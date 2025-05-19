Biden’a Agresif Prostat Kanseri Teşhisi

Eski ABD Başkanı Joe Biden'a agresif prostat kanseri tanısı konulduğu ve kanserin kemiklerine yayıldığı belirtildi.

Yazılı açıklamada 82 yaşındaki Biden'ın geçen hafta idrarındaki bazı belirtiler üzerine geçen hafta doktora gözüktüğü kaydedildi.

Biden ve ailesinin tedavi seçeneklerini araştırdığı kaydedildi. Ayrıca kanserin hormona hassas bir tür olduğu ve bunun da hastalğın büyük ihtimalle yönetilebileceği anlamına geldiğ kaydedildi.

Teşhisin duyulmasından sonra eski başkana destek mesajları geldi. Başkan Donald Trump kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada, hem kendisinin hem de eşi Melania Trump'ın üzüntülü olduğunu vurguladı.

Trump, Biden'ın eşi Jill Biden'ı kast ederek "Jill ve ailesine en sıcak ve en iyi dileklerimizi gönderiyoruz. Joe'ya hızlı ve başarılı bir iyileşme süreci diliyoruz" dedi.

Temsilciler Meclisi'nin demokrat üyesi Ro Khanna da Biden ve ailesi için dua ettiğini söyledi. Khanna "Hem Joe hem de Jill savaşçılar. Bu zorlukla da cesaret ve zerafetle başa çıkacaklarına inanıyorum" dedi.

Kanser teşhisi, eski başkanın geçen yılki başkanlık seçiminden sağlık ve yaşıyla ilgili kaygılar nedeniyle çekilmesinden yaklaşık bir yıl sonra konuldu.

Biden, Trump ile yaptığı televizyon tartışmasındaki kötü performansının ardından giderek çekilme baskısı altına girmiş ve yerine Demokrat Partili eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris aday olmuştu.

Biden Beyaz Saray'dan ayrılmasından sonra genelde kamuoyu önünde görülmemişti. Nisan'da Chicago'da bir konuşma yapmış, Mayıs'ta da BBC'ye verdiği mülakatta 2024 yarışından çekilme kararının "zorlu" olduğunu söylemişti.

Biden son aylarda da sağlık durumu konusundaki sorulara muhatap olmuş ve Beyaz Saray'daki son yılında bilişsel gerileme yaşadığı iddialarını yalanlamıştı.

Biden yıllarca kanser araştırmalarının destekçisi olmuştu. 2022'de eşiyle birlikte 2047'ye dört milyon kişinin kanserden ölmesini amaçlayan bir program başlatmıştı.

Biden en büyük oğlu Beau'yu da 2015'te beyin kanseri nedeniyle kaybetmişti.

Agresif prostat kanseri nedir?

Cleveland Kliniğine göre prostat kanser, deri kanserinden sonra erkeklerde en çok görülen kanser türü. ABD Hastalık Kontnol ve Önleme Merkezi (CDC) her 100 erkekten 13'ünün yaşamlarının bir noktasında prostat kanseri olduğunu söylüyor.

CDC'ye göre en önemli risk faktörü de yaş.

Biden'da teşhis edilen prostat kanserine, Gleason skorlaması adı verilen yöntemde 10 üzerinde 9 puan veriliyor.

Gleason skoru, prostat kanseri hücrelerinin normal prostat hücrelerinden ne kadar daha çok farklılaştığını gösteren bir skorlama sistemi. Kanser hücrelerinin üreme ve yayılma hızları hakkında fikir veriyor.

Gleson skoru, en az 2 en çok 10 olabiliyor. Skorun yüksek olması kanserin daha agresif bir kanser olduğunu, etrafa ilerlemesinin daha hızlı olduğu anlamına geliyor.

BBC'ye konuşan Amerikan Kanser Vakfı Baş Bilim Yetkilisi ve prostat kanseri uzmanı Dr. William Dahut "Genel olarak kanser kemiklere yayılmışsa, tedavi edilebilir bir kanser olduğunu düşünmeyiz" dedi.

Ancak Dahut, çoğu hastanın ilk tedaviye olumlu verdiğini belirtti ve "İnsanlar bu hastalıkla uzun yıllar yaşayabilir" dedi.

Dahut, Biden'ınki gibi teşhis alan hastalara büyük ihtimalle belirtileri azaltmak ve kanserli hücrelerin büyümesini yavaşlatmak için hormon terapileri uygulandığını da belirtti.