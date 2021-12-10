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Bingöl'de gençlerin eksik aşılarını tamamlamasıyla "sarı kategori" hedefleniyor - Son Dakika

Bingöl'de gençlerin eksik aşılarını tamamlamasıyla "sarı kategori" hedefleniyor

10.12.2021 12:33
Bingöl'de gençlerin eksik aşılarını tamamlamasıyla "sarı kategori" hedefleniyor

Türkiye'de Kovid-19 ile mücadelede 2. doz aşı oranı en düşük iller arasında yer alan Bingöl'de, sarı kategoriye geçme hedefiyle çalışmalar sürdürülüyor.

Türkiye'de Kovid-19 ile mücadelede 2. doz aşı oranı en düşük iller arasında yer alan Bingöl'de, sarı kategoriye geçme hedefiyle çalışmalar sürdürülüyor.

Kovid-19 aşı haritasında "turuncu" kategoride yer alan kentte, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların aşılanarak koronavirüse karşı bağışıklık kazanmaları için yoğun çaba gösteriyor.

Kentteki aile sağlık merkezleri, hastaneler, aile hekimliklerinde aşılama yapan ekipler, toplumsal bağışıklığa katkı sunmak için aşı hakkı tanımlanan vatandaşlara da evlerinde ulaşmaya çalışıyor.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, AA muhabirine, ağustos ve eylül aylarında Kovid-19'da yoğun bir vaka dönemi yaşadıklarını söyledi.

Yürütülen çalışmalar ve vatandaşların hassasiyetiyle beraber vakaların düştüğünü belirten Gündoğdu, aşı oranlarında ise henüz istenilen seviyede olmadıklarını vurguladı.

"Rehavete kapıldığını görüyoruz"

Birinci doz aşılama oranı yüzde 75'ler seviyesine ulaştıktan sonra, ikinci dozda yüzde 62 ile ülke genelinde oranın en düşük olduğu iller arasında olduklarını anımsatan Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Özellikle son günlerde vaka oranlarının biraz düşmesiyle halkımızın rehavete kapıldığını görüyoruz. Ancak hastanelerimizde ve yoğun bakımlarda hastalarımız var ve maalesef vefatların da devam ettiğini görüyoruz. Özellikle kış dönemiyle beraber grip vakalarının da arttığını ve bununla beraber Kovid-19 vakaları da artma eğiliminde olacak. Bu nedenle önümüzdeki 2-3 ay içerisinde tekrar Kovid-19 vakalarının artmaması ve sağlığımızı koruma adına öncelikli olarak 2. doz aşımızı yaptırmamız gerekiyor. Bunun dışında 2 doz aşı yapan kişilerde de hatırlatma doz dediğimiz 3. doz aşıyı yaptırma da önemli."

65 yaş üstünde aşı oranları yüksek

Aşı çalışmalarının son 1 yıldır aralıksız devam ettiğini bildiren Gündoğdu, 7 gün 24 saat esasına göre vatandaşlarının istedikleri zaman randevusuz şekilde sağlık kuruluşlarına başvurarak aşılarını yaptırabileceklerini dile getirdi.

Bütün köy, mahalle, mezraların sağlık çalışanları tarafından 3 kez ziyaret edildiğini, özellikle toplumsal bağışıklığın oluşması için 2. doz aşının yüzde 75-80'lere ulaşması gerektiğine dikkati çeken Gündoğdu, kentte bu oranın düşük olduğunu anlattı.

Aşının koruyuculuğunun yüksek olduğunu, salgında böyle bir imkan varken sağlığı korumak adına aşıların yapılması gerektiğine işaret eden Gündoğan, sahada yaptıkları araştırmalarda 65 yaş üstü vatandaşların aşılama oranının birinci dozda yüzde 90, ikinci dozda yüzde 85'lerin üstünde olduğunu kaydetti.

Gündoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gençlerde özellikle 30 yaş altında bu oran istenilen seviyede değil. Gençlerde özellikle 30 yaş altında birinci doz aşısını yapıp ikinci doz aşısını yaptırmayanların oranı yüksek. Ama son dönemlerde hastaneye yoğun bakım yatışında ve maalesef vefatlarda da genç hastalarımız var. Yoğun bakımda yatan hastalarımızın aşılarını yaptırmadığını veya aşılarının eksik olduğunu görüyoruz. Son bir yıl içerisinde vefatlara baktığımız zaman yüzde 96'sı aşısı olmayan veya aşısı eksik olan kişilerden oluşuyor."

Bingöl'de gençlerin eksik aşılarını tamamlamasıyla sarı kategori hedefleniyor
Bingöl'de gençlerin eksik aşılarını tamamlamasıyla sarı kategori hedefleniyor
Bingöl'de gençlerin eksik aşılarını tamamlamasıyla sarı kategori hedefleniyor
Bingöl'de gençlerin eksik aşılarını tamamlamasıyla sarı kategori hedefleniyor
Bingöl'de gençlerin eksik aşılarını tamamlamasıyla sarı kategori hedefleniyor

Gündoğdu, Türkiye, Bingöl, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Bingöl'de gençlerin eksik aşılarını tamamlamasıyla 'sarı kategori' hedefleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de gençlerin eksik aşılarını tamamlamasıyla "sarı kategori" hedefleniyor - Son Dakika
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