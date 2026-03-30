Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bipolar Bozukluk ve Tedavi Yöntemleri

30.03.2026 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzman PsikologRecepoğlu, bipolar bozukluğun belirtilerini ve tedavi sürecini anlattı.

ÖZEL Adatıp Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu Öykü Recepoğlu, 30 Mart Dünya Bipolar Günü kapsamında yaptığı açıklamada, "Bipolar bozukluk, duygu durumunda belirgin iniş çıkışlarla seyreden ve mutlaka psikiyatrik değerlendirme gerektiren bir ruh sağlığı durumudur" diyerek tedavinin temelinde ilaç düzenlemesinin yer aldığını ifade etti.

Uzm. Kln. Psk. Recepoğlu, bipolar bozuklukta sık karşılaşılan belirtileri şöyle sıraladı:

"Aşırı enerjik ve hareketli dönemler

"Yoğun mutsuzluk ve isteksizlik hali

"Uyku düzeninde belirgin bozulmalar

"Ani ruh hali değişimleri

"Dikkat ve odaklanma güçlüğü"

Uzman Klinik Psikoloğu Öykü Recepoğlu, "Bu belirtiler dönemsel olarak ortaya çıkabilir ve kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Ancak belirgin duygu durum değişimleri mutlaka uzman değerlendirmesi gerektirir" dedi.

'TEMEL TEDAVİ PSİKİYATRİK YAKLAŞIMLA YÜRÜTÜLÜR'

Bipolar bozuklukta ilaç tedavisinin ana rolü üstlendiğini belirten Recepoğlu, şunları söyledi:

"Bipolar bozuklukta tedavinin temelini psikiyatrik ilaç düzenlemeleri oluşturur. Duygu durumunun dengelenmesi için bu süreç oldukça kritiktir. Psikolojik destek ise bireyin hastalıkla baş etme becerilerini güçlendiren tamamlayıcı bir rol üstlenir."

'PSİKOLOJİK DESTEK SÜRECE KATKI SAĞLAR'

Psikolojik desteğin önemine de değinen Recepoğlu, "Terapi süreci; stresle baş etme, günlük yaşam düzeninin korunması ve farkındalığın artırılması açısından destekleyicidir. Ancak bipolar bozukluk mutlaka psikiyatri hekimi takibinde yürütülmelidir" dedi.

UZUN VADELİ TAKİP ÖNEM TAŞIYOR

Bipolar bozukluğun süreklilik gerektiren bir süreç olduğunu vurgulayan Recepoğlu, "Düzenli kontroller ve disiplinli tedavi, bireylerin yaşam kalitesinin korunmasında büyük rol oynar. Erken farkındalık ve doğru yönlendirme süreci olumlu yönde etkiler" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sağlık, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son 72 saat Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek’ten kritik uyarı Son 72 saat! Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek'ten kritik uyarı
Erzurum’da bir kişi eczaneye saldırdı, yakmak istedi Erzurum'da bir kişi eczaneye saldırdı, yakmak istedi
Annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen eşini bıçaklayarak öldürdü Annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen eşini bıçaklayarak öldürdü
Bakan Çiftçi’den APP plakalara ilişkin yeni açıklama: Yalnızca şekle ilişkin bir konu değil Bakan Çiftçi'den APP plakalara ilişkin yeni açıklama: Yalnızca şekle ilişkin bir konu değil
NATO’dan dikkat çeken ’Türkiye’ paylaşımı: 100 gün kaldı NATO'dan dikkat çeken 'Türkiye' paylaşımı: 100 gün kaldı
İstanbul’da hava ulaşımına yağmur engeli, onlarca uçak kalkamadı İstanbul'da hava ulaşımına yağmur engeli, onlarca uçak kalkamadı
İslamabad’daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü İslamabad'daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü
Ermenistan Başbakanı Paşinyan’a saldırı girişimi, kilisede hedef oldu Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a saldırı girişimi, kilisede hedef oldu
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı Radar noktaları artık haritada görülebilecek Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek
Bakan Çiftçi’den emniyette reform sinyali Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor Bakan Çiftçi'den emniyette reform sinyali! Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor
İran misilleme saldırısında İsrail’in kimya fabrikasını vurdu İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu
Süper Lig’in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu Süper Lig'in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu

11:30
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
11:30
Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlatıyor Milli futbolcu formayı giyecek
Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlatıyor! Milli futbolcu formayı giyecek
11:26
İstanbul’daki zincirleme kazada mucize Şehit polis hayata döndü
İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü
11:11
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
11:04
Etimesgut Belediyesi’ne operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu’ndan ilk açıklama
Etimesgut Belediyesi'ne operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama
10:47
Futbol dünyası şokta Yıldız futbolcu topu bırakıp silah başına geçti
Futbol dünyası şokta! Yıldız futbolcu topu bırakıp silah başına geçti
10:31
ABD, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmek için operasyon planlıyor
ABD, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmek için operasyon planlıyor
10:18
Kız yurdunun karşısında skandal görüntü: İzleyen herkes Bakanlığı etiketliyor
Kız yurdunun karşısında skandal görüntü: İzleyen herkes Bakanlığı etiketliyor
09:42
İnsanlık ölmüş dedirten görüntü: Ya bırak, sabaha kadar polise ifade verirsin
İnsanlık ölmüş dedirten görüntü: Ya bırak, sabaha kadar polise ifade verirsin
09:29
Etimesgut Belediyesi’ne operasyon 4 şüpheli zimmet suçlamasıyla gözaltına alındı
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! 4 şüpheli zimmet suçlamasıyla gözaltına alındı
09:01
İsrail’in hedef aldığı Lübnan’da hayatını kaybedenlerin sayısı 1238’e yükseldi
İsrail'in hedef aldığı Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1238'e yükseldi
07:39
Trump’ın mesajıyla piyasalar alev aldı Petrol 116 doların üzerine çıktı
Trump'ın mesajıyla piyasalar alev aldı! Petrol 116 doların üzerine çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 11:42:49. #7.12#
SON DAKİKA: Bipolar Bozukluk ve Tedavi Yöntemleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.