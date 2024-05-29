Burdur'da Diyaliz Sonrası Tedaviye Alınan Hastalarda Üçüncü Ölüm - Son Dakika
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Sağlık

Burdur'da Diyaliz Sonrası Tedaviye Alınan Hastalarda Üçüncü Ölüm

Burdur\'da Diyaliz Sonrası Tedaviye Alınan Hastalarda Üçüncü Ölüm

Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalardan biri daha hayatını kaybetti. Vefat edenlerin sayısı 3'e yükseldi. Olayla ilgili açıklama yapan Burdur İl Sağlık Müdürlüğü, hastaların durumlarının takip edildiğini ve tedavisi devam eden hastalara acil şifalar dilediklerini belirtti.

29.05.2024 21:48
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BURDUR'DA DİYALİZ SONRASI TEDAVİYE ALINAN HASTALARDA ÜÇÜNCÜ ÖLÜM (5)

TOPRAĞA VERİLDİ

Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz sonrası evde fenalaştıktan sonra hastaneye çağrılan ve Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi görürken bugün sabah saatlerinde yaşamını yitiren Saniye Aksöz, toprağa verildi. Burdur merkez Kozluca köyünde düzenlenen cenaze törenine Vali Türker Öksüz, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, Baro Başkanı Ramazan Gedik, Defterdar Naci Günaydın, İl Sağlık Müdürü Murat Erk ile Aksöz'ün yakınları ve vatandaşlar katıldı. Saniye Aksöz, Yukarı Mahalle Camii'nde kılınan namazın ardından Kozluca köyü mezarlığına defnedildi.

VEFAT EDENLERİN SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Burdur Devlet Hastanesi'nde diyalize girdikten sonra tedavi altına alınan 33 hastadan biri daha yaşamını yitirdi. Vefat edenlerin sayısının 3'e yükseldiği olayla ilgili Burdur İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "25 Mayıs 2024 Cumartesi günü Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesinden hizmet almış olup çevre illere nakilleri gerçekleştirilen hastalarımızın durumları hakkındaki süreç Müdürlüğümüz tarafından çok yakın takip edilmektedir. Antalya ilinde 23 hastamızın, Afyonkarahisar ilinde 6 hastamızın, Isparta ilinde 3 hastamızın ve Denizli ilinde 1 hastamızın takipleri yapılmıştır. 1 hastamız Antalya ilinde, 1 hastamız da Afyonkarahisar ilinde entübe halde tedavi altındadır. 28.05.2024 Salı günü, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altındayken, birlikte KOAH rahatsızlığı da bulunan 70 yaşındaki Mustafa Demir ve 29.05.2024 Çarşamba günü entübe halde 2. basamak yoğun bakım hastası olup, diyaliz tedavisi de alan ve Antalya Şehir Hastanesi'nde yoğum bakım servisinde takibi yapılan konjestif kalp yetmezliği hastası 87 yaşındaki Saniye Aksöz ve 67 yaşındaki Amına Abas Jama adlı hastalarımız yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmişlerdir. Bugün itibari ile Afyonkarahisar iline sevk edilen hastalardan 5'i ve Antalya Şehir Hastanesi'nde takip edilen hastalardan 7'si taburcu edilmiştir, diğer hastalarımızın durumları iyiye gitmektedir. Kederli ailelerimize başsağlığı diler, tedavisi devam eden hastalarımıza acil şifalar dileriz. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Süreç ve hastalarımızın durumları hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Burdur'da Diyaliz Sonrası Tedaviye Alınan Hastalarda Üçüncü Ölüm - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da Diyaliz Sonrası Tedaviye Alınan Hastalarda Üçüncü Ölüm - Son Dakika
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