameliyat sonrası kafasındaki çınlama sesinin direkt olarak kaybolduğunu ifade etti" diye konuştu.

"DÜNYANIN EN MUTLU İNSANIYIM"

Mevlüde Yıldızeli ise 2022'de aniden görme kaybı yaşadığını ifade ederek, "Birçok hastaneye başvurdum. Enfeksiyon dediler; tedavi gördüm ama geçmedi. Bir sonuç alınamadı ve ataklarım fazlalaştı. Tek başıma bir yere gidemez oldum, yürürken düşer oldum. Denge bozukluğu, unutkanlık, algısızlık, huzursuzluğum çoktu. Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki tetkiklerimin ardından hemen anjiyo önerdiler. 3 senedir çok sıkıntı çekiyordum, hiçbir şeyden mutlu olamıyordum, zevk alamıyordum; bu yüzden anjiyoyu hemen kabul ettim. Anjiyo yaparken, damarlarımdaki tıkanıklıkları açmışlar. İşlem bitip kendime geldiğimde yeniden doğmuşum, yeniden dünyaya gelmişim gibi hissettim. Şu anda çok huzurlu ve mutluyum. Anjiyo sonrası kafamdaki sesler kayboldu, yürüyüşüm düzeldi, algım toparlandı. Şimdi dünyanın en mutlu insanıyım" ifadelerini kullandı.