Biyolojik İlaçla Meyve Sineğine Çözüm - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Biyolojik İlaçla Meyve Sineğine Çözüm

Biyolojik İlaçla Meyve Sineğine Çözüm

Prof. Dr. Burhan Arıkan, Akdeniz meyve sineğine karşı kimyasal içermeyen biyolojik ilaç geliştirdi.

15.05.2025 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADANA Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhan Arıkan ve ekibi, Türkiye'ye yıllık 3 milyar dolar ekonomik zararı olan Akdeniz Meyve Sineği'ne karşı kimyasal içermeyen, bitki üzerinde herhangi bir birikim yapmayan tamamen biyolojik bir ilaç geliştirdi.

Uzun yıllardır özellikle hayvan ve bitkilerde hastalıkların ortadan kaldırılmasında fayda sağlayan endüstriyel enzimler konusunda çalışmalar yürüten ÇÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhan Arıkan, Çukurova bölgesinde yaşanan Akdeniz meyve sineği sorununun yarattığı ekonomik kayba yönelik bir süre önce çalışma başlattı. Arıkan ve ekibi, ihraç edilen tarım ürünlerinin geri gönderilmesine neden olan sineğe karşı mevcut koşullarda kullanılan tuzak sisteminin yerine, çok etkili bir ilaç geliştirdi.

YILLIK 3 MİLYAR DOLAR ZARARA NEDEN OLUYOR

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Burhan Arıkan, "İki yıl önceki Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin Akdeniz meyve sineğinin yıllık 3 milyar dolara varan bir zararı olduğu ortaya çıktı. Şu anda Akdeniz meyve sineği ile yoğun bir mücadele var ancak bu sadece kapan ya da tuzaklarla yapılmaya çalışılıyor. Bu yöntemle de sadece ergin sinekler ölebiliyor, larvası ve yumurtasında herhangi bir ölüme yol açmıyor. Oysaki sorun tarlada, bitkinin üzerinde. Oraya gelen sinek tuzağın içerisine girmezse ölmez. Biz de bu soruna alternatif nasıl bir çözüm üretebiliriz, diye baktığımızda bir Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) projesi başlattık" dedi.

TEK KULLANIMDA YÜZDE 100 SONUÇ VERİYOR

KOSGEB projesi kapsamında antibiyotik ve kimyasal içermeyen, Akdeniz meyve sineği başta olmak üzere çok sayıda zararlıya yönelik tamamen biyolojik bir ilaç geliştirdiklerini kaydeden Prof. Dr. Burhan Arıkan, şöyle konuştu:

"Bir tek kullanımda yüzde 100'e yakın olumlu sonuçların elde edildiği, tamamen biyolojik, kimyasal içermeyen, doğayla ve canlılarla uyumlu bir ürün geliştirdik. Bitkide ve ona bağlı meyvede herhangi bir birikim yapmıyor. Bazı ilaçlar birikime neden oluyor ve son kullanıcı olan tüketici de kansere kadar giden istenmeyen süreçler oluşturuyor. Doğayı, çevreyi, canlıları olumsuz etkilemeyecek, kalıcı olumsuz etkiler içermeyen, doğada bozunacak bir ürüne ihtiyaç vardı. Biz böyle bir ürün geliştirdik. Elma, incir, dut, biber, buğday, incir, fasulye gibi birçok çeşitte ve hastalıkta denedik. Kırmızı palmiye böceğine kadar çok sayıda zararlı üzerinde denedik. Hastalıklar ve zararlıların kısa sürede larvasını, yumurtasını, erginini tamamen ortadan kaldırdı. Buna alternatif olan piyasadaki kimyasal ürünleri 7 günde bir, birden fazla kullanıyorsunuz ama sorun tekrar görülüyor. Ancak bizim ürünümüz kimyasal ilaçlara göre etkinliği çok daha kalıcı biyolojik bir çözüm oldu."

Kaynak: DHA

Çukurova Üniversitesi, Çukurova, Ekonomi, Türkiye, Akdeniz, Sağlık, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Biyolojik İlaçla Meyve Sineğine Çözüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da dolu ve sağanak hayatı felç etti Ulu Cami şelaleye döndü Diyarbakır'da dolu ve sağanak hayatı felç etti! Ulu Cami şelaleye döndü
Oyuncu Hayal Köseoğlu’nun Kürt hareketi tepkilerin odağında Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun Kürt hareketi tepkilerin odağında
Yüzde bile verdi Yapay zekadan bomba Türkiye Kupası tahmini Yüzde bile verdi! Yapay zekadan bomba Türkiye Kupası tahmini
Menajerinden Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız için mesaj: İsterseniz transfer edin Menajerinden Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız için mesaj: İsterseniz transfer edin
Diş ağrısı zannetti, kalp krizi çıktı Bir detay hayatını kurtardı Diş ağrısı zannetti, kalp krizi çıktı! Bir detay hayatını kurtardı
Siyah Kalp’in veda tarihi netleşti Başrol oyuncusu son kez sete çıktı Siyah Kalp'in veda tarihi netleşti! Başrol oyuncusu son kez sete çıktı
Emekli paşanın oğlunun şüpheli ölümüne 7 yıl sonra dava Emekli paşanın oğlunun şüpheli ölümüne 7 yıl sonra dava
Yunanistan’dan tsunami uyarısı: Sahil bölgelerini terk edin Yunanistan'dan tsunami uyarısı: Sahil bölgelerini terk edin
Juventus yeni sezon formalarını tanıttı Başrolde Kenan Yıldız var Juventus yeni sezon formalarını tanıttı! Başrolde Kenan Yıldız var
Suudi Arabistan’da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald’s şubesi kuruldu Suudi Arabistan'da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald's şubesi kuruldu
Altın fiyatlarında bir ay sonra ilk gerçekleşti Altın fiyatlarında bir ay sonra ilk gerçekleşti

13:01
İngiliz medyası, Putin’in suikast endişesinden dolayı Türkiye’ye gelmediğini iddia etti
İngiliz medyası, Putin'in suikast endişesinden dolayı Türkiye'ye gelmediğini iddia etti
12:13
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ankara’da İşte ilk sözleri
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ankara'da! İşte ilk sözleri
11:59
Kremlin: Putin’in İstanbul’daki müzakerelere katılma ihtimali yok
Kremlin: Putin'in İstanbul'daki müzakerelere katılma ihtimali yok
10:18
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı Çivi ve eter detayı kan dondurdu
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu
09:58
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte PKK’nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
17:47
Kocaelispor ayrılığı duyurdu Batuhan Şen, Galatasaray’a geri döndü
Kocaelispor ayrılığı duyurdu! Batuhan Şen, Galatasaray'a geri döndü
17:39
Trump Katar’dan da istediğini aldı Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
17:38
Fenerbahçe’ye müjde Jonathan David, Lille’e veda etti
Fenerbahçe'ye müjde! Jonathan David, Lille'e veda etti
17:20
Nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
Nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
17:20
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu şaşırtan teklif Direkt kabul etti
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu şaşırtan teklif! Direkt kabul etti
17:10
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
17:09
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı
16:54
İstanbul Havalimanı, Dünya’nın en İyi havalimanları listesinde 14. sıraya yükseldi
İstanbul Havalimanı, Dünya'nın en İyi havalimanları listesinde 14. sıraya yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 13:11:15. #7.13#
SON DAKİKA: Biyolojik İlaçla Meyve Sineğine Çözüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.